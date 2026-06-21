Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් රොමාන්තික වංචා පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් රොමාන්තික වංචා පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් රටපුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් පොදු අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, එය "ව්‍යාජ පෙම්වතුන්" ලෙස හඳුන්වන වංචා රැල්ලක් පිළිබඳ වූවකි. මෙහිදී වංචාකරුවන් රොමාන්තික සහකරුවන් ලෙස වෙස් වළාගෙන තම ගොදුරු ගැනීමට සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සූරාකෑමට කටයුතු කරයි.

මෙම වංචා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

මෙම ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ අපරාධකරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හෝ පණිවිඩ යෙදුම් හරහා ඉලක්ක කරගත් පුද්ගලයන් සමඟ සැබෑ රොමාන්තික සම්බන්ධතාවක් ඇති බව පෙනෙන සබඳතාවක් ගොඩනඟා ගනිමිනි. යම් කාලයක් තුළ විශ්වාසය ගොඩනඟාගත් පසු, අපරාධකරුවන් මූල්‍යමය ඉල්ලීම් කිරීමට පටන් ගන්නා අතර, එමඟින් ගොදුරු වූවන් චිත්තවේගීය හා මූල්‍යමය වශයෙන් දැඩි හානියට පත් වෙයි.

කාන්තාවන්ගෙන් සුවිශේෂී අවධානයක් අපේක්ෂා කෙරේ

මාර්ගගතව හමු වූ පුද්ගලයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී, විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය නොවන ලෙස ඉක්මනින් සම්බන්ධතාව ඉදිරියට ගෙන යන හෝ මුදල් ඉල්ලීමට හෝ පෞද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට පටන් ගන්නා අය සමඟ කටයුතු කිරීමේදී, කාන්තාවන් අතිශය සූක්ෂ්මතාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටියි. මාර්ගගත සම්බන්ධතාවක් කෙතරම් විශ්වාසදායක ලෙස පෙනුණද, නාගරිකයන් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා පිළිබඳ සුවිශේෂී අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.

  • මාර්ගගත සම්බන්ධතාවක් ආරම්භයේදීම දැඩි රොමාන්තික හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන පුද්ගලයන් ගැන විශේෂ සතිකාවෙන් සිටින්න
  • පෞද්ගලිකව හමු නොවූ කිසිවෙකුට කිසිදා මුදල් හුවමාරු නොකරන්න
  • මාර්ගගත සම්බන්ධකයන් සමඟ සංවේදී පෞද්ගලික හෝ මූල්‍ය තොරතුරු බෙදා නොගන්න
  • සැකසහිත පැතිකඩ හෝ සංවාද ඇත්නම් වහාම ආසන්නම පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන්න

වර්ධනය වන ගැටලුවක්

මෙම නවතම උපදේශනය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ යමින් පවතින සයිබර් සක්‍රීය වංචාවල පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරන අතර, පුද්ගලයන් — විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් — සංකීර්ණ මාර්ගගත හසුරුවීමේ ක්‍රමවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම පිළිබඳව බලධාරීන් ක්‍රමයෙන් වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වමින් සිටිති.

මෙවැනි වංචාවකට ගොදුරු වී ඇතැයි සිතෙන ඕනෑම කෙනෙකු බිය නොවී ඉදිරිපත් වී, ප්‍රමාදයකින් තොරව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට සිද්ධිය වාර්තා කරන ලෙස පොලිසිය දිරිමත් කර ඇත.

මෙම අපරාධ මැඩලීමේ වඩාත් ඵලදායී මෙවලම ලෙස පොදු දැනුවත්භාවය ඉතිරි වන බවත්, කාලෝචිත ලෙස වාර්තා කිරීම, ඒකම අපරාධකරුවන් අතින් තවත් ගොදුරු වීම් වැළැක්වීමට ඉවහල් වන බවත් බලධාරීන් නැවත අවධාරණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහා පරිමාණ ඩොලර් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පුද්ගලයෙකු මූල්‍ය අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

මහා පරිමාණ ඩොලර් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පුද්ගලයෙකු මූල්‍ය අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

කොළඹ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ වාසය කරන වයස අවුරුදු 35ක් වන පුද්ගලයෙකු, විශාල පරිමාණ ඩොලර් වංචා කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය අපරාධ…

21 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වද්දී පහත වැටෙන තෙල් මිල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල විවාදයට තුඩු දෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වද්දී පහත වැටෙන තෙල් මිල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල විවාදයට තුඩු දෙයි

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ඇති වූ රාජතාන්ත්‍රික එකඟතාවය ගෝලීය තෙල් මිල තියුණු ලෙස පහළ දමා ඇති අතර, එහි තරංග බලපෑම් දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන රංගනයේ දැනෙමින්…

21 Jun 2026 Discuss
ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය Sinhala

ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය, විශ්ලේෂකයන් විසින් එහි ධුර කාලයේ දේශපාලනිකව වඩාත්ම සංවේදී අභියෝගයක් ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වයකට මුහුණ…

21 Jun 2026 Discuss