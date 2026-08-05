Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 350ක ණය ගිවිසුම් විධිමත් කරයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 350ක ණය ගිවිසුම් විධිමත් කරයි

ඓතිහාසික ණය ගනුදෙනුවකින් ද්විපාර්ශ්වික මූල්‍ය සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 350ක් වටිනා ණය ගිවිසුම් විධිමත් ලෙස හුවමාරු කර ගනු ලැබූ අතර, එය යාබද රාජ්‍ය දෙක අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින මූල්‍ය සබඳතාවල සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ගිවිසුම් හුවමාරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳි දූපත් රාජ්‍යය ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීමට සහ සංවර්ධනයට සහාය වීමේ ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීම කෙරෙහි විශ්වාසයේ ඡන්දයක්

ණය මාර්ගය විධිමත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මඟ කෙරෙහි ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩ විශ්වාසයේ ප්‍රබල සංඥාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඉන්දිනේශිය, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ මූල්‍ය සහාය ඇතුළු බහුවිධ අංශවලින් සහාය ලබාදෙමින්, රටේ දීර්ඝකාලීන මූල්‍ය දුෂ්කරතා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම නොසැලෙන ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් අතර ස්ථිරව සිට ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් හරහා ගමන් කරන අතරතුර, ඩොලර් මිලියන 350ක ණය පහසුකම ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිදුර සහනයක් සැලසීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් හවුල්දාරිත්වයක කොටසක්

මෙම නවතම ගිවිසුම කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර ද්විපාර්ශ්වික මූල්‍ය එකඟතාවල වර්ධනය වෙමින් පවතින කළඹකට එකතු වන අතර, ශක්තිමත් ආර්ථික සහයෝගිතාව පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි රජයන් දෙකම දෙන උපායමාර්ගික වැදගත්කම යටි ඉරි ගොස්, ඉන්දියාව ඊට පෙර අත්‍යවශ්‍ය ආනයන සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ආවරණය වන ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු ණය මාර්ග දීර්ඝ කර ඇත.

ඉන්දියාව වැනි විශ්වාසනීය ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවකු සමඟ ණය ව්‍යවස්ථා ශක්තිමත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට ක්ෂණික මූල්‍ය සහනයක් පමණක් නොව, රට ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ බාහිර ගිණුම් ස්ථාවර කිරීමට ප්‍රයත්න දරන විට දිගු කාලීන ආර්ථික ප්‍රතිශක්තියක් ද ලබා දෙන බව විශ්ලේෂකයෝ සටහන් කර ඇත.

ණය පහසුකමේ නිශ්චිත කොන්දේසි, ගෙවීම් කාලසටහන් සහ නිශ්චිත අවසාන භාවිත සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නුදුරු අනාගතයේ දී අදාළ බලධාරීන් විසින් ලබා ගත හැකි කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක් Sinhala

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක්

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය,著名 රාජනීතික පෙරමුණේ ප්‍රමුඛ චරිත වන විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ දිලිත් ජයවීර ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමාන නඩු…

05 Aug 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

නීත්‍යානුකූල බලපත්‍ර නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව සොයාගත් වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතුවලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන…

05 Aug 2026 Discuss
ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන් Sinhala

ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන්

පසුගිය ඉරිදා ග්ලාස්ගෝ නගරයේ නිමාවට පත් වූ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල අවසන් වීමෙන් පසු විදේශ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු තම මව් රටවලට නොපැමිණි බවට වාර්තා වීම…

05 Aug 2026 Discuss