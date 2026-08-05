Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන්

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන්

පසුගිය ඉරිදා ග්ලාස්ගෝ නගරයේ නිමාවට පත් වූ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල අවසන් වීමෙන් පසු විදේශ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු තම මව් රටවලට නොපැමිණි බවට වාර්තා වීම හේතුවෙන් ස්කොට්ලන්ත බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

පොලිස් ස්කොට්ලන්ත මැදිහත් වෙයි

බහු ක්‍රීඩා තරඟාවලිය අවසන් වීමෙන් පසු අතුරුදහන් වූ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු සම්බන්ධව වාර්තා ලැබී ඇති බව පොලිස් ස්කොට්ලන්ත ආයතනය තහවුරු කළේය. සම්බන්ධ පුද්ගලයන් උගන්ඩාව හා පාකිස්තානය නියෝජනය කරන පහරදීමේ ක්‍රීඩකයන් බව මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළ ද, ජාතිකත්වය හෝ ක්‍රීඩා විෂය පිළිබඳව බලධාරීන් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

ලොව වඩාත්ම පිළිගත් බහු ක්‍රීඩා උළෙලන් එකක් වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට ලොව පුරා රටවල් රාශියක ක්‍රීඩකයන් දහස් ගණනක් ස්කොට්ලන්තයේ ග්ලාස්ගෝ නගරයට රැස් වූහ. තරඟාවලිය පසුගිය ඉරිදා නිමාවට පත් වූ අතර, ඉන් අනතුරුව සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයන් බහුතරය තම රටවලට නැවත යාමට අපේක්ෂිතව සිටියේය.

ප්‍රධාන ක්‍රීඩා උළෙල්වලදී නැවත නැවත මතු වන ගැටලුවක්

ජාත්‍යන්තර ප්‍රධාන ක්‍රීඩා තරඟාවලි අවසන් වීමෙන් පසු ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන් වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නව සංසිද්ධියක් නොවේ. පෙර පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල්වල හා අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිවලදී ද මෙවැනි සිදුවීම් අත්දක්නට ලැබී ඇති අතර, ඒ හරහා ක්‍රීඩක සුභසාධනය, සංක්‍රමණ අධීක්ෂණය සහ ක්‍රීඩකයන් තම රටවල මුහුණදෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සඳහා ස්කොට්ලන්ත බලධාරීන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, විමර්ශන ක්‍රියාත්මකව පවතී. ක්‍රීඩකයන් ස්වේච්ඡාවෙන් ක්‍රීඩා ගමිනිය හැර ගිය ද, නැතහොත් වෙනත් යම් තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වී ඇත් ද යන්න මේ වන විට පැහැදිලි නොවේ.

සහභාගී රාජ්‍යයන්ට ඇති බලපෑම

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ රාජ්‍යයන්හි ක්‍රීඩා සම්මේලන හා රජයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. උගන්ඩාව හා පාකිස්තානය යන දෙරටම ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තරඟකාරී පහරදීමේ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, මෙම රටවල් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන් වීම අදාළ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු වෙතින් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා පරිපාලන ප්‍රතිචාර ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.

  • පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ වාර්තා කිහිපයක් ලැබී ඇති බව පොලිස් ස්කොට්ලන්ත ආයතනය තහවුරු කර ඇත.
  • නිවසට නොපැමිණි අය අතර උගන්ඩා හා පාකිස්තාන පහරදීමේ ක්‍රීඩකයන් සිටින බව මාධ්‍ය වාර්තා නම් කර ඇත.
  • ක්‍රීඩා උළෙල ග්ලාස්ගෝ නගරයේ පසුගිය ඉරිදා නිමාවට පත් විය.
  • විමර්ශන දැනට ක්‍රියාශීලීව සහ අඛණ්ඩව ගෙනයනු ලැබේ.

පොලිස් ස්කොට්ලන්ත ආයතනය සිය විමර්ශන ඉදිරියට ගෙනයාමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා සම්මේලනයේ නිලධාරීන් මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක් Sinhala

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක්

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය,著名 රාජනීතික පෙරමුණේ ප්‍රමුඛ චරිත වන විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ දිලිත් ජයවීර ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමාන නඩු…

05 Aug 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

නීත්‍යානුකූල බලපත්‍ර නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව සොයාගත් වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතුවලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 350ක ණය ගිවිසුම් විධිමත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 350ක ණය ගිවිසුම් විධිමත් කරයි

ඓතිහාසික ණය ගනුදෙනුවකින් ද්විපාර්ශ්වික මූල්‍ය සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 350ක් වටිනා ණය ගිවිසුම් විධිමත් ලෙස හුවමාරු…

05 Aug 2026 Discuss