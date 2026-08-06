Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තානය පෝට් ඔෆ් ස්පේන් හි දී වික්කට් අටකින් ජය ගෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ ශ්‍රේණිය සමකළේය

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තානය පෝට් ඔෆ් ස්පේන් හි දී වික්කට් අටකින් ජය ගෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ ශ්‍රේණිය සමකළේය

පාකිස්තානය ට්‍රිනිඩෑඩ්හි පෝට් ඔෆ් ස්පේන් හි පැවති දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ දී ඒකාධිපතිත්වයෙන් යුත් වික්කට් අටක ජයක් ලබා ගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ ද්විතරග ටෙස්ට් ශ්‍රේණිය සමකර ගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රතිඵලය හේතුවෙන් ශ්‍රේණිය සමතෙක දී අවසන් වන අතර, කැරිබියන් ඉඩම් තුළ දී ඊට පෙර පැවති තරගයෙන් පසු පාකිස්තානය ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රතිරෝහය ලැබීය. අවසාන තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලිය තුළ සෑම ලකුණක්ම වැදගත් වන ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා 2025–2027 චක්‍රය සඳහාද මෙම ජය දෙපාර්ශ්වයටම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.

ආධිපත්‍යමය දක්ෂතාවක්

සාධාරණ ඉලක්කයක් හඹා ගිය පාකිස්තාන පිත්තිකරුවන් හට ඒ කාර්යය ඉතා පහසු කොට, ඉතිරිව සිටි වික්කට් අට රකිමින් ඉලක්කය ලගා කර ගත්හ. මෙම දිනිසුරු ජය ලාභය නව ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා චක්‍රය තුළ ගතිකශක්තිය ගොඩනඟා ගැනීමට බලා සිටින පාකිස්තානයේ විශ්වාසය ඉහළ නංවනු ඇත.

WTC 2025–2027 සඳහා බලපෑම්

ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා 2025–2027 තරගාවලිය දැන් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ලොව පුරා කණ්ඩායම් ද්විපාර්ශ්වික ටෙස්ට් ශ්‍රේණිවලින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටිති. පාකිස්තානය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, විදේශ ගත තරගාවලියක දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශ්‍රේණිය සම කර ගැනීම ගමන් මාර්ගයේ ලාභදායී ලකුණු සමූහයක් නියෝජනය කරයි.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතරතුර, දෙවන තරගයේ දී පාකිස්තානය ප්‍රතිරෝහය ලැබීමට පෙර ශ්‍රේණිය දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබියදීත් ස්වකීය ඉඩම් තුළ දී ශ්‍රේණි වාසිය අත්හැරීම ගැන කනස්සල්ලට පත්වනු ඇත.

ඉදිරි මාසවල දී ශූරතා ශ්‍රේණිගත වීම් ගොඩනැගෙමින් යන විට, දෙපාර්ශ්වයම දැන් ඔවුන්ගේ අවධානය ඉදිරි ටෙස්ට් කොමිෂම් සභා කාර්යයන් කෙරෙහි යොමු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය…

06 Aug 2026 Discuss
මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්‍රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්‍රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකා…

06 Aug 2026 Discuss
නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි Sinhala

නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි

මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක්…

06 Aug 2026 Discuss