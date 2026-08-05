Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි

ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි, එක් දිනක නිල සංචාරයක් සඳහා සඳුදා කොළඹට පැමිණ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා නව දිල්ලිය දරන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ඉහළ මට්ටමේ රාජතාන්ත්‍රික සහභාගීත්වය

දෙරට අතර පැවතෙන ගැඹුරු ඓතිහාසික, සංස්කෘතික හා ආර්ථික සම්බන්ධතා පිළිබිඹු කරමින්, ඉන්දියාව සිය දූපත් රටවැසි අසල්වාසී ජාතිය සමඟ පවත්වාගෙන යන සබඳතාවලට ලබා දෙන ඉහළ වැදගත්කම මෙම සංචාරය තහවුරු කරයි. මිශ්‍රිගේ පැමිණීම, මෑත කාලයේ දෙරට අතර සිදු වූ වඩාත් වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික හුවමාරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ.

විදේශ ලේකම්වරයා ලෙස, මිශ්‍රි ඉන්දියාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් අතර ස්ථානගත වන අතර, ශ්‍රී ලාංකික අගනුවර සිදු කරන ඔහුගේ සංචාරය ද්විපාර්ශ්වික කරුණු රැසක් සම්බන්ධ අඛණ්ඩ සාකච්ඡාවලට ප්‍රබල ස්වරූපයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දීර්ඝකාලීන හවුල්කාරිත්වය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර සාම්ප්‍රදායිකව සමීප සබඳතා පවතින අතර, ඒවා වෙළෙඳාම, ආරක්ෂක සහයෝගිතාව, ජනතාවා අතර සම්බන්ධතා සහ සංවර්ධන ආධාර දක්වා විහිදේ. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකාලීන ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ, නව දිල්ලිය කොළඹේ වඩාත් ක්‍රියාශීලී හවුල්කරුවන් අතර රැඳී සිටී.

කෙටි වුවද, ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය දෙසට ගමන් කරමින් ප්‍රධාන කලාපීය සහකරුවන් සමඟ සබඳතා තහවුරු කර ගැනීමට ප්‍රයත්න දරන මෙවන් වකවානුවක, එක් දිනක මෙම සංචාරය රාජතාන්ත්‍රික සහභාගීත්වයේ අර්ථවත් 身ඟවීමක් ලෙස සැලකේ.

සංචාරය අතරතුර පැවැත්වූ රැස්වීම්වල නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නිල කටයුතු නිිමාවීමෙන් අනතුරුව අදාළ විදේශ අමාත්‍යාංශ මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම,…

05 Aug 2026 Discuss
කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ Sinhala

කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හරහා කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ ධාවනය වූ සුඛෝපභෝගී මගී බස් රථයක් හිතාමතා ගිනිතබා විනාශ කළ බවට බලධාරීන් සැක කරන අතර, මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු…

05 Aug 2026 Discuss
සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

දිගු කලක් ගෙවී ගිය ආදරවන්තයකු හා නැවත හමුවීමට ආශා කළ රෝගී ගයාන් මුණසිංහ, ඒ අවසන් ප්‍රාර්ථනය ඉටු වීමට පෙරම අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ශ්‍රී ලාංකික සංගීතඥ දයාන් විතාරණ…

05 Aug 2026 Discuss