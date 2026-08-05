Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෙවනැලි චරිතය: පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් සමඟ සම්බන්ධ ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අභිරහස් පුද්ගලයා හෙළිදරව් කිරීම

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෙවනැලි චරිතය: පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් සමඟ සම්බන්ධ ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අභිරහස් පුද්ගලයා හෙළිදරව් කිරීම

කාදිනල්වරයෙකුගේ ඉල්ලීමකින් බිහිවූ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක්

2019 සැප්තැම්බර් 21 වැනි දින, ශ්‍රී ලංකාව තැතිගන්වාලූ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් (PCoI) පිහිටුවන ලදී. එම කොමිෂන් සභාවට සත්‍යාගමනය සහ නීතිමය ගෞරවය ලබාදෙමින්, එය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සිටින විනිසුරුවරයෙකු වන ජනක් ද සිල්වා විනිසුරුතුමාගේ ප්‍රධානත්වය යටතේ පවත්වාගෙන යාමට තීරණය විය.

2019 අප්‍රේල් 21 වැනි දින සිදු වූ සම්බන්ධීකෘත බෝම්බ ප්‍රහාර මගින් නිදොස් ජීවිත සිය ගණනක් බිලිගත් පසු, වගකීම සෙවීමේ දී අධිර්ශමයෙන් කටයුතු කළ කොළඹ අගරදගුරු, මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිගේ සෘජු ඉල්ලීම මත කොමිෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී. කතෝලික සභාවේ නායකත්වය දිගින් දිගටම අවධාරණය කළේ, විශ්වාසදායක හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් පමණක් වින්දිතයන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට යුක්තිය ඉටු කිරීමේ එකම මඟ බවයි.

ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය වටා නැඟෙන ප්‍රශ්න

කොමිෂන් සභාවේ සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රීය චරිතය වී ඇත්තේ "අභිරහස් පුද්ගලයා" ලෙස හඳුන්වනු ලබන, ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය (NSC) සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි කියන, ප්‍රහාරයන්ට පෙර කාල සීමාවේ ඔහු රඟ දැරූ කාර්යභාරය විමර්ශකයන් අතර මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අතරද බරපතල සහ කලකිරවනසුළු ප්‍රශ්නාවලිය මතු කර ඇති පුද්ගලයෙකි.

ජාතික ආරක්ෂා ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධීකරණය කිරීමට වගකිව යුතු ශීර්ෂ ආයතනය ලෙස, NSC විසින් බෝම්බ ප්‍රහාරයන්ට සති කිහිපයකට පෙර තීරණාත්මක බුද්ධි දත්ත හුවමාරු කෙරිණ. නාමරහිත මෙම චරිතයේ අනන්‍යතාව සහ ක්‍රියාකාරකම් දැඩි විමර්ශනයට ලක් වී ඇත්තේ ඒ පසුබිම තුළය.

බුද්ධි අසාර්ථකත්වයන් සහ නිරුත්තර ප්‍රශ්න

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි සහ ආරක්ෂක යන්ත්‍රණයේ විනාශකාරී අඩුපාඩු හෙළිදරව් කළේය. ඉහළ නිලධාරීන් අතර ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් බෙදා ගනු ලැබුවා යැයි වාර්තා වූ නමුත්, ඒ තොරතුරු කිසිදා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාවට නංවනු නොලැබිණ. වගකීමේ දාමය කොතැනදී බිඳ වැටුණේ දැයි, සහ කිසිදු පුද්ගලයෙකු හිතාමතාම ඒ අනතුරු ඇඟවීම් වසන් කළේ හෝ නොසලකා හැරියේ දැයි නිශ්චිතව නිර්ණය කිරීමේ වගකීම කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇත.

NSC සමඟ සම්බන්ධ ඡායාමය චරිතයක් මතු වීම, දැනටමත් සංකීර්ණ වූ මෙම විමර්ශනයට ගැඹුරු සහ කළකිරවනසුළු මානයක් එකතු කරයි. මෙම පුද්ගලයා සහ කුමන්ත්‍රණකාරීන් අතර විශ්වාසදායක සම්බන්ධතා ස්ථාපිත වුවහොත්, ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහාම සැලසුම් කරන ලද ආයතන ද ඒ සම්බන්ධ සැකය යටතේ පැටලෙනු ඇත.

යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ගමන දිගටම

දිවයිනේ පල්ලිවල සහ හෝටල්වල සිදු කෙරුණු බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ 269 දෙනාගේ පවුල්වලට, කොමිෂන් සභාව ක්‍රමවේද කටයුත්තකට ඔබ්බෙන් බොහෝ දෙයක් නියෝජනය කරයි — එය සත්‍යය සහ වගවීම සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුවයි. කාදිනල් රංජිත් හිමි බලධාරීන්ට නිරන්තරව මතක් කර දී ඇත්තේ, ප්‍රමාද වූ යුක්තිය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුක්තිය බවත්, වරදකරුවන් — රාජ්‍ය ආයතන ඇතුළත ඕනෑම කෙනෙකු ඇතුළුව — නීතිය ඉදිරියට ගෙන එනු ලැබිය යුතු බවත්ය.

කොමිෂන් සභාව සිය කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාත් සමඟ, කියනු ලබන NSC අභිරහස් පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව සහ කාර්යභාරය, ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධෝත්තර ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විනාශකාරී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය වෙනුවෙන් ශේෂ වී ඇති වඩාත්ම තීරණාත්මක නිරුත්තර ප්‍රශ්නය ලෙස පවතියි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ Sinhala

කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හරහා කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ ධාවනය වූ සුඛෝපභෝගී මගී බස් රථයක් හිතාමතා ගිනිතබා විනාශ කළ බවට බලධාරීන් සැක කරන අතර, මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු…

05 Aug 2026 Discuss
සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

සංගීතඥ දයාන් විතාරණගේ වෛරල් හමුවීමේ මෙහෙවර ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි — රෝගී ගයාන් මුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

දිගු කලක් ගෙවී ගිය ආදරවන්තයකු හා නැවත හමුවීමට ආශා කළ රෝගී ගයාන් මුණසිංහ, ඒ අවසන් ප්‍රාර්ථනය ඉටු වීමට පෙරම අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ශ්‍රී ලාංකික සංගීතඥ දයාන් විතාරණ…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දින දෙකක වැඩසටහනක් මඟින් යාපනයේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දින දෙකක වැඩසටහනක් මඟින් යාපනයේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) ඩිජිටල් ගෙවීම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන උතුරු පළාත දක්වා විස්තාර කිරීමට සූදානම් වන අතර, අගෝස්තු 7 වැනිදා යාපනයේ දී දින දෙකක…

05 Aug 2026 Discuss