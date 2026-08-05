Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය නම සදහටම සටහන් කර ගෙන ඇත.

විනිවිද පෙනෙන පාලනයක් කරා ඓතිහාසික පිය වරක්

මෙම සීමාන්තික ජයග්‍රහණය අත්පත් කර ගනු ලැබුවේ බදාදා දිනයේ සභාව සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම සජීවී ස්ට්‍රීමිං ඔස්සේ විකාශය කිරීම ආරම්භ කිරීමත් සමගය. මෙය පළාත් පාලන කටයුතු සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි අයුරින් ඉදිරිපත් කිරීමේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරන අතර, මහ නගර මට්ටමේ වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් කරා තබන නිර්භීත පියවරක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ට මෙම මුලපිරීම හේතුවෙන් සභා ශාලාවට ශාරීරිකව පැමිණීමකින් තොරව, තමන් විසින් තෝරා පත් කරගත් නියෝජිතයන්ගේ සාකච්ඡා සැබෑ කාලයෙන් අනුගමනය කිරීමේ හැකියාව ලැබී ඇත.

දිවයිනේ සෙසු පළාත් පාලන ආයතනවලට පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කිරීම

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාවේ මෙම තීරණය, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත වෙනත් පළාත් පාලන ආයතනවලට ප්‍රබල පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ ආයතන බොහොමයක් තම තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන්හි විවෘතභාවය නොමැතිකම සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක්ව ඇත.

යහ පාලනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෝ මෙම ප්‍රගතිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, සභා සැසිවාර සජීවීව විකාශය කිරීම මැතිවරණයෙන් තේරී පත් සාමාජිකයන් අතර වඩාත් වගකීම් සහගත හැසිරීමක් දිරිමත් කළ හැකි බවත්, එම සමගම මහජනතාවට සිය නියෝජිතයන් වගකීමට ලක් කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙන බවත් ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

පුළුල් සන්දර්භයක් තුළ ගත් කල, මෙම මුලපිරීම රජයේ සෑම මට්ටමකම ආයතන විනිවිදභාවය වැළඳ ගත යුතු යැයි ශ්‍රී ලංකාව පුරා නැගෙන ඉල්ලීම් සමග සමගාමී වේ. මාර්ග, සනීපාරක්ෂාව, නිවාස හා මහජන සෞඛ්‍යය ඇතුළුව දෛනික ජීවිතයට සෘජුවම බලපාන කාරණා හැසිරවීමේ වගකීම දරන පළාත් සභා, බොහෝ විට සීමිත මහජන අධීක්ෂණයකින් ක්‍රියාත්මක ව ඇත.

  • පුරවැසියන්ට දැන් සිය අසල්වාසී ප්‍රදේශවලට බලපාන සභා තීරණ සැබෑ කාලයෙන් අධීක්ෂණය කළ හැකිය.
  • සජීවී නිරීක්ෂණය ඔස්සේ තේරී පත් සාමාජිකයන් වැඩි මහජන වගවීමකට ලක් වේ.
  • මෙම මුලපිරීම දිවයිනේ මහ නගර හා නාගරික සභාවල ද සමාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කිරීමට ප්‍රබෝධයක් විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන කරා ගමන් කරමින් සිටින මෙම සන්ධිස්ථානයේ, දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාවේ මෙම පෙරගමන් කරන ලද පියවර, අර්ථවත් වෙනසක් සිදු විය හැක්කේ මූලික මට්ටමෙන් — එක් සභා ශාලාවකින් එක් ශාලාවක් ගෙන් — ආරම්භ කිරීමෙන් බව ප්‍රකාශ කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම,…

05 Aug 2026 Discuss