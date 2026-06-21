ව්යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්යතාන්ත්රිකයා ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ
ව්යාපාර, ආයෝජන සහ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ඇතුළු ප්රධාන ක්ෂේත්රයන්හි ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා සඳහා එක්සත් ජනපද රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ශ්රී ලංකාවට පැමිණ සිටී.
මෙම සංචාරයට නායකත්වය දෙන්නේ සහකාර රාජ්ය ලේකම් පෝල් කාපූර් මහතා වන අතර, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ විකාශනය වෙමින් පවතින උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් වොෂිංටනය කොළඹ සමඟ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන බව මෙය පිළිබිඹු කරයි.
ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
මෙම සංචාරයේදී දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා පුළුල් කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු වී ඇත. මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ස්ථාවරත්වය ඇති කර ගැනීමට කටයුතු කරන ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින ආර්ථිකයට ඇමෙරිකාවේ වැඩි සහභාගිත්වය ලබා ගැනීමේ අවස්ථා ව්යාපාර හා ආයෝජන සාකච්ඡාවලදී සොයා බැලීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව තුළ විවිධ ක්ෂේත්රයන් කෙරෙහි ඇමෙරිකානු ව්යාපාරිකයන්ගේ උනන්දුව ඇති කිරීම සඳහා රාමු සකස් කිරීම සාකච්ඡා කිරීමට නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වන අතර, එමඟින් දිවයිනට අත්යවශ්ය විදේශ ප්රාග්ධනය සහ විශේෂඥ දැනුම ලබා ගත හැකි වනු ඇත.
ආරක්ෂක සහයෝගිතාව න්යාය පත්රයේ
ආර්ථික කරුණු ඉක්මවා ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ද කාපූර් මහතාගේ න්යාය පත්රයේ කේන්ද්රීය ස්තම්භයක් වන්නේය. දකුණු ආසියාව සහ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ කලාපීය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ඇමෙරිකාවේ පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරමින්, අන්යෝන්ය උපායමාර්ගික අවශ්යතා ඇති ක්ෂේත්ර ආවරණය කිරීමට සාකච්ඡා බලාපොරොත්තු වේ.
ප්රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ග දිගේ ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම එය සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් ඇති රටක් බවට පත් කරන අතර, මෑත වසරවල කොළඹ සමඟ ආරක්ෂක සහ හමුදා සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට වොෂිංටනය විශේෂ කැපවීමක් දක්වා ඇත.
කාලෝචිත රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතාවයක්
රට ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ප්රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා සකස් කර ගනිමින් සිටින, ශ්රී ලංකාව සඳහා සැලකිය යුතු මොහොතක මෙම සංචාරය සිදු වේ. කාපූර් මහතාගේ තරාතිරමේ ජ්යෙෂ්ඨ ඇමෙරිකානු නිලධාරියෙකුගේ සම්බන්ධතාවය, ශ්රී ලංකාව සමඟ ඇති සබඳතාවයට වොෂිංටනය ලබා දෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
ඉදිරියට යාමේදී දෙරටේ ම අවශ්යතා ඉටු කරනු ලබන, ගැඹුරු හා වඩාත් ව්යුහගත ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවක් සඳහා මඟ සකස් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම සාකච්ඡා සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.