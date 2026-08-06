රාමායණ චිත්රපට ට්රේලරයේ සැඟවුණු ශ්රී ලාංකික සඳහන් රසිකයන් හඳුනාගනී
බොලිවුඩ් මහා කාව්ය චිත්රපටයේ ලංකාව පිළිබඳ හැඟවීම් හඳුනාගත් තීක්ෂ්ණ දෘෂ්ටිසම්පන්න නරඹන්නෝ
බෙහෙවින් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි බොලිවුඩ් මහා කාව්ය චිත්රපටය වන රාමායණ හි මෑතකදී නිකුත් වූ ට්රේලරය අන්තර්ජාලය පුරා විශාල උද්යෝගයක් ඇවිළවී ඇති අතර, දකුණු ආසියාව පුරා සිටින රසිකයන් සෑම රාමු රාමුවක්ම කැළෑ බලන ආකාරයට විශ්ලේෂණය කරමින් සිටිති — ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු දෘශ්ය දර්ශනය පුරා ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ පුදුමාකාර හැඟවීම් සඟවා ඇති බව විශ්වාස කරති.
මෙම ව්යාපෘතියේ කැපවූ රසිකයන් විසින් සමාජ මාධ්ය වේදිකා රාමු-රාමු විශ්ලේෂණවලින් පිරී ගොස් ඇති අතර, ඔවුහු පුරාණ හින්දු කාව්යයට දිවයිනේ ගැඹුරු සම්බන්ධය ගෞරවයෙන් සනිටුහන් කරන බවක් පෙනෙන දෘශ්ය හා සන්දර්භාත්මක අංග හඳුනාගෙන ඇතැයි කියයි. රාමායණ කතාව, ශ්රී ලංකාව — ශාස්ත්රයෙහි ලංකා නමින් හඳුන්වනු ලබන — රාවණ රාක්ෂස රජු විසින් පාලනය කරන ලද රාජධානිය ලෙස, සිය කතා පුවතේ කේන්ද්රස්ථානයේ ම තබයි.
ශ්රී ලාංකික උරුමය හා ගැඹුරින් බැඳුණු කතාවක්
ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා රාමායණය විශේෂ සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික වැදගත්කමක් දරයි. සීතා එළිය, අශෝක වාටිකා සහ රාවණ ඇල්ල දිය ඇල්ල ඇතුළු, කාව්යය හා සම්ප්රදායිකව සම්බන්ධ ස්ථාන රාශියකට දිවයින නිවහන වන අතර, ඒවා වෙත වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ආගමික සංචාරකයන් හා තීර්ථ යාත්රිකයන් පැමිණේ.
ශ්රී ලංකාවේ සශ්රීක භූ දර්ශනයට ප්රකට සාමීප්යතාවක් දක්නට ලැබෙන ට්රේලරයේ නිරූපිත විශේෂ දර්ශනීය භූ දර්ශන, මෙන්ම පුරාණ ග්රන්ථයේ දිවයිනේ නිරූපණය කෙරෙහි හිතාමතා සඳහනක් ලෙස සැලකෙන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය රූප සංකේත හා සංකේතාත්මක රූපකල්ප කෙරෙහිද රසිකයෝ අවධානය යොමු කර ඇත.
ට්රේලරයේ යම් දර්ශන ශ්රේණි ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන භූ දර්ශනයෙන් හා ලංකා රාජධානිය සමඟ එහි ප්රකට සම්බන්ධයෙන් දෘශ්ය ආනුප්රාණය ලබාගෙන ඇති බව බොහෝ නරඹන්නෝ සටහන් කළහ.
නිකුතුවට පෙර උද්යෝගය තීව්ර වෙයි
මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ බොලිවුඩ්හි වඩාත් ම ඉලක්ක ගත් නිෂ්පාදනවලින් එකක් ලෙස හැඩගැසෙමින් ඇති මෙම චිත්රපටය, ඉන්දියාව හා පුළුල් දකුණු ආසියානු ප්රවාස ප්රජාව පුරා දැනටමත් විශාල අපේක්ෂාවක් ජනනය කර ඇත. නිෂ්පාදනයේ පරිමාණය, එහි විෂය කරුණු සමඟ ඒකාබද්ධ වී, කියවෙන කතාව සමඟ ශක්තිමත් පෞද්ගලික සම්බන්ධයක් දැනෙන ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන්ගේ ස්වාභාවික අවධානය ආකර්ශනය කර ගෙන ඇත.
චිත්රපට නිර්මාතෘන් හිතාමතාම ශ්රී ලාංකික හැඟවීම් ට්රේලරයට ඇතුළත් කළේ ද, නැතහොත් උද්යෝගශීලී රසිකයන් අහඹු විස්තරවල ගැඹුරින් කියවීම් කරන්නේ ද යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත. කෙසේ වෙතත්, සංවාදය ම රාමායණ පුරාවෘත්තය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ප්රකට ස්ථානය කෙරෙහි වූ මහජන උනන්දුව නැවත ජ්වලිතකර ඇත.
- ශ්රී ලංකාව රාමායණ පුරාවෘත්තතය හා සම්බන්ධ ස්ථාන 50කට අධික සංඛ්යාවකට නිවහනයි
- රාමායණ සංචාරකත්වය ශ්රී ලාංකික සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වර්ධනය වෙමින් පවතින අංශයක් බවට පත්ව ඇත
- කාව්යය ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව යන දෙරටෙහිම හින්දු ප්රජාවන් අතර හවුල් සංස්කෘතික ස්පර්ශ ලක්ෂ්යයක් ලෙස පවතී
චිත්රපටයේ සම්පූර්ණ නිකුතුව සඳහා වූ අපේක්ෂාව තවදුරටත් ගොඩනැඟෙමින් පවතින විට, ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන් නිසැකවම සමීපව නරඹමින් සිටිනු ඇත — සිනමාවේ වඩාත් ප්රකට කතාවලින් එකක් රිදී තිරය මත ඔවුන්ගේ දිවයිනේ ප්රාගෛතිහාසික උරුමය පිළිබිඹු කර දකිනු ය යන අපේක්ෂාවෙනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.