Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

නීත්‍යානුකූල බලපත්‍ර නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව සොයාගත් වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතුවලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලාංකික පරිශීලකයන් ඉලක්ක කරගත් නියාමනයකින් තොර ඩිජිටල් සූදු වේදිකා මැඩලීම සඳහා බලධාරීන් මෙම වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබේ.

අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතු මැඩලීමට රජය මැදිහත් වෙයි

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය අදාළ නියාමන ආයතන සමඟ එක්ව, මෙම වෙබ් අඩවි 24 හඳුනාගෙන අවහිර කළේ ඒවා රටේ අන්තර්ජාල සූදු කටයුතු පාලනය කරන නෛතික රාමුවෙන් බාහිරව ක්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීමෙන් පසුවය. ස්ථානීය බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද වලංගු මෙහෙයුම් බලපත්‍ර නොමැතිව වුවද, එම වේදිකාවන් ශ්‍රී ලාංකික අන්තර්ජාල පරිශීලකයන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස පැවතිණි.

බලපත්‍ර ලත් ක්‍රියාකරුවන් අනිවාර්යෙන් පිළිපැදිය යුතු පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පියවර හා මූල්‍ය රෙගුලාසි මග හරිමින්, ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ පරිශීලකයන් වෙත ළඟාවීමට ඩිජිටල් ප්‍රවේශය උපයෝගී කරගන්නා බලපත්‍ර රහිත සූදු වේදිකාවල වේගවත් ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ රජයේ නිලධාරීන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල මෙම ක්‍රියාමාර්ගයෙන් පිළිබිඹු වේ.

පාරිභෝගිකයන්ට හා පොදු සාමයට වර්ධනය වන තර්ජනයක්

අනවසර අන්තර්ජාල සූදු වේදිකාවන් පරිශීලකයන්ට බරපතළ අවදානම් ඇති කරයි; ඒ අතර විවාදවලදී ආරක්ෂාවක් නොමැතිකම, වංචනික ක්‍රියාවලට නිරාවරණය වීමේ හැකියාව සහ වගකිවයුතු සූදු ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ නොතිබීම ඇතුළත් වේ. නියාමනයකින් තොර සූදු කටයුතුවල නිරත වීම හෝ ඒවාට සහභාගී වීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ නෛතික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙන බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

මෙම මර්දන මෙහෙයුම හුදකලා උත්සාහයක් නොව, ඩිජිටල් අවකාශය වඩාත් ඵලදායී ලෙස අධීක්ෂණය කර නියාමනය කිරීම සඳහා වන පුළුල් හා අඛණ්ඩ වැඩසටහනක කොටසක් බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන්ට ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින පරිශීලකයන්ට එම වෙබ් අඩවිවලට ප්‍රවේශය අවහිර කරමින්, තම තමන්ගේ ජාල හරහා අවහිරතා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියෝග ලබාදී ඇත.

බලධාරීන් පොදු ජනතාවගෙන් විමසිලිමත් බවක් ඉල්ලා සිටියි

සූදු හෝ ක්‍රීඩා සේවා පිරිනමන අන්තර්ජාල වේදිකාවන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රියා කරන ලෙසත්, සහභාගී වීමට පෙර එවැනි වේදිකාවන් සතුව නිසි බලපත්‍ර ඇත්ද යන්න සත්‍යාපනය කරන ලෙසත් මහජනතාවට දන්වා ඇත. සැක සහිත හෝ බලපත්‍ර රහිත සූදු වෙබ් අඩවි අදාළ රජයේ ආයතනවලට වාර්තා කරන ලෙසද බලධාරීන් පුරවැසියන් දිරිමත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන අන්තර්ජාල වේදිකාවන් ස්ථානීය නීති හා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවලට දැඩිව අනුකූල වන බව සහතික කරමින්, රටේ වේගයෙන් විකාශනය වන ඩිජිටල් පරිසරයට සාමය ගෙන ඒමට රජය굳ැඩ අභිප්‍රායක් ඇති බව මෙම නවතම ක්‍රියාමාර්ගය සංඥා කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක් Sinhala

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක්

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය,著名 රාජනීතික පෙරමුණේ ප්‍රමුඛ චරිත වන විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ දිලිත් ජයවීර ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමාන නඩු…

05 Aug 2026 Discuss
ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන් Sinhala

ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන්

පසුගිය ඉරිදා ග්ලාස්ගෝ නගරයේ නිමාවට පත් වූ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල අවසන් වීමෙන් පසු විදේශ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු තම මව් රටවලට නොපැමිණි බවට වාර්තා වීම…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 350ක ණය ගිවිසුම් විධිමත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 350ක ණය ගිවිසුම් විධිමත් කරයි

ඓතිහාසික ණය ගනුදෙනුවකින් ද්විපාර්ශ්වික මූල්‍ය සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 350ක් වටිනා ණය ගිවිසුම් විධිමත් ලෙස හුවමාරු…

05 Aug 2026 Discuss