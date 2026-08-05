Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මරකත මැණිකින් රැඳි ප්‍රේමය: ශ්‍රී ලාංකික සුවිශේෂ විවාහ මංගල්‍යයේදී මනාලයා විසින් නිර්මාණය කළ ආභරණයක් මනාලියට තෑගි වෙයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මරකත මැණිකින් රැඳි ප්‍රේමය: ශ්‍රී ලාංකික සුවිශේෂ විවාහ මංගල්‍යයේදී මනාලයා විසින් නිර්මාණය කළ ආභරණයක් මනාලියට තෑගි වෙයි

ලොව පුරා විවාහ රසිකයන්ගේ හදවත් දිනාගත් ගැඹුරු පෞද්ගලික අභිනයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකදී පැවති සුවිශේෂ විවාහ මංගල්‍යයකදී කැපී පෙනෙන රොමාන්තික තොරතුරක් ඉදිරිපත් විය — මනාලයා විසින් ම නිර්මාණය කරන ලද විශිෂ්ට මරකත මාලයක් ඔහුගේ මනාලියට තෑග්ගක් ලෙස ලබා දීමයි.

අර්ථවත් බැඳීමක් මත රූගත් විවාහ මංගල්‍යයක්

දිවයිනේ සුවිශේෂ පරිසරයක් තුළ සැමරූ මෙම උත්සවය, දිදුලන විශාල සැමරුම්වලින් නොව, යුවළගේ බැඳීම පිළිබිඹු කරන සිතුවිලි සහිත හදවතින් නැඟී ආ ස්පර්ශයන්ගෙන් සිය වෙනස කියා පෑවේය. වැඩිම කතාබහට ලක් වූ අංගයක් ලෙස, මනාලිය විවාහ දිනයේ පැළඳීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද අනන්‍ය මරකත මාලය ඉදිරිපත් විය.

මෙම අභිනය, සාම්ප්‍රදායික මනාල ආභරණයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිව තිබූ දෙය, ඒ සඳහා කළ ව්‍යාප්තිය හා නිර්මාණශීලී දෘෂ්ටිකෝණය රැගත් ගැඹුරු සංකේතාත්මක කළාකෘතියක් බවට පත් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික මැණික් උරුමය ආශ්වාදයේ ප්‍රභවය ලෙස

ලොව ප්‍රමුඛතම මිල අධික මැණික් ප්‍රභවයක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් සිට ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රී ලංකාව, ආභරණ කේන්ද්‍රීය කතාවකට සුදුසු පසුබිමක් සපයා දුන්නේය. දිවයිනට සියවස් ගණනාවක් දක්නා ලද ශ්‍රේෂ්ඨ මැණික් නිර්මාණ සම්ප්‍රදායක් ඇති අතර, විවාහ කතාවට මරකත මාලයක් ඇතුළත් කිරීමේ තේරීම එම උරුමය සමඟ ගැඹුරින් අනුනාද වෙයි.

සෘජු සැලකිල්ලකින් නිර්මාණය කළ බව පෙනෙන මෙම මාලය, එහි අලංකාරය සහ නිර්මාණය තුළ ගැබ් වූ පෞද්ගලික කතාව නිසා සැලකිය යුතු ලෙස කැපී පෙනුණි — එය හුදු장식ාත්මක කෑල්ලකට වඩා දොහොත් ජනනය කළ ගතිකම් ගෙනාවේ ඒ හේතුවෙනි.

විශාලත්වයට වඩා සමීපත්වය

මෙම විවාහ මංගල්‍යය, විශාල උත්සව ආඩම්බරයට වෙනුවට අර්ථවත් කුඩා සැමරුම් තෝරා ගන්නා යුවළන් අතර වර්ධනය වන ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කළේය. අවස්ථාවේ ප්‍රධාන ආකර්ෂණීය අංග ලෙස ඇතුළත් වූයේ:

  • සමීප පවුලේ අය හා මිතුරන්ට ප්‍රමුඛතාව දුන් සුවිශේෂ අමුත්තන් ලැයිස්තුවක්
  • සැමරුම පුරා විහිදුණු පෞද්ගලික ස්පර්ශ
  • මනාලයා නිර්මාණය කළ මරකත මාලය ආභරණ ප්‍රධාන අංගය ලෙස
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික සෞන්දර්යය ප්‍රදර්ශනය කළ පසුබිමක්
මෙම මාලය සාක්ෂි දැරුවේ, විවාහ මංගල්‍යයේ වඩාත්ම සිහිගැන්විය හැකි සියුම් තොරතුරු බොහෝ විට ඇත්තේ අධික වියදමෙන් නොව, පෞද්ගලික භක්තියෙන් ජනිත වන ඒවා අතර බවයි.

දේශ සීමා ඉක්මවා අනුනාද වූ කතාවක්

මෙම විවාහ මංගල්‍යය, නූතන යුවළන් රොමාන්තිකත්වය හා සැමරුම නව ලෙස අර්ථ දක්වන ආකාරයේ උදාහරණයක් ලෙස ප්‍රමුඛ ජීවන රටා ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් වෙමින් ජාත්‍යන්තර අවධානය ආකර්ශනය කළේය. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, එය දිවයිනේ ආදර කතා ගමනාන්තයක් ලෙස ඇති සදාකාලික ඇදගැනීම, ඒ හරහා ස්වභාව රූපලාවණ්‍යයෙන් ද, ශ්‍රේෂ්ඨ මැණික් නිර්මාණ කලාවේ පොහොසත් සම්ප්‍රදායෙන් ද, නිහඬව සිහිපත් කරමින් ද විය.

ක්‍රමක්‍රමයෙන් සංකීර්ණ විවාහ නිෂ්පාදනවලින් පිරුණු ලෝකයක, මෙම ශ්‍රී ලාංකික සැමරුම ලබා දුන්නේ දුර්ලභ දෙයක් — අව්‍යාජ, ශිල්පීය හස්ත නිපුණතාවෙන් ඉපිළ ආ සමීපත්වයේ ක්ෂණයකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ…

05 Aug 2026 Discuss