Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හරහා කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ ධාවනය වූ සුඛෝපභෝගී මගී බස් රථයක් හිතාමතා ගිනිතබා විනාශ කළ බවට බලධාරීන් සැක කරන අතර, මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු දුර මගීන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල සශ්ශංකාවන් මතු කර ඇත.

රථය තුළ සිටි දෙදෙනා අනතුරෙන් ගොඩ ගැනේ

ගිනිදැල්වල දරුණු බව නොතකා, එම අවස්ථාවේ රථය තුළ සිටි දෙදෙනාම කිසිදු තුවාලයකින් තොරව පිටතට පැනගැනීමට සමත් විය. ගිනිය රථය සම්පූර්ණයෙන්ම දැවී යාම සලකා බලන විට, ඔවුන් කාලෝචිත ලෙස පිටවීම දරුණු ජීවිත හානියක් වැළැක්වීමට හේතු විය.

සිද්ධිය කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ සිදුවේ

කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ නවතා තිබූ මෙම සුඛෝපභෝගී බස් රථය ගිනිතබා ඇති අතර, එහි සිද්ධිය වටා ඇති මෙහෙයුම් දැන් විමර්ශකයින් විසින් හෙළිදරව් කිරීමට කටයුතු කෙරේ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හරහා කඩුවෙල සිට මාතර දක්වා ධාවනය කළ මෙම රථය ගිනිදැල්වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ගොදුරු වී අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි ලෙස හානි විය.

ගිනිතැබීමේ විමර්ශනය ආරම්භ වේ

පොලිසිය මෙම ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ගිනිතැබීම ප්‍රධාන විමර්ශන දිශාව ලෙස සලකා බලනු ලැබේ. ඓතිහාසිකව ජනප්‍රිය නගරාන්තර මාර්ගවල ධාවනය කරන ක්‍රියාකරුවන් අතර ආතතීන් දක්නට ලැබෙන පෞද්ගලික ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇති ආරවුල් සමඟ සම්බන්ධකමක් ඇතිදැයි ඇතුළු හැකි අභිප්‍රේරණ බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කෙරේ.

  • බස් රථය දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හරහා කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ ධාවනය විය
  • රථය තුළ සිටි දෙදෙනාම කිසිදු ශාරීරික හානියකින් තොරව බේරී ගියහ
  • බස් රථය ගිනිදැල්වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ විය
  • විධිමත් පොලිස් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
දර්ශනයෙන් තවදුරටත් සාක්ෂි එකතු කරමින් සිටින අතර, විමර්ශකයින් මෙම සිද්ධිය හිතාමතා සිදුකළ ගිනිතැබීමක් ලෙස සැලකීමෙන් කටයුතු කරති.

සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් විනාශ වීම ක්‍රියාකරු සඳහා විශාල මූල්‍ය පාඩුවක් නියෝජනය කරන අතර, එවැනි රථ සැලකිය යුතු වෙළඳපොළ වටිනාකමක් දරයි. සිද්ධිය සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති අය ඉදිරිපත් වී සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙම ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික බස් රථ ක්‍රියාකරුවන්, විශේෂයෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති අධිවේගී මාර්ග සේවා ධාවනය කරන්නන් මුහුණ දෙන අවදානම් නැවත තියුණු ලෙස ඉස්මතු කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම,…

05 Aug 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි

ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි, එක් දිනක නිල සංචාරයක් සඳහා සඳුදා කොළඹට පැමිණ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා නව දිල්ලිය දරන අඛණ්ඩ…

05 Aug 2026 Discuss
සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

දිගු කලක් ගෙවී ගිය ආදරවන්තයකු හා නැවත හමුවීමට ආශා කළ රෝගී ගයාන් මුණසිංහ, ඒ අවසන් ප්‍රාර්ථනය ඉටු වීමට පෙරම අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ශ්‍රී ලාංකික සංගීතඥ දයාන් විතාරණ…

05 Aug 2026 Discuss