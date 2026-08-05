විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ ව්යවස්ථා සංශෝධනය හදිසියේ සම්මත කර ගැනීමට JVP-NPP රජය උත්සාහ කරන බවට චෝදනා
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම අරමුණු කරගත් ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් හදිසි ලෙස සම්මත කර ගැනීමට ශ්රී ලංකාවේ බලයේ සිටින JVP-NPP රජය යොමු වී ඇති බවට දරුණු විවේචනවලට ලක්ව ඇත. මෙය දේශපාලන අරමුණු ඇතිව ගනු ලබන පියවරක් ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබේ.
පීඩනයට ලක් වූ ව්යවස්ථාවක්
බලයේ මත්තෙන් රජයන් තර්කානුකූල චින්තනයෙන් ඈත් වී, පටු දේශපාලන අරමුණු සහිතව ව්යවස්ථාව හසුරවා ගැනීමට ගල් බාන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සහ නීති විශේෂඥයෝ දීර්ඝ කලක සිට අවවාද කරමින් සිටිති. වත්මන් රජය දැන් හරියාකාරවම එම ප්රවණතාව ප්රදර්ශනය කරමින් සිටින බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම ඉලක්ක කරගත් ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් රජය මෙතෙක් කෙටුම්පත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ. යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමේ හදිසි බව ගැන රජය තවමත් සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන රාජ්ය සාධාරණීකරණයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, මෙම ක්රියාවලිය ඉදිරිපත් වෙමින් පවතින වේගය, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අගය කරන අය අතර දැඩි කනස්සල්ල ඇති කර තිබේ.
හදිසිය නිකරුණේ ද?
යෝජිත සංශෝධනය වටා ඇතිවී තිබෙන හදිසිය රජයේ සැබෑ අභිප්රාය ගැන ප්රශ්න මතු කර තිබේ. ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා සංශෝධන සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්ය වන බැවින්, එවැනි ඕනෑම පියවරක් ප්රධාන ව්යවස්ථාදායක කාර්යයක් බවට පත් වේ. හදිසිය නොව, සුවිශේෂ සාකච්ඡාවක් සහ හිතුවක්කාර නොවූ විමර්ශනයක් ඒ සඳහා අවශ්ය වේ.
මෙම පියවරට විරුද්ධ අය තර්ක කරන්නේ, මෙම අවස්ථාවේ විනිසුරු විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම හරහා රජයට රිසි ලෙස අධිකරණ බංකු සංයුතිය හැසිරවීමේ හැකියාව විධායකයට ලැබෙන බවත්, ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයකට මූලික වන බලය බෙදීමේ මූලධර්මය දුර්වල කෙරෙන බවත් ය.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය ව්යවස්ථාමය පාලනයේ ඓතිහාසික කුළුණක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර, හදිසි ව්යවස්ථාදායක ක්රියාමාර්ග හරහා එහි ව්යුහය වෙනස් කිරීමේ ඕනෑම ප්රයත්නයක් නීති විශේෂඥයන් විසින් භයානක පූර්වාදර්ශයක් ලෙස දකිනු ලැබේ. මතු කෙරෙන ප්රධාන කනස්සල්ල අතරට:
- යෝජිත සංශෝධනය සම්බන්ධව පුළුල් රාජ්ය හෝ බහු-පාර්ශ්වික කතිකාවතක් නොතිබීම
- වෙනස් කෙරෙන අධිකරණ පරිසරයෙන් විධායකය දේශපාලනිකව ප්රයෝජන ලැබීමේ ඇති ශක්යතාව
- අධිකරණවල ස්වාධීනත්වය ගැන රාජ්ය විශ්වාසය ඛාදනය වීමේ අවදානම
- දේශපාලන පහසුව සඳහා ව්යවස්ථා සංශෝධන මෙවලම් ලෙස භාවිත කිරීමෙන් ඇතිවන ප්රාතිපදිකය
නිරවුල් අධීක්ෂණයෙන් තොර බලය, ඒ බලය හෙළිකරන ආයතනවලටම නැමෙමින් ඒවා කඩා බිඳ දැමීමට රජයන් යොමු කළ බව ඉතිහාසය විසින් නිරන්තරයෙන් සනාථ කර ඇත.
පාලන රටාවක් ද?
මෙම සිදුවීම, JVP-NPP රජය බලයට පත්වූ දා සිට සිය ජනාධිකාරය ක්රියාවට නංවමින් ආකාරය ගැන ඇති පුළුල් කතිකාවතෙහි කොටසක් වේ. රජය ක්රමානුකූල ප්රතිසංස්කරණ සහ යහ පාලනය පිළිබඳ වේදිකාවක් මත තේරී පත්ව ඇතත්, යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය වැනි ක්රියාමාර්ග, ප්රතිපත්තිගත පාලනයට වඩා දේශපාලන ක්ෂණික ඵල ලාභය ප්රමුඛ කිරීමේ සූදානමක් ඉස්මතු කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
කෙටුම්පත් සංශෝධනය සලකා බලීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් වන මෙම අවස්ථාවේ, රජය මෙම ගමන් වේගය මන්දගාමී කොට සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ විනිවිද පෙනෙන සංවාදයකට යොමු වී, ව්යවස්ථාවේ ඕනෑම සංශෝධනයක් ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදයේ දීර්ඝකාලීන අවශ්යතාවලට — බලයේ සිටින පක්ෂයේ කෙටිකාලීන අවශ්යතාවලට නොව — සේවය කරන බව සහතික කර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.