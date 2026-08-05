බලපත්ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි
නීත්යානුකූල බලපත්ර නොමැතිව ක්රියාත්මක වන බව සොයාගත් වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතුවලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික පරිශීලකයන් ඉලක්ක කරගත් නියාමනයකින් තොර ඩිජිටල් සූදු වේදිකා මැඩලීම සඳහා බලධාරීන් මෙම වැදගත් ක්රියාමාර්ගය ගෙන තිබේ.
අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතු මැඩලීමට රජය මැදිහත් වෙයි
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය අදාළ නියාමන ආයතන සමඟ එක්ව, මෙම වෙබ් අඩවි 24 හඳුනාගෙන අවහිර කළේ ඒවා රටේ අන්තර්ජාල සූදු කටයුතු පාලනය කරන නෛතික රාමුවෙන් බාහිරව ක්රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීමෙන් පසුවය. ස්ථානීය බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද වලංගු මෙහෙයුම් බලපත්ර නොමැතිව වුවද, එම වේදිකාවන් ශ්රී ලාංකික අන්තර්ජාල පරිශීලකයන්ට ප්රවේශ විය හැකි ලෙස පැවතිණි.
බලපත්ර ලත් ක්රියාකරුවන් අනිවාර්යෙන් පිළිපැදිය යුතු පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පියවර හා මූල්ය රෙගුලාසි මග හරිමින්, ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ පරිශීලකයන් වෙත ළඟාවීමට ඩිජිටල් ප්රවේශය උපයෝගී කරගන්නා බලපත්ර රහිත සූදු වේදිකාවල වේගවත් ව්යාප්තිය පිළිබඳ රජයේ නිලධාරීන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල මෙම ක්රියාමාර්ගයෙන් පිළිබිඹු වේ.
පාරිභෝගිකයන්ට හා පොදු සාමයට වර්ධනය වන තර්ජනයක්
අනවසර අන්තර්ජාල සූදු වේදිකාවන් පරිශීලකයන්ට බරපතළ අවදානම් ඇති කරයි; ඒ අතර විවාදවලදී ආරක්ෂාවක් නොමැතිකම, වංචනික ක්රියාවලට නිරාවරණය වීමේ හැකියාව සහ වගකිවයුතු සූදු ආරක්ෂණ යාන්ත්රණ නොතිබීම ඇතුළත් වේ. නියාමනයකින් තොර සූදු කටයුතුවල නිරත වීම හෝ ඒවාට සහභාගී වීම ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ නෛතික ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
මෙම මර්දන මෙහෙයුම හුදකලා උත්සාහයක් නොව, ඩිජිටල් අවකාශය වඩාත් ඵලදායී ලෙස අධීක්ෂණය කර නියාමනය කිරීම සඳහා වන පුළුල් හා අඛණ්ඩ වැඩසටහනක කොටසක් බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන්ට ශ්රී ලංකාව තුළ සිටින පරිශීලකයන්ට එම වෙබ් අඩවිවලට ප්රවේශය අවහිර කරමින්, තම තමන්ගේ ජාල හරහා අවහිරතා ක්රියාත්මක කිරීමට නියෝග ලබාදී ඇත.
බලධාරීන් පොදු ජනතාවගෙන් විමසිලිමත් බවක් ඉල්ලා සිටියි
සූදු හෝ ක්රීඩා සේවා පිරිනමන අන්තර්ජාල වේදිකාවන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ප්රවේශමෙන් ක්රියා කරන ලෙසත්, සහභාගී වීමට පෙර එවැනි වේදිකාවන් සතුව නිසි බලපත්ර ඇත්ද යන්න සත්යාපනය කරන ලෙසත් මහජනතාවට දන්වා ඇත. සැක සහිත හෝ බලපත්ර රහිත සූදු වෙබ් අඩවි අදාළ රජයේ ආයතනවලට වාර්තා කරන ලෙසද බලධාරීන් පුරවැසියන් දිරිමත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක වන අන්තර්ජාල වේදිකාවන් ස්ථානීය නීති හා බලපත්ර අවශ්යතාවලට දැඩිව අනුකූල වන බව සහතික කරමින්, රටේ වේගයෙන් විකාශනය වන ඩිජිටල් පරිසරයට සාමය ගෙන ඒමට රජය굳ැඩ අභිප්රායක් ඇති බව මෙම නවතම ක්රියාමාර්ගය සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.