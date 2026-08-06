පාකිස්තානය පෝට් ඔෆ් ස්පේන් හි දී වික්කට් අටකින් ජය ගෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ ශ්රේණිය සමකළේය
පාකිස්තානය ට්රිනිඩෑඩ්හි පෝට් ඔෆ් ස්පේන් හි පැවති දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ දී ඒකාධිපතිත්වයෙන් යුත් වික්කට් අටක ජයක් ලබා ගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ ද්විතරග ටෙස්ට් ශ්රේණිය සමකර ගෙන ඇත.
මෙම ප්රතිඵලය හේතුවෙන් ශ්රේණිය සමතෙක දී අවසන් වන අතර, කැරිබියන් ඉඩම් තුළ දී ඊට පෙර පැවති තරගයෙන් පසු පාකිස්තානය ශක්තිමත් ලෙස ප්රතිරෝහය ලැබීය. අවසාන තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලිය තුළ සෑම ලකුණක්ම වැදගත් වන ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා 2025–2027 චක්රය සඳහාද මෙම ජය දෙපාර්ශ්වයටම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.
ආධිපත්යමය දක්ෂතාවක්
සාධාරණ ඉලක්කයක් හඹා ගිය පාකිස්තාන පිත්තිකරුවන් හට ඒ කාර්යය ඉතා පහසු කොට, ඉතිරිව සිටි වික්කට් අට රකිමින් ඉලක්කය ලගා කර ගත්හ. මෙම දිනිසුරු ජය ලාභය නව ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා චක්රය තුළ ගතිකශක්තිය ගොඩනඟා ගැනීමට බලා සිටින පාකිස්තානයේ විශ්වාසය ඉහළ නංවනු ඇත.
WTC 2025–2027 සඳහා බලපෑම්
ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා 2025–2027 තරගාවලිය දැන් හොඳින් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ලොව පුරා කණ්ඩායම් ද්විපාර්ශ්වික ටෙස්ට් ශ්රේණිවලින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටිති. පාකිස්තානය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, විදේශ ගත තරගාවලියක දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශ්රේණිය සම කර ගැනීම ගමන් මාර්ගයේ ලාභදායී ලකුණු සමූහයක් නියෝජනය කරයි.
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතරතුර, දෙවන තරගයේ දී පාකිස්තානය ප්රතිරෝහය ලැබීමට පෙර ශ්රේණිය දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබියදීත් ස්වකීය ඉඩම් තුළ දී ශ්රේණි වාසිය අත්හැරීම ගැන කනස්සල්ලට පත්වනු ඇත.
ඉදිරි මාසවල දී ශූරතා ශ්රේණිගත වීම් ගොඩනැගෙමින් යන විට, දෙපාර්ශ්වයම දැන් ඔවුන්ගේ අවධානය ඉදිරි ටෙස්ට් කොමිෂම් සභා කාර්යයන් කෙරෙහි යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.