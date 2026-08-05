Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රවීණ ශ්‍රී ලාංකික පරිපාලන නිලධාරී හාරිස් ද සිල්වා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රවීණ ශ්‍රී ලාංකික පරිපාලන නිලධාරී හාරිස් ද සිල්වා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

දශක ගණනාවක් රාජ්‍ය සේවයට කැපවූ ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරී හාරිස් ද සිල්වාගේ අභාවයත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෞරවනීය රාජ්‍ය සේවකයෙකු අහිමි කරගෙන ඇත.

ද සිල්වා මහතා ජාතික ලේඛනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ධුරය හොබවමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ සුපොහොසත් ඓතිහාසික වාර්තා සහ ලේඛනමය උරුමය අනාගත පරම්පරා වෙනුවෙන් සංරක්ෂණය කිරීමේ හා ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්යභාරයෙහි ප්‍රමුඛ භූමිකාවක් රඟ දැක්වීය.

රාජ්‍ය සේවයෙන් සැකසුණු වෘත්තීය ජීවිතයක්

පරිපාලන සේවයේ නිරත වූ කාලය පුරාවටම හාරිස් ද සිල්වා මහතා, තමන් දැරූ සෑම තනතුරකටම කැපවීමෙන් හා අඛණ්ඩිත බවින්臨 ඉදිරිපත් වූ, නිල වගකීම් ඉක්මවා ගිය දායකත්වයක් ලබා දුන් කැපවූ හා විවේකී නිලධාරියෙකු ලෙස සගයන් අතර පුළුල් ලෙස පිළිගැනීමට ලක් විය. ඔහු රාජකාරි කළ සෑම තනතුරකම කැපවීම හා අඛණ්ඩිතභාවය ගෙනෙ ආ වෘත්තිකයෙකු ලෙස සගයන් හා සම වයසේ මිතුරන් ඔහු සිහිපත් කළහ.

විශේෂයෙන් ජාතික ලේඛනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔහු ඉටු කළ කාර්යය ජාතියේ අතිදුර්ලභ ඓතිහාසික ලේඛන හා වාර්තා කළමනාකරණය කිරීමේ හා ආරක්ෂා කිරීමේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කරමින් ඒ ආයතනය කෙරෙහි සදාකාලික සලකුණක් තබා ගියේය.

ශෝකාන්විත උපහාර දැක්වීම්

ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය, වසර ගණනාවක් ඔහු සමඟ කටයුතු කළ අය අතර ගැඹුරු ශෝකයක් ඇති කොට, ඔහුගේ අනුකරණීය සේවය හා පෞද්ගලික චරිතය අගය කරමින් බොහෝ දෙනා ශෝකාන්විත ගෞරවය පිළිබිඹු කළහ.

ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය සේවා පවුල, ජාතිය වෙනුවෙන් තම දක්ෂතා හා අත්දැකීම් නිදහසේ දායාද කළ පුද්ගලයෙකු අහිමි වූ ශෝකය ප්‍රකාශ කරයි.

අවමංගල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ විස්තර නිසි කාලයේදී පවුල විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ උත්සාහය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ උත්සාහය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත GCE උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීම ඉල්ලා අවස්ථා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් නිෂ්ප්‍රභ…

05 Aug 2026 Discuss
දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss