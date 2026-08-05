ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨතම විනිසුරු සංවිධානය ශ්රී ලංකාවෙන් මතභේදාත්මක විශ්රාම වයස් සංශෝධනය ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලෙස 촉구කරයි
ජාතික විනිසුරු සංගමයන් නියෝජනය කරන ලොව ප්රමුඛතම සංවිධානය වන අන්තර්ජාතික විනිසුරු සංගමය (IAJ), ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට අදහස් කරන යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ජනබල (NPP) රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
ගෝලීය අධිකරණ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි
ලොව පුරා විනිසුරු සංගමයන් නියෝජනය කරන IAJ සංවිධානය, යෝජිත සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව ජාත්යන්තර අධිකරණ ප්රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බව පෙන්නුම් කළේය.
එම සංවිධානයේ මැදිහත්වීම, NPP රජයේ නීති立法 න්යාය පත්රය, විශේෂයෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨතම අධිකරණවල නිදහස සහ අඛණ්ඩතාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර දෘෂ්ටිකෝණයෙන් සිදු කෙරෙන තීරණාත්මක විමර්ශනයක ඓතිහාසික මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අධිකරණ නිදහස සම්බන්ධ කනස්සල්ල
IAJ සංවිධානයේ ඉල්ලීම කේන්ද්ර වී ඇත්තේ, යෝජිත වෙනස්කම් ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ සහ නීතියේ ආධිපත්යයේ礎 මූලාශ්රය වන අධිකරණ නිදහසේ මූලික මූලධර්මවලට හානි කළ හැකි බවට පවතින බිය පිළිබඳවය. ව්යවස්ථා සංශෝධන මගින් විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, විධායකය රටේ ජ්යෙෂ්ඨතම අධිකරණවල සංයුතිය කෙරෙහි අසාධාරණ බලපෑමක් කිරීමේ අවදානම ඇති කරයි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
එවැනි සංශෝධන සම්මත වුවහොත්, රජය තම අවශ්යතාවලට අනුකූල විනිසුරුවරුන් රඳවා ගැනීමට හෝ ඉවත් කිරීමට ඉඩ සැලසෙන අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුවේ පදනම් වන බලය බෙදීමේ මූලධර්මය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි.
NPP රජය කෙරෙහි පීඩනය තීව්ර වෙයි
සංශෝධනය ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලෙස IAJ සංවිධානය කරන ඉල්ලීම, යෝජිත ව්යවස්ථා වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් දේශීය විවේචනවලට දැනටමත් මුහුණ දෙන NPP රජය කෙරෙහි වන පීඩනය තව තවත් තීව්ර කරයි. ශ්රී ලංකාව තුළ විපක්ෂ පක්ෂ සහ නීතිඥ ප්රජාව මීට පෙර ද මෙවැනිම විරෝධතා මතු කර ඇති අතර, ජාත්යන්තර සංවිධානයේ මැදිහත්වීම ඒ සියල්ල ගෝලීය වේදිකාවකට නගා සිටුවයි.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාව, IAJ සංවිධානයේ ඉල්ලීමට රජය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. විශේෂයෙන්ම, වසර ගණනාවක දේශපාලන කැළඹිලි අනුව ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීමට සහ යුක්ති ක්රමය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට රට දරන උත්සාහයන් සැලකිල්ලට ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
ප්රකාශනය කරන අවස්ථාව වන විට, IAJ සංවිධානයේ ප්රකාශය සම්බන්ධයෙන් රජය නිල ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.