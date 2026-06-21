එක්සත් ජනපද බලහත්කාර ශ්රම තීරු බදු ගෝලීය වෙළඳාම නැවත හැඩගස්වත්ම ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශයට තරඟකාරී තර්ජනයක්
එක්සත් ජනපදයේ තීරු බදු පියවරයන් ගෝලීය රෙදිපිළි වෙළඳාමේ තරඟකාරී පරිසරය නැවත හැඩගස්වමින් තිබෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තය කළඹන සුළු ජලයකට හිස තබන්නට ඉඩ ඇතැයි පෙනෙන අතර, ප්රධාන අපනයන වෙළඳපොළවල දිවයිනේ ස්ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අතර උත්සුකතාවක් මතුවෙමින් තිබේ.
වෙනස්වෙමින් පවතින වෙළඳ පරිසරය
එක්සත් ජනපදය මෑත වසරවලදී තම වෙළඳ බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණයන් තර කරමින් සිටින අතර, බලහත්කාර ශ්රම භාවිතයන් සමඟ සම්බන්ධ රටවල් හා නිෂ්පාදකයන්ට දඬුවම් කිරීමට සැලසුම් කළ නීති සම්පාදනයක් හා තීරු බදු රාමුවන් ක්රියාත්මක කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකාව සෘජුව එවැනි උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවට ලක් නොවූවත්, මෙම ප්රතිපත්තිවල රැළි බලපෑම් පුළුල් දකුණු හා අග්නිදිග ආසියානු ඇඟලුම් සැපයුම් දාමය පුරා දැනෙමින් ඇති අතර ශ්රී ලංකාවද ඊට ව්යතිරේකයක් නොවේ.
කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවනුයේ, ඇතැම් තරඟකාරී රටවල් එක්සත් ජනපදයේ බලහත්කාර ශ්රමය සම්බන්ධිත තීරු බදු යටතේ සීමාවන්ට හෝ වැඩිවූ පරීක්ෂාවකට ලක් වත්ම, ඇති වන වෙළඳ නැවත සකස්වීම් ගැනුම්කරුවන් වඩාත් හිතකර සැලකිල්ලක් හෝ නිදහස් කිරීම් ලබා ගන්නා වෙළඳපොළ වෙත ප්රභව නැවත හරවා යවන්නේ නම්, ශ්රී ලංකාවට එය පරස්පරව අවාසිදායක විය හැකි බවයි.
ලාංකික අපනයනකරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශය රටේ වැදගත්ම විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් වන අතර, ඉන් සිය දහස් ගණනක් කම්කරුවන්ට — ඔවුන්ගෙන් බහුතරය කාන්තාවන් — රැකියා සලසා ජාතික අපනයන ආදායමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙයි. ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් ප්රධාන ගමනාන්ත ස්ථානයන්ගෙන් එකක් ව පවතින ඇමරිකානු වෙළඳපොළේ ඕනෑම තරඟකාරිත්ව ක්ෂය වීමක් බරපතල ආර්ථික ප්රතිවිපාක ගෙන දෙනු ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපදය බලා කෙරෙන ඇඟලුම් අපනයනය රටේ මුළු රෙදිපිළි වෙළඳාමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරයි
- කර්මාන්ත අංශය දැනටමත් ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ඇති වූ පීඩනයන්, ඒ අතර ඉහළ ගිය නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ බලශක්ති මිල ගණන් සමඟ ගනුදෙනු කරමින් සිටී
- අඩු ශ්රම පිරිවැය සහිත තරඟකාරී රටවල් ව්යුහාත්මක අභියෝගයක් ලෙස දිගටම ඉදිරිපත් වෙමින් සිටී
අනුකූලතාවය — දෙකොළින් තියුණු කඩුවක්
ශ්රී ලංකාව දිගුකලක් සිට සාධාරණ ශ්රම භාවිතයන් හා කම්කරු සුභසාධනය අවධාරණය කරන "වරද නොමැති ඇඟලුම්" සන්නාම ව්යාපාරය හරහා윤리적 ප්රභව ගමනාන්ත ස්ථානයක් ලෙස තමා ස්ථානගත කර ගෙන ඇත. ගෝලීය ගැනුම්කරුවන් සැපයුම් දාමයේ윤리ය සම්බන්ධ නිසි ශ්රද්ධා පරීක්ෂා වැඩිකරත්ම, මෙම කීර්තිය වාසියක් ලෙස ක්රියා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවනුයේ, භූ දේශපාලන වෙළඳ තීරණ මගින් වැඩි වැඩියෙන් හැඩ ගැසෙන වෙළඳපොළක, මිල-පදනම් තරඟය සමනය කිරීමට윤리적 විශ්වසනීයත්වය පමණක් ප්රමාණවත් නොවිය හැකි බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ ශක්තිය ලැබෙන්නේ එහි අනුකූලතා සංස්කෘතියෙන් හා දක්ෂ ශ්රම බලකායෙනි; නමුත් කර්මාන්තය දැන් කළ යුත්තේ, මෙම නව වෙළඳ සංකීර්ණතා හරහා ගමන් කරන ජාත්යන්තර ගැනුම්කරුවන්ට ඒ වටිනාකම් යෝජනාව වඩා ශබ්දාවාහී ලෙස හා වඩා දෘශ්යමාන ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමයි.
කර්මාන්ත අංශය උපායමාර්ගික ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටී
වෙළඳ සංගම් හා අපනයනකරුවන්, ශ්රී ලංකා රජය එක්සත් ජනපද වෙළඳ අධිකාරීන් සමඟ ක්රියාශීලීව සම්බන්ධ වන ලෙසත්, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සාකච්ඡාවලදී රටේ윤理적නිෂ්පාදන වාර්තාව උපය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.