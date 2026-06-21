Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බේසිල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රත්‍යාවර්තනය සහතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව INTERPOL හරහා පියවර ගනී

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බේසිල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රත්‍යාවර්තනය සහතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව INTERPOL හරහා පියවර ගනී

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බේසිල් රාජපක්ෂ රට තුළට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා INTERPOL සංවිධානයේ සහාය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විධිමත් පියවර ගනිමින් සිටින බව පොලිස් ආරංචිමාර්ග බදාදා දින හෙළිදරව් කළේය.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා පොලිස් මූලස්ථානය එකට ක්‍රියා කරයි

දැනට විදේශගතව සිටින හිටපු අමාත්‍යවරයා රට තුළට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා INTERPOL මැදිහත්වීම ඉල්ලා සිටීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) සහ පොලිස් මූලස්ථානය එකට කටයුතු කරමින් සිටී. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු තහවුරු කළේ, සුදුසු ජාත්‍යන්තර මාර්ග ඔස්සේ අවශ්‍ය පියවර සක්‍රීයව ගෙන යන බවයි.

පසුබිම

රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකු වන සහ දශක ගණනාවකින් රටට එල්ල වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට හේතු වූ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ මූලික චරිතයක් ලෙස කටයුතු කළ බේසිල් රාජපක්ෂ, ශ්‍රී ලාංකික විමර්ශකයන්ගේ අඛණ්ඩ නීතිමය විමර්ශනවලට ලක්ව සිටී.

ඔහු රටින් බැහැරව සිටීම දිගින් දිගටම සිදු වීම හේතුවෙන්, ජාත්‍යන්තර අපරාධ පොලිස් සංවිධානයේ සහාය ලබා ගැනීමෙන් ප්‍රයත්නයන් තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් පෙළඹී ඇති අතර, එය රජය මෙම කාරණය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ දැයි කියාපායි.

INTERPOL ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වේ

INTERPOL ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිශ්චිත නීතිමය පදනම නිලධාරීන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයාට ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම අභිනත නීතිමය කටයුත්තකට මුහුණ දීමට ප්‍රත්‍යාවර්තනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් තීව්‍ර කිරීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස මෙම ක්‍රියාමාර්ගය නිරූපණය වේ.

ක්‍රියාවලිය දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත්, අදාළ ජාත්‍යන්තර රාමු ඔස්සේ විධිමත් ක්‍රියාපටිපාටිය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කළ හැකි බවත් පොලිස් ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දුන්නේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා සිදුවන වංචනික පෙම් සම්බන්ධතා යෝජනා ක්‍රමවල කැළඹිලිසහගත වර්ධනයක් පිළිබඳව රට පුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් හදිසි…

21 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට පත් වෙයි මෙ වසරේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

21 Jun 2026 Discuss
අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක් Sinhala

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක්

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදල් නියෝජිත පිරිස කොළඹ සංචාරයකට සූදානම් අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික…

21 Jun 2026 Discuss