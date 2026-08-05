ණය ආපසු ගැනීමේ පිළිවෙත්වල දෙගුණ මිම්මක් ගැන බැංකුවලට අභියෝග කරයි — බට්ටිකලෝවා මන්ත්රී ශනකියන්
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අයිතිය හිමි බැංකු ණය ආපසු ගැනීමේදී අනුගමනය කරන ක්රමවේදයෙහි පැහැදිලි දෙගුණ මිම්මක් ඇති බව බට්ටිකලෝව දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ශනකියන් රාසමානිකම් මහතා බරපතළ ලෙස සටහන් කර ඇත. සාමාන්ය කුඩා ණය ලබාගත් පිරිස් නීතියේ පූර්ණ බලයට ලක් වන අතර, දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති ණය නොගෙවන්නන් වගවීමෙන් බේරෙන ආකාරය ගැන ඔහු ප්රශ්න කළේය.
කුඩා ණය ලබාගත්තන්ට දරාගත නොහැකි බර
මෙම විෂය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් මන්ත්රී ශනකියන් මහතා පෙන්වා දුන්නේ, සාමාන්ය ජීවිත ගත කරන පුරවැසියන් සුළු ණය ගෙවීමෙන් පසු වෙන් වූ විට රාජ්ය බැංකු ඔවුන් සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය හා දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති විශාල ණය ගැතියන් සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය අතර දැඩි විෂමතාවක් පවතින බවයි. ජීවනෝපාය හා පවුලේ අවශ්යතා සඳහා කුඩා ණය ලබාගත් අඩු ආදායම්ලාභී පිරිසට නීතිමය පියවර ගැනීම හා වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම ඇතුළු ආක්රමණශීලී ආපසු ගැනීමේ ක්රියාමාර්ගවලට මුහුණ දෙන අතරම, බලපෑම් හා සම්බන්ධතා ඇති අය ඊට වඩා විශාල නොගෙවූ ණය සඳහා කිසිදු ප්රතිවිපාකයකට ලක් නොවන බව ඔහු තර්ක කළේය.
සාධාරණත්වය හා වගවීම පිළිබඳ ප්රශ්නය
බට්ටිකලෝව දිස්ත්රික් නීති立法 සභිකයාගේ අදහස්, මූල්ය ක්රමය අසමාන ලෙස ක්රියාත්මක වන බවට සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් අතර දිගු කලක් පැවති පැමිණිල්ලකට අවධානය යොමු කරයි. රාජ්ය අයිතිය හිමි හා බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල්වලින් පෝෂණය වන ආයතන, අවදානමට ලක් ජනගහනයන්ට අසාමානු ලෙස බරක් පැටවෙන ආකාරයෙන් ණය ආපසු ගැනීමේ නීති තෝරාගෙන බලාත්මක කරන්නේ ඇයිදැයි ශනකියන් ප්රශ්න කළේය.
ණය ලබාගත් තැනැත්තාගේ දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ සමාජ තත්ත්වය නොසලකා, රාජ්ය බැංකු එකම නීතිමය ප්රමිතීන් සමාන ලෙස යොදන බව සහතික කරන ලෙස මන්ත්රීවරයා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
රාජ්ය විශ්වාසය පිළිබඳ පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම ගැටළුව ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බැංකු අංශය තුළ පාලනය හා විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්රශ්න මතු කරයි. රාජ්ය මූල්ය ආයතනවලට දේශපාලන මැදිහත්වීම නිසා, ඇතැම් හොඳ සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන්ට හා ව්යාපාරවලට සාමාන්ය පුරවැසියෙකු ලද ප්රතිවිපාකවලට නොලැකෙමින් විශාල නොගෙවූ ණය එකතු කර ගැනීමට ඉඩ ලැබී ඇති බව විචාරකයන් දිගු කලක් තර්ක කර ඇත.
ශනකියන් මහතාගේ මැදිහත්වීම, රාජ්ය ආයතනවලට ආර්ථික බැඳීම් සම්බන්ධව නීතියේ ආධිපත්යය සමාජයේ සියලු පංතිවලට සමාන ලෙස යෙදිය යුතු බව 촉구 කරමින් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා නැගෙන ඉල්ලීම්වලට නව පාර්ලිමේන්තු කටහඬක් එක් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයන් මධ්යයේ රාජ්ය බැංකු පිළිවෙත් පිළිබඳ දැඩිව වන විමර්ශනය සමඟ, මන්ත්රීවරයාගේ අදහස් පාර්ලිමේන්තුව තුළ වැඩිදුර විවාදයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.