සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්රාප්ත වෙයි
දිගු කලක් ගෙවී ගිය ආදරවන්තයකු හා නැවත හමුවීමට ආශා කළ රෝගී ගයාන් මුණසිංහ, ඒ අවසන් ප්රාර්ථනය ඉටු වීමට පෙරම අභාවප්රාප්ත වූ බව ශ්රී ලාංකික සංගීතඥ දයාන් විතාරණ කම්පාව මැද හෙළිදරව් කර ඇත.
දේශය සොලවාලූ ආයාචනයක්
බරපතල රෝගාතුර තත්ත්වයේ පසුවූ ගයාන් මුණසිංහ, ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය ගෙවී යාමට පෙර, හදිසියේ අතරමං වූ ආදරවන්තයකු හමුවීමට ගිනි ගත් ආශාවක් දරාගෙන සිටියේය. ඒ ප්රාර්ථනාව ජනතාව අතරට ගෙන ගිය දයාන් විතාරණ සමාජ මාධ්ය හරහා දිගු කළ ආයාචනය රටපුරා ජනතාවගේ හදවත් කම්පනය කළේය. හැඟීම් බරිත එම පණිවිඩය ඉතා ඉක්මනින් අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරී, අසීමිත සසල සිත් හා සහාය ජනනය කළේය.
ශ්රොතෘ ජනතාව සමඟ හදවතින් බැඳුණු ශිල්පියකු ලෙස ප්රසිද්ධ විතාරණ, තමාගේ මාධ්ය ප්රවේශය භාවිතා කරමින් මුණසිංහගේ ආශාව ඉෂ්ට කර ගැනීමට ඉදිරිපත් වන ලෙස ඕනෑම කෙනෙකුගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඒ සටහන දහස් ගණන් බෙදාහැරීම් හා දිවයිනේ සිවුදිගින් ආ සහානුකම්පිත පණිවිඩ රැසක් ඇති කළේය.
බලාපොරොත්තුව නිමාවූ විට ශෝකය
පුළුල් ප්රතිචාරය හා සම්බන්ධ සියල්ලන්ගේ අවංක උත්සාහය තිබියදීත්, ඒ මෙහෙවර අවසාන වූයේ දුකෙනි. ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්රාප්ත වූ බව දයාන් විතාරණ තහවුරු කළ අතර, ඔහු ආශා කළ හමුවීම සිදු නොවී රට මුළුල්ලේ ජනතාවගේ හදවත් ස්පර්ශ කළ කතාවක් ඉතිරි කරමින් ඔහු සමු ගත්තේය.
ඒ ආයාචනය සමීපව අනුගමනය කළ රසිකයන්, සෙසු සංගීතඥයන් හා සාමාන්ය ජනතාව, ප්රතිඵලය වෙනස් නොවූ බවට ශෝකය හා කලකිරීම ප්රකාශ කරමින් ශීඝ්රයෙන් ශෝකාභිනන්දන පළ කළහ.
ජීවිතයේ අනිත්යතාව මතක් කරවන සිදුවීමක්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලාංකික සමාජයේ ගැඹුරු සිතුවිලි ඇති කළ අතර, ආදරණීයයන් සමඟ සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමේ හා ගෙවී ගිය සබඳතා යළි සොයා ගැනීමේ හදිසිය, කාලය ඉතිරිව ඇති අතර, කෙතරම් වැදගත්ද යන්න ගැන ආර්තාව ජනිත කරවන සිහිකැඳවීමක් ලෙස නිමා විය. බොහෝ දෙනෙකුට මුණසිංහගේ කතාව හුදෙක් වෛරල් මොහොතක් නොව — ආශාව,喪失ය, හා පුළුල් ජනශ්රද්ධාවකින් පවා ළඟා කර ගත නොහැකි සීමා පිළිබඳ ගැඹුරින් මානවීය ආඛ්යානයක් විය.
දයාන් විතාරණ අභාවය නිවේදනය කිරීමෙන් ඔබ්බට තවත් ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, දිවයිනේ සිවුදිගින් ගයාන් මුණසිංහ වෙනුවෙන් ගෞරවාදරයේ සුළං රළ ගලා ඒම ඉදිරියටත් නොනැවතී පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.