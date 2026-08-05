Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් ශිලාවක් ලෙස මෙම අංශයේ අඛණ්ඩ වැදගත්කම තවදුරටත් තහවුරු කරයි.

තීරණාත්මක කර්මාන්තයක් ස්ථාවරව පවතී

ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම විදේශ විනිමය ඉපයීමේ මූලාශ්‍රයක් ව පැවත ඇති අතර, නවතම සංඛ්‍යාලේඛන අභියෝගාත්මක ගෝලීය ආර්ථික පරිසරය මධ්‍යයේ එහි ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව නැවත තහවුරු කරයි. 2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා වාර්තා වූ ඩොලර් බිලියන 2.2ක අගය, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළවල ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් සඳහා පවත්නා ස්ථායී ඉල්ලුම පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් නිෂ්පාදකයන් දශක ගණනාවක් තිස්සේ උසස් තත්ත්වයේ ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කීර්තිනාමයක් ගොඩනඟා ගෙන ඇති අතර, විශේෂයෙන් ප්‍රිමියම් සහ සදාචාරාත්මක නිෂ්පාදන අංශවල ඔවුන් ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයක් දරයි. රටේ නිෂ්පාදකයන් ප්‍රගතිශීලී ලෙස තිරසාරත්වය හා සාධාරණ ශ්‍රම සම්ප්‍රදායන් සඳහා කැපවූ සැපයුම්කරුවන් ලෙස තමන් ස්ථානගත කර ගෙන ඇති අතර, ඒ හරහා ප්‍රධාන ගෝලීය විලාසිතා සන්නාම සමඟ ශක්තිමත් සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට හැකි වී ඇත.

ඉල්ලුම ඇති කරන ප්‍රධාන වෙළෙඳපොළ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනයේ ප්‍රධාන ගමනාන්ත ලෙස එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපීය සංගමය තවමත් ආධිපත්‍යය දරන අතර, එම කලාපවල ගැනුම්කරුවන් දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණවලින් ක්‍රය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. නව වෙළෙඳපොළ කරා විවිධාංගීකරණය වීමේ උත්සාහයන් ද ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඵල 맺기 ගෙන ඇති බව කර්මාන්ත සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් පෙන්වා දෙයි.

අභියෝග සහ අනාගත දැක්ම

දිරිගන්වන ප්‍රධාන සංඛ්‍යාලේඛන තිබියදීත්, නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යාම, ගෝලීය උද්ධමන පීඩනය සහ ප්‍රධාන ගැනුම්කාර රටවල වෙනස් වෙමින් පවතින වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්ති ඇතුළු බාධාවන් මධ්‍යයේ ගමන් කිරීමට කර්මාන්තය තවමත් සිදු ව ඇත. බලශක්ති පිරිවැය පිළිබඳ සහ නිෂ්පාදන පහසුකම් නූතනීකරණය සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනයේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ ද අපනයනකරුවන් සිය කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී අංශය ලබා ගත් ප්‍රතිඵල, ශ්‍රී ලංකාව විශාල ආර්ථික ය立直 ගමන අඛණ්ඩව ගෙන යද්දී, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් හා ප්‍රතිපත්ති立案 立案者 යන දෙපාර්ශ්වයටම ප්‍රවේශමෙන් ශුභාශාවාදී වීමට ඉඩ සලසයි. වාර්ෂික අපනයන ඉලක්ක සපුරාලීමට සහ දිවයිනේ ඇඳුම් කම්හල් පුරා රැකියාවෙහි නිරත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කම්කරුවන්ගේ ජීවනෝපාය රැකගැනීමට, වර්ෂයේ දෙවන භාගයේ දී ද ගති වේගය පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් ඉස්සර ය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම,…

05 Aug 2026 Discuss