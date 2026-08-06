Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

CAA විසින් දිවයිනපුරා ෆාමසි වලට වැටලීම්: 2026 දී වැටලීම් 471ක් සිදුකර දඩ මුදල් රු. මිලියන 2.2 ඉක්මවයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
CAA විසින් දිවයිනපුරා ෆාමසි වලට වැටලීම්: 2026 දී වැටලීම් 471ක් සිදුකර දඩ මුදල් රු. මිලියන 2.2 ඉක්මවයි

ෆාමසි ඉලක්ක කරගත් දිවයිනපුරා බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) 2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිය බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරමින්, දිවයිනපුරා ෆාමසි ඉලක්ක කරගනිමින් විශේෂ වැටලීම් 471ක් සිදු කර ඇති අතර, එම ස්ථාන වලට පනවා ඇති දඩ මුදල් රු. මිලියන 2.2 ඉක්මවා තිබේ.

සැලකිය යුතු දඩ මුදල් පනවා ඇත

මෙම පුළුල් වැටලීම් මෙහෙයුම, වංචනික ඖෂධ ක්‍රියාවලීන්ගෙන් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා CAA ගන්නා දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රතිබිම්බයකි. රට පුරා ෆාමසි ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ වැටලීම් හරහා, පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කළ ස්ථාන වලට සැලකිය යුතු මූල්‍ය දඩ මුදල් පනවා ඇත.

මහජන අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම

CAA හි මෙහෙයුම, විශේෂයෙන් මිලකරණය, නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සහ නියාමන අනුකූලතාවය සම්බන්ධයෙන් ෆාමසි ස්ථාපිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් උත්සාහයේ කොටසකි. අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් ෆාමසි මත දැඩි ලෙස යැපෙන බැවින්, මෙම ස්ථාන වල අඛණ්ඩතාව ප්‍රධාන මහජන සැලකිල්ලක් වන කරුණකි.

  • 2026 දී දිවයිනපුරා විශේෂ ෆාමසි වැටලීම් 471ක් සිදු කරන ලදී
  • රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කළ ස්ථාන වලින් එකතු කළ දඩ මුදල් රු. මිලියන 2.2 ඉක්මවීය
  • මෙහෙයුම් රට පුරා ප්‍රදේශ කිහිපයකදී සිදු කරන ලදී
ඖෂධ අංශය පුරා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ පරීක්ෂණ හා බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිය කැපවීම පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය නැවත තහවුරු කර ඇත.

ෆාමසි විසින් සිදු කරන ලද යැයි සැක කෙරෙන ඕනෑම උල්ලංඝනයක් අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස CAA විසින් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, වසර පුරාම සංවිධානය සඳහා පාරිභෝගික ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛ ප්‍රාධාන්‍යතාවක් ලෙස පවතින බව අවධාරණය කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය…

06 Aug 2026 Discuss
මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්‍රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්‍රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකා…

06 Aug 2026 Discuss
නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි Sinhala

නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි

මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක්…

06 Aug 2026 Discuss