ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම, ශ්රී ලංකාවේ සුළු ජාතික ප්රජා නියෝජිතයන් සමඟ නව දිල්ලිය දිගටම පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධතාව ඉස්මතු කරන සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
වැදගත් රාජතාන්ත්රික හුවමාරුවක්
මෙම රැස්වීම තුළ දෙමළ භාෂා භාවිත කරන පක්ෂ රාශියක් එකම වහලක් යටට රැස් කරගත් අතර, ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ දේශපාලන නායකත්වය සමඟ සෘජු සංවාදයට ඉන්දියාව දිගටම ලබා දෙන වැදගත්කම ඒ හරහා ප්රකාශ විය. පක්ෂ හය ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමක් ලෙස සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට මහකොමසාරිස් ජා ගත් තීරණය, ිය දේශපාලන අනාගතය සදහා ඉන්දියාව ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවෙකු ලෙස දිගු කලක් සිට සළකා ආ දෙමළ ප්රජාවේ අභිලාෂයන් හා ඉල්ලීම් කෙරෙහි නව දිල්ලිය යොමු කරන අවධානය පිළිබිඹු කරයි.
දෙමළ කටයුතු කෙරෙහි ඉන්දියාවේ දීර්ඝකාලීන උනන්දුව
ශ්රී ලංකාවේ, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල, දෙමළ භාෂා භාවිත ප්රජාවන්ගේ දේශපාලන හා සමාජීය තත්ත්වය ඉන්දියාව ඓතිහාසිකව සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඉන්දීය රජයන් අනුක්රමිකව, පළාත් සභාවලට බලය විමධ්යගත කිරීම සඳහා සලසා ඇති ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක කරන ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිට ඇත.
ඉන්දීය තානාපතිවරයා සමඟ පැවති ඒකාබද්ධ රැස්වීමට දෙමළ පක්ෂ හයක් එක්වීම කොළඹේ රාජතාන්ත්රික කругොවල කැපී පෙනෙන දෙයක් ලෙස සැලකෙන අතර, ිය ප්රජාවන්ට බලපාන ප්රධාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ ස්ථාවරයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ දෙමළ දේශපාලන කණ්ඩායම්වල සංවිධිත උත්සාහය ඉන් ප්රකාශ වේ.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව ිය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ප්රකෘතිය කරා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ මෙම රැස්වීම සිදු වූ අතර, රටේ දේශපාලන භූ දර්ශනයේ සැලකිය යුතු මානයක් ලෙස සුළු ජාතික ප්රජා ගැටලු දිගටම පවතී. දෙමළ පක්ෂ නිරන්තරයෙන් මතු කරන ගැටලු අතර:
- උතුරු හා නැගෙනහිරදී හමුදාව සතු ඉඩම් හා දේශපාලන රඳවතුන් නිදහස් කිරීම
- පළාත් පරිපාලනයට අර්ථාන්විත දේශපාලන බලය විමධ්යගත කිරීම
- 2009 දී සිවිල් ගැටුම අවසන් වීමේදී හා ඉන් පසු සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධ වගවීම
- යුද්ධයෙන්打击 打击 ප්රදේශවල ප්රජාවන් සඳහා ආර්ථික සංවර්ධනය හා ජීවනෝපාය සහාය
ශ්රී ලංකාවේ ආසන්නතම කලාපීය අසල්වැසියා වන හා විශාල දෙමළ ජනගහනයකට — විශේෂයෙන් දෙමළ නාඩුවේ — නිවහනක් වන ඉන්දියාව, සංහිඳියාව හා දේශපාලන විසඳුම සඳහා ගන්නා උත්සාහයන්හිදී ගොඩනැගිලි සහකරුවෙකු ලෙස ිය ස්ථාවරය සෑමවිටම රැකගෙන ඇත.
මහකොමසාරිස් ජා හා දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය අතර පැවති රැස්වීම, ශ්රී ලංකාවේ වාර්ගික සංහිඳියාවේ ප්රගතිය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ ක්රියාශීලී රාජතාන්ත්රික උනන්දුව නැවත තහවුරු කිරීමක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අඟහරුවාදා රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කළ නිශ්චිත න්යාය පත්ර කරුණු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවම ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැත. ශ්රී ලංකාවේ දේශීය දේශපාලන තත්ත්වය විකාශනය වෙද්දී ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දෙපාර්ශ්වය දිගටම සාකච්ඡා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.