ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්රි කොළඹට පැමිණෙයි
ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්රි, එක් දිනක නිල සංචාරයක් සඳහා සඳුදා කොළඹට පැමිණ ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා නව දිල්ලිය දරන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ඉහළ මට්ටමේ රාජතාන්ත්රික සහභාගීත්වය
දෙරට අතර පැවතෙන ගැඹුරු ඓතිහාසික, සංස්කෘතික හා ආර්ථික සම්බන්ධතා පිළිබිඹු කරමින්, ඉන්දියාව සිය දූපත් රටවැසි අසල්වාසී ජාතිය සමඟ පවත්වාගෙන යන සබඳතාවලට ලබා දෙන ඉහළ වැදගත්කම මෙම සංචාරය තහවුරු කරයි. මිශ්රිගේ පැමිණීම, මෑත කාලයේ දෙරට අතර සිදු වූ වඩාත් වැදගත් රාජතාන්ත්රික හුවමාරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ.
විදේශ ලේකම්වරයා ලෙස, මිශ්රි ඉන්දියාවේ ජ්යෙෂ්ඨතම රාජතාන්ත්රික නිලධාරීන් අතර ස්ථානගත වන අතර, ශ්රී ලාංකික අගනුවර සිදු කරන ඔහුගේ සංචාරය ද්විපාර්ශ්වික කරුණු රැසක් සම්බන්ධ අඛණ්ඩ සාකච්ඡාවලට ප්රබල ස්වරූපයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දීර්ඝකාලීන හවුල්කාරිත්වය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම
ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර සාම්ප්රදායිකව සමීප සබඳතා පවතින අතර, ඒවා වෙළෙඳාම, ආරක්ෂක සහයෝගිතාව, ජනතාවා අතර සම්බන්ධතා සහ සංවර්ධන ආධාර දක්වා විහිදේ. විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාවේ මෑතකාලීන ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ, නව දිල්ලිය කොළඹේ වඩාත් ක්රියාශීලී හවුල්කරුවන් අතර රැඳී සිටී.
කෙටි වුවද, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය දෙසට ගමන් කරමින් ප්රධාන කලාපීය සහකරුවන් සමඟ සබඳතා තහවුරු කර ගැනීමට ප්රයත්න දරන මෙවන් වකවානුවක, එක් දිනක මෙම සංචාරය රාජතාන්ත්රික සහභාගීත්වයේ අර්ථවත් 身ඟවීමක් ලෙස සැලකේ.
සංචාරය අතරතුර පැවැත්වූ රැස්වීම්වල නිශ්චිත න්යාය පත්රය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නිල කටයුතු නිිමාවීමෙන් අනතුරුව අදාළ විදේශ අමාත්යාංශ මගින් ප්රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.