Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ව්‍යාපාර, ආයෝජන සහ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ඇතුළු ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන්හි ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා සඳහා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටී.

මෙම සංචාරයට නායකත්වය දෙන්නේ සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් පෝල් කාපූර් මහතා වන අතර, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ විකාශනය වෙමින් පවතින උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් වොෂිංටනය කොළඹ සමඟ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන බව මෙය පිළිබිඹු කරයි.

ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

මෙම සංචාරයේදී දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා පුළුල් කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු වී ඇත. මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් පසු ස්ථාවරත්වය ඇති කර ගැනීමට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින ආර්ථිකයට ඇමෙරිකාවේ වැඩි සහභාගිත්වය ලබා ගැනීමේ අවස්ථා ව්‍යාපාර හා ආයෝජන සාකච්ඡාවලදී සොයා බැලීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි ඇමෙරිකානු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ උනන්දුව ඇති කිරීම සඳහා රාමු සකස් කිරීම සාකච්ඡා කිරීමට නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වන අතර, එමඟින් දිවයිනට අත්‍යවශ්‍ය විදේශ ප්‍රාග්ධනය සහ විශේෂඥ දැනුම ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

ආරක්ෂක සහයෝගිතාව න්‍යාය පත්‍රයේ

ආර්ථික කරුණු ඉක්මවා ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ද කාපූර් මහතාගේ න්‍යාය පත්‍රයේ කේන්ද්‍රීය ස්තම්භයක් වන්නේය. දකුණු ආසියාව සහ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ කලාපීය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ඇමෙරිකාවේ පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරමින්, අන්‍යෝන්‍ය උපායමාර්ගික අවශ්‍යතා ඇති ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කිරීමට සාකච්ඡා බලාපොරොත්තු වේ.

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ග දිගේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම එය සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් ඇති රටක් බවට පත් කරන අතර, මෑත වසරවල කොළඹ සමඟ ආරක්ෂක සහ හමුදා සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට වොෂිංටනය විශේෂ කැපවීමක් දක්වා ඇත.

කාලෝචිත රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයක්

රට ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා සකස් කර ගනිමින් සිටින, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සැලකිය යුතු මොහොතක මෙම සංචාරය සිදු වේ. කාපූර් මහතාගේ තරාතිරමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමෙරිකානු නිලධාරියෙකුගේ සම්බන්ධතාවය, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති සබඳතාවයට වොෂිංටනය ලබා දෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

ඉදිරියට යාමේදී දෙරටේ ම අවශ්‍යතා ඉටු කරනු ලබන, ගැඹුරු හා වඩාත් ව්‍යුහගත ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවක් සඳහා මඟ සකස් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම සාකච්ඡා සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100 මීටර් රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී නව ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමෙන් රටේ ක්‍රීඩා…

21 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු…

21 Jun 2026 Discuss
ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

පසුගිය සතියේ දෙරට අතර ප්‍රාථමික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමත් සමග, එක්සත් ජනපද හා ඉරාන නිලධාරීන් ස්විට්සර්ලන්තයේදී රැස්ව සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත. දිගුකාලීන…

21 Jun 2026 Discuss