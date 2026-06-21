ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි
පසුගිය සතියේ දෙරට අතර ප්රාථමික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමත් සමග, එක්සත් ජනපද හා ඉරාන නිලධාරීන් ස්විට්සර්ලන්තයේදී රැස්ව සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත.
දිගුකාලීන විසඳුමක් සඳහා රාමුවක්
මෙම ප්රාථමික ගිවිසුම දින 60ක් ඇතුළත සවිස්තරාත්මක අවසාන එකඟතාවකට එළඹීමේ දෘඩ කැපවීමක් ඉදිරිපත් කරයි. එහි ප්රධාන විධිවිධාන අතර, ලෙබනනය ඇතුළු සියලු ක්රියාකාරී පෙරමුතු හරහා සතුරුකම් නතර කිරීමේ ප්රතිඥාව ද ඇතුළත් වන අතර, ඒ මැදපෙරදිග කලාපීය ස්ථායිතාව කෙරෙහි ඉදිරිපත් වන වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.
එක්සත් ජනපද-ඉරාන සබඳතාවල転換 転換転換転換 転換転換転換ターニング ポイント 歴史的転換点
එක්සත් ජනපද-ඉරාන සබඳතාවල ඓතිහාසික転換点
එක්සත් ජනපද-ඉරාන සබඳතාවල ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්යය
වොෂිංටනය හා තෙහෙරානය — දශක ගණනාවක් තිස්සේ පැවති ඔවුන්ගේ තරගකාරිත්වය මැදපෙරදිග කලාපය නොකඩවා අස්ථාවර කර ඇති ශක්තීන් දෙකක් — අතර මෙවැනි සෘජු සාකච්ඡා මෑත ඉතිහාසයේ ඉතාමත් දුර්ලභ සිදුවීමකි. ඒ අනුව, මෙම සාකච්ඡා දෙරට අතර කලාතුරකින් ඇතිවන වැදගත් ජයග්රහණයක් නියෝජනය කරයි.
සංවේදී ජාත්යන්තර රාජ්යතාන්ත්රික ව්යාපාරවල උදාසීන භූමිය ලෙස බොහෝ කලෙකිනුත් පිළිගැනෙන ස්විට්සර්ලන්තය, සාකච්ඡා සඳහා ස්ථානය ලෙස තෝරාගෙන ඇති අතර, ඒ ක්රියාවලියට විධිමත් බවක් හා බැරෑරුම් ස්වභාවයක් එක් කරයි.
ගිවිසුමේ ආවරණය
- සවිස්තරාත්මක සාම ගිවිසුමක් අවසන් කිරීම සඳහා බැඳෙන දින 60ක කාලසීමාවක්
- සියලු පෙරමුතු හරහා ක්ෂණිකව සටන් නතර කිරීම
- පුළුල් සටන් විරාම කැපවීමේ කොටසක් ලෙස ලෙබනනයේ සතුරුකම් අවසන් කිරීම
ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් ස්විට්සර්ලන්ත සාකච්ඡා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිගුකාලීන ගිවිසුමක් හරහා දීර්ඝකාලීන ගැටුම් හා මානවීය දුක් විඳීමෙන් පීඩාවට ලක් වූ කලාපයට ශ්රේෂ්ඨ ස්ථායිතාවක් ලබාදිය හැකි බවට ඔවුහු බලාපොරොත්තු රකිති.
ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ සාකච්ඡා ප්රගතිය සමග, සාකච්ඡාවල වැඩිදුර විස්තර ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.