Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට සමස්තයක් වශයෙන් රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් ගෙවන ලෙස නියෝග කර ඇත.

අධිකරණ තීරණය

එම ආයතන පාරිභෝගික සංරක්ෂණ නීතිවලට අනුකූල නොවූ බව හෙළිදරව් කළ නීතිමය කටයුතු අනුව යාපනය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් මෙම දඩ මුදල් නියම කරන ලදී. වෛද්‍ය අංශය තුළ මහජන සෞඛ්‍ය හා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම කෙරෙහි අධිකරණය දක්වන බරපතල ආකල්පය මෙම දඩ මුදල් තුළ ප්‍රතිබිම්භ වේ.

උල්ලංඝනයන්හි ස්වභාවය

එම ආයතන දෙක විසින් බහුවිධ වරදවල් සිදු කර ඇති බව තහවුරු විය. ඒවා අතර:

  • කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ ගබඩා කිරීම හා බෙදා හැරීම
  • වෛද්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා නියාමිත මිල ගණන් ඉක්මවා රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම

එවැනි උල්ලංඝනයන් මහජන සෞඛ්‍යට සෘජු අවදානමක් ඇති කරන අතර, විශේෂයෙන් ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාවට ප්‍රවේශය තීරණාත්මක ගැටළුවක් ව පවතින කලාපයක, රෝගීන් වෛද්‍ය සේවා සපයන්නන් කෙරෙහි තබන විශ්වාසය බිඳ දමයි.

වෛද්‍ය අංශයට අනතුරු හඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෛද්‍ය ආයතන නීතියට ඉහළින් නොසිටින බවත්, රෝගීන් සූරාකෑමට හෝ ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය අතපත් කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවත් මෙම තීන්දුව ශක්තිමත් මතක් කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.

ඖෂධශාලා, සායන හා රෝහල් මිල ගණන් මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව කටයුතු කරන බව සහ ඖෂධ හැසිරවීමේ හා බෙදා හැරීමේ නිසි ප්‍රමිතීන් පවත්වාගෙන යන බව සහතික කිරීම සඳහා පාරිභෝගික සංරක්ෂණ බලධාරීන් රට පුරා පරීක්ෂණ තීව්‍ර කර ඇත.

රෝගීන් සංරක්ෂණය ජාතික ප්‍රමුඛ අරමුණක් ලෙස පවතින බැවින්, වෛද්‍ය ආයතනවල පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය සැක කෙරෙන ඕනෑම සිද්ධියක් සම්බන්ධ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම,…

05 Aug 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි

ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි, එක් දිනක නිල සංචාරයක් සඳහා සඳුදා කොළඹට පැමිණ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා නව දිල්ලිය දරන අඛණ්ඩ…

05 Aug 2026 Discuss