කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ වෛද්ය ආයතන දෙකකට සමස්තයක් වශයෙන් රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් ගෙවන ලෙස නියෝග කර ඇත.
අධිකරණ තීරණය
එම ආයතන පාරිභෝගික සංරක්ෂණ නීතිවලට අනුකූල නොවූ බව හෙළිදරව් කළ නීතිමය කටයුතු අනුව යාපනය මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් මෙම දඩ මුදල් නියම කරන ලදී. වෛද්ය අංශය තුළ මහජන සෞඛ්ය හා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම කෙරෙහි අධිකරණය දක්වන බරපතල ආකල්පය මෙම දඩ මුදල් තුළ ප්රතිබිම්භ වේ.
උල්ලංඝනයන්හි ස්වභාවය
එම ආයතන දෙක විසින් බහුවිධ වරදවල් සිදු කර ඇති බව තහවුරු විය. ඒවා අතර:
- කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ ගබඩා කිරීම හා බෙදා හැරීම
- වෛද්ය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා නියාමිත මිල ගණන් ඉක්මවා රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම
එවැනි උල්ලංඝනයන් මහජන සෞඛ්යට සෘජු අවදානමක් ඇති කරන අතර, විශේෂයෙන් ගුණාත්මක සෞඛ්ය සේවාවට ප්රවේශය තීරණාත්මක ගැටළුවක් ව පවතින කලාපයක, රෝගීන් වෛද්ය සේවා සපයන්නන් කෙරෙහි තබන විශ්වාසය බිඳ දමයි.
වෛද්ය අංශයට අනතුරු හඟවීමක්
ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වෛද්ය ආයතන නීතියට ඉහළින් නොසිටින බවත්, රෝගීන් සූරාකෑමට හෝ ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය අතපත් කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවත් මෙම තීන්දුව ශක්තිමත් මතක් කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
ඖෂධශාලා, සායන හා රෝහල් මිල ගණන් මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව කටයුතු කරන බව සහ ඖෂධ හැසිරවීමේ හා බෙදා හැරීමේ නිසි ප්රමිතීන් පවත්වාගෙන යන බව සහතික කිරීම සඳහා පාරිභෝගික සංරක්ෂණ බලධාරීන් රට පුරා පරීක්ෂණ තීව්ර කර ඇත.
රෝගීන් සංරක්ෂණය ජාතික ප්රමුඛ අරමුණක් ලෙස පවතින බැවින්, වෛද්ය ආයතනවල පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය සැක කෙරෙන ඕනෑම සිද්ධියක් සම්බන්ධ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.