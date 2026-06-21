ශ්රී ලංකා පොලිසිය කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් රොමාන්තික වංචා පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් රටපුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් පොදු අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, එය "ව්යාජ පෙම්වතුන්" ලෙස හඳුන්වන වංචා රැල්ලක් පිළිබඳ වූවකි. මෙහිදී වංචාකරුවන් රොමාන්තික සහකරුවන් ලෙස වෙස් වළාගෙන තම ගොදුරු ගැනීමට සහ මූල්යමය වශයෙන් සූරාකෑමට කටයුතු කරයි.
මෙම වංචා ක්රමය ක්රියාත්මක වන ආකාරය
මෙම ක්රමය සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක වන්නේ අපරාධකරුවන් සමාජ මාධ්ය වේදිකා හෝ පණිවිඩ යෙදුම් හරහා ඉලක්ක කරගත් පුද්ගලයන් සමඟ සැබෑ රොමාන්තික සම්බන්ධතාවක් ඇති බව පෙනෙන සබඳතාවක් ගොඩනඟා ගනිමිනි. යම් කාලයක් තුළ විශ්වාසය ගොඩනඟාගත් පසු, අපරාධකරුවන් මූල්යමය ඉල්ලීම් කිරීමට පටන් ගන්නා අතර, එමඟින් ගොදුරු වූවන් චිත්තවේගීය හා මූල්යමය වශයෙන් දැඩි හානියට පත් වෙයි.
කාන්තාවන්ගෙන් සුවිශේෂී අවධානයක් අපේක්ෂා කෙරේ
මාර්ගගතව හමු වූ පුද්ගලයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී, විශේෂයෙන්ම සාමාන්ය නොවන ලෙස ඉක්මනින් සම්බන්ධතාව ඉදිරියට ගෙන යන හෝ මුදල් ඉල්ලීමට හෝ පෞද්ගලික මූල්ය තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට පටන් ගන්නා අය සමඟ කටයුතු කිරීමේදී, කාන්තාවන් අතිශය සූක්ෂ්මතාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටියි. මාර්ගගත සම්බන්ධතාවක් කෙතරම් විශ්වාසදායක ලෙස පෙනුණද, නාගරිකයන් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා පිළිබඳ සුවිශේෂී අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.
- මාර්ගගත සම්බන්ධතාවක් ආරම්භයේදීම දැඩි රොමාන්තික හැඟීම් ප්රකාශ කරන පුද්ගලයන් ගැන විශේෂ සතිකාවෙන් සිටින්න
- පෞද්ගලිකව හමු නොවූ කිසිවෙකුට කිසිදා මුදල් හුවමාරු නොකරන්න
- මාර්ගගත සම්බන්ධකයන් සමඟ සංවේදී පෞද්ගලික හෝ මූල්ය තොරතුරු බෙදා නොගන්න
- සැකසහිත පැතිකඩ හෝ සංවාද ඇත්නම් වහාම ආසන්නම පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන්න
වර්ධනය වන ගැටලුවක්
මෙම නවතම උපදේශනය ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ යමින් පවතින සයිබර් සක්රීය වංචාවල පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරන අතර, පුද්ගලයන් — විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් — සංකීර්ණ මාර්ගගත හසුරුවීමේ ක්රමවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම පිළිබඳව බලධාරීන් ක්රමයෙන් වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වමින් සිටිති.
මෙවැනි වංචාවකට ගොදුරු වී ඇතැයි සිතෙන ඕනෑම කෙනෙකු බිය නොවී ඉදිරිපත් වී, ප්රමාදයකින් තොරව නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට සිද්ධිය වාර්තා කරන ලෙස පොලිසිය දිරිමත් කර ඇත.
මෙම අපරාධ මැඩලීමේ වඩාත් ඵලදායී මෙවලම ලෙස පොදු දැනුවත්භාවය ඉතිරි වන බවත්, කාලෝචිත ලෙස වාර්තා කිරීම, ඒකම අපරාධකරුවන් අතින් තවත් ගොදුරු වීම් වැළැක්වීමට ඉවහල් වන බවත් බලධාරීන් නැවත අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.