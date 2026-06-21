බේසිල් රාජපක්ෂගේ ප්රත්යාවර්තනය සහතික කිරීමට ශ්රී ලංකාව INTERPOL හරහා පියවර ගනී
හිටපු මුදල් අමාත්ය බේසිල් රාජපක්ෂ රට තුළට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා INTERPOL සංවිධානයේ සහාය ලබා ගැනීමට ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් විධිමත් පියවර ගනිමින් සිටින බව පොලිස් ආරංචිමාර්ග බදාදා දින හෙළිදරව් කළේය.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා පොලිස් මූලස්ථානය එකට ක්රියා කරයි
දැනට විදේශගතව සිටින හිටපු අමාත්යවරයා රට තුළට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා INTERPOL මැදිහත්වීම ඉල්ලා සිටීමේ ක්රියාවලිය සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) සහ පොලිස් මූලස්ථානය එකට කටයුතු කරමින් සිටී. ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු තහවුරු කළේ, සුදුසු ජාත්යන්තර මාර්ග ඔස්සේ අවශ්ය පියවර සක්රීයව ගෙන යන බවයි.
පසුබිම
රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ ප්රමුඛ සාමාජිකයෙකු වන සහ දශක ගණනාවකින් රටට එල්ල වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට හේතු වූ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිපත්ති සම්පාදනයේ මූලික චරිතයක් ලෙස කටයුතු කළ බේසිල් රාජපක්ෂ, ශ්රී ලාංකික විමර්ශකයන්ගේ අඛණ්ඩ නීතිමය විමර්ශනවලට ලක්ව සිටී.
ඔහු රටින් බැහැරව සිටීම දිගින් දිගටම සිදු වීම හේතුවෙන්, ජාත්යන්තර අපරාධ පොලිස් සංවිධානයේ සහාය ලබා ගැනීමෙන් ප්රයත්නයන් තීව්ර කිරීමට බලධාරීන් පෙළඹී ඇති අතර, එය රජය මෙම කාරණය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ දැයි කියාපායි.
INTERPOL ක්රියාවලිය ආරම්භ වේ
INTERPOL ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිශ්චිත නීතිමය පදනම නිලධාරීන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, හිටපු මුදල් අමාත්යවරයාට ශ්රී ලංකාවේ ඕනෑම අභිනත නීතිමය කටයුත්තකට මුහුණ දීමට ප්රත්යාවර්තනය කිරීමේ ප්රයත්නයන් තීව්ර කිරීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස මෙම ක්රියාමාර්ගය නිරූපණය වේ.
ක්රියාවලිය දිගටම ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත්, අදාළ ජාත්යන්තර රාමු ඔස්සේ විධිමත් ක්රියාපටිපාටිය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කළ හැකි බවත් පොලිස් ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දුන්නේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.