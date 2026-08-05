Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

දිගු කලක් ගෙවී ගිය ආදරවන්තයකු හා නැවත හමුවීමට ආශා කළ රෝගී ගයාන් මුණසිංහ, ඒ අවසන් ප්‍රාර්ථනය ඉටු වීමට පෙරම අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ශ්‍රී ලාංකික සංගීතඥ දයාන් විතාරණ කම්පාව මැද හෙළිදරව් කර ඇත.

දේශය සොලවාලූ ආයාචනයක්

බරපතල රෝගාතුර තත්ත්වයේ පසුවූ ගයාන් මුණසිංහ, ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය ගෙවී යාමට පෙර, හදිසියේ අතරමං වූ ආදරවන්තයකු හමුවීමට ගිනි ගත් ආශාවක් දරාගෙන සිටියේය. ඒ ප්‍රාර්ථනාව ජනතාව අතරට ගෙන ගිය දයාන් විතාරණ සමාජ මාධ්‍ය හරහා දිගු කළ ආයාචනය රටපුරා ජනතාවගේ හදවත් කම්පනය කළේය. හැඟීම් බරිත එම පණිවිඩය ඉතා ඉක්මනින් අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරී, අසීමිත සසල සිත් හා සහාය ජනනය කළේය.

ශ්‍රොතෘ ජනතාව සමඟ හදවතින් බැඳුණු ශිල්පියකු ලෙස ප්‍රසිද්ධ විතාරණ, තමාගේ මාධ්‍ය ප්‍රවේශය භාවිතා කරමින් මුණසිංහගේ ආශාව ඉෂ්ට කර ගැනීමට ඉදිරිපත් වන ලෙස ඕනෑම කෙනෙකුගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඒ සටහන දහස් ගණන් බෙදාහැරීම් හා දිවයිනේ සිවුදිගින් ආ සහානුකම්පිත පණිවිඩ රැසක් ඇති කළේය.

බලාපොරොත්තුව නිමාවූ විට ශෝකය

පුළුල් ප්‍රතිචාරය හා සම්බන්ධ සියල්ලන්ගේ අවංක උත්සාහය තිබියදීත්, ඒ මෙහෙවර අවසාන වූයේ දුකෙනි. ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වූ බව දයාන් විතාරණ තහවුරු කළ අතර, ඔහු ආශා කළ හමුවීම සිදු නොවී රට මුළුල්ලේ ජනතාවගේ හදවත් ස්පර්ශ කළ කතාවක් ඉතිරි කරමින් ඔහු සමු ගත්තේය.

ඒ ආයාචනය සමීපව අනුගමනය කළ රසිකයන්, සෙසු සංගීතඥයන් හා සාමාන්‍ය ජනතාව, ප්‍රතිඵලය වෙනස් නොවූ බවට ශෝකය හා කලකිරීම ප්‍රකාශ කරමින් ශීඝ්‍රයෙන් ශෝකාභිනන්දන පළ කළහ.

ජීවිතයේ අනිත්‍යතාව මතක් කරවන සිදුවීමක්

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ ගැඹුරු සිතුවිලි ඇති කළ අතර, ආදරණීයයන් සමඟ සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමේ හා ගෙවී ගිය සබඳතා යළි සොයා ගැනීමේ හදිසිය, කාලය ඉතිරිව ඇති අතර, කෙතරම් වැදගත්ද යන්න ගැන ආර්තාව ජනිත කරවන සිහිකැඳවීමක් ලෙස නිමා විය. බොහෝ දෙනෙකුට මුණසිංහගේ කතාව හුදෙක් වෛරල් මොහොතක් නොව — ආශාව,喪失ය, හා පුළුල් ජනශ්‍රද්ධාවකින් පවා ළඟා කර ගත නොහැකි සීමා පිළිබඳ ගැඹුරින් මානවීය ආඛ්‍යානයක් විය.

දයාන් විතාරණ අභාවය නිවේදනය කිරීමෙන් ඔබ්බට තවත් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, දිවයිනේ සිවුදිගින් ගයාන් මුණසිංහ වෙනුවෙන් ගෞරවාදරයේ සුළං රළ ගලා ඒම ඉදිරියටත් නොනැවතී පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම,…

05 Aug 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි

ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි, එක් දිනක නිල සංචාරයක් සඳහා සඳුදා කොළඹට පැමිණ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා නව දිල්ලිය දරන අඛණ්ඩ…

05 Aug 2026 Discuss
කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ Sinhala

කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හරහා කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ ධාවනය වූ සුඛෝපභෝගී මගී බස් රථයක් හිතාමතා ගිනිතබා විනාශ කළ බවට බලධාරීන් සැක කරන අතර, මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු…

05 Aug 2026 Discuss