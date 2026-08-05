විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක්
කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය,著名 රාජනීතික පෙරමුණේ ප්රමුඛ චරිත වන විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ දිලිත් ජයවීර ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමාන නඩු පැවරීම සඳහා කරුණු අභියාචනාධිකරණයට වාර්තා කරන ලෙස නියෝග කරමින් වැදගත් නෛතික පියවරක් ගෙන ඇත.
නෛතික ක්රියාමාර්ගයේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ ප්රසිද්ධ රාජ්ය පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු සම්බන්ධ නෛතික කටයුතු ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ගිය මෙම ක්රියාමාර්ගය සැලකිය යුතු වර්ධනයකි. නඩුව අභියාචනාධිකරණයට යොමු කිරීමට කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ගත් තීරණය, නියෝගයේ සඳහන් අය විසින් අධිකරණ අවමාන සිදු කර ඇත්දැයි විධිමත් ලෙස විමර්ශනය කිරීමට අධිකරණය අදහස් කරන බවට ඉඟියකි.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ අවමාන නඩු කටයුතු ඉතා බරපතළ නෛතික කාරණයක් ලෙස සැලකෙන අතර, අධිකරණ නියෝග උල්ලංඝනය කළ බවට හෝ අධිකරණ බලය අඩපණ කරන ලෙස ක්රියා කළ බවට තීරණය වුවහොත් දඩ මුදල් සහ සිරදඬුවම් ඇතුළු දඬුවම් ලැබිය හැකිය.
සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්
අභියාචනාධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයේ සඳහන් අය අතර:
- විමල් වීරවංශ — ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායකයා සහ ප්රමුඛ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලන චරිතය
- උදය ගම්මන්පිල — හිටපු ඇමතිවරයා සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමය පක්ෂයේ නායකයා
- දිලිත් ජයවීර — මාධ්ය ව්යාපාරිකයා සහ දේශපාලන පෙරමුණේ ප්රමුඛ චරිතය
- අධිකරණය ඉදිරියේ ඇති කාරණය හා සම්බන්ධ අනෙකුත් තිදෙනෙකු
ඉදිරි පියවර
කරුණු දැන් අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ තැබීමට නියමිත බැවින්, නම් කරන ලද පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව විධිමත් අධිකරණ අවමාන නඩු පැවරිය යුතුද යන්න තීරණය කිරීම ඒ ඉහළ අධිකරණය සතු වේ. පහළ අධිකරණවලින් යොමු කරන ලද අවමාන නඩු ගොනු කර විනිශ්චය කිරීමේ බලය අභියාචනාධිකරණය සතුය.
මෙම ක්රියාවලිය සමඟ සම්බන්ධ අය රටේ ප්රමුඛ රාජ්ය පෙරමුණේ චරිත වීම සහ ශ්රී ලංකාවේ වගවීම හා අධිකරණ බලය ගරු කිරීම සම්බන්ධ පුළුල් ඇඟවුම් සලකා, නෛතික නිරීක්ෂකයන් මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
අධිකරණ අවමානය නීතියේ ආධිපත්යයට එරෙහි ඉතාමත් බරපතළ අපරාධයක් ලෙස සැලකෙන අතර, ශ්රී ලාංකික අධිකරණ ඓතිහාසිකව මෙවැනි කාරණා ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකා ඇත.
නඩුව අභියාචනා අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.