ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි ගුවන් සේවා සමාගම් වන සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ඓතිහාසික අන්තර් රේඛා ගිවිසුම් අත්සන් කරයි
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, ශ්රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, එම රාජ්යයේ ප්රධාන ගුවන් සේවා සමාගම් දෙකක් වන සෞදියා සහ අඩු මිල ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆ්ලයිනාස් සමඟ නව අන්තර් රේඛා ගිවිසුම්締結කර ඇත.
කොළඹ සහ සෞදි රාජධානිය අතර ගුවන් පාලම පුළුල් කිරීම
මෙම හවුල්කාරිත්වයන් හරහා, දෙරට අතර ගමන් කරන මගීන්ට පුළුල් ගමනාන්ත විකල්ප රාශියක් ලබා ගත හැකි අතර, ඒකාබද්ධ ප්රවේශපත්ර ක්රමවේදය යටතේ සමාගම් දෙකෙහිම මාර්ග ජාලය හරහා බාධාවකින් තොරව ගමන් වෙන්කරවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙවැනි අන්තර් රේඛා ගිවිසුම් හරහා ගුවන් සේවා සමාගම්වලට එකිනෙකාගේ ගුවන් යානවල අසුන් විකිණීමට හැකි වන අතර, බහු-ගමන් ගමන් සඳහා වෙනම වෙන්කරවා ගැනීමේ අකුලුසුලු බව අවම කර සම්බන්ධතාව සරල කෙරේ.
සෞදි අරාබියාවේ සැලකිය යුතු ප්රවාස සේවක බලකායක් සිටින ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම පියවර ප්රායෝගිකව ඉතා වැදගත් වේ. ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන් සිය දහස් ගණනක් මෙන්ම උම්රා සහ හජ් යාත්රාවල නිරත වන වර්ධනශීලී වන්දනා ප්රජාවක් ද රටවල් දෙක අතර දැරිය හැකි මිලකට හා පහසු ගුවන් සම්බන්ධතා මත රඳා සිටී.
ගිවිසුම්වල අර්ථය මගීන්ට කෙසේ වේ ද
රාජධානියේ ජාතික ගුවන් සේවා සමාගම වන සෞදියා සහ කලාපයේ ප්රමුඛ අඩු මිල ගුවන් සේවා ක්රියාකරුවෙකු වන ෆ්ලයිනාස් සමඟ ඇති කර ගත් හවුල්කාරිත්වය හරහා, මගීන්ට ලැබෙන වාසි අතර:
- සෞදි අරාබිය පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහි මාර්ග හා ගමනාන්ත රාශියක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව
- ඒකාබද්ධ ප්රවේශපත්රීකරණය හරහා සරල කළ වෙන්කරවා ගැනීමේ ක්රියාවලිය
- විශේෂයෙන් ෆ්ලයිනාස් හවුල්කාරිත්වය හරහා වඩාත් තරඟකාරී ගාස්තු විකල්ප
- විනෝදාත්මක සහ සංක්රමණික කම්කරු සංචාර කොටස් දෙකෙහිම ගුවන් සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීම
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සඳහා උපායමාර්ගික පියවරක්
ජාතික ගුවන් සේවා සමාගම සඳහා කළඹ දායක කාලපරිච්ඡේදයකට අනතුරුව, ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සිය ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් නැවත ගොඩනගා විවිධාංගීකරණය කිරීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම ගිවිසුම් ගොනු වේ. ගල්ෆ් කලාපයේ ස්ථාපිත ගුවන් සේවා ක්රියාකරුවන් සමඟ ගිවිසුම්ගත වීම හරහා, ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති ශ්රී ලංකා–මැදපෙරදිග සංචාර කොරිඩෝරයෙන් වැඩි කොටසක් ලබා ගැනීම ගුවන් සමාගමේ අරමුණ වන අතර, එය රටේ ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ බහුලව ඉල්ලුම් ඇති මාර්ගවලින් එකක් ලෙස පවතී.
සංක්රමණික කම්කරු ප්රජාව සහ කලාප දෙක අතර ක්රමයෙන් ඉහළ යන ආගමික සංචාරක ප්රවාහය හේතුවෙන්, මැදපෙරදිග ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සඳහා වඩාත්ම තීරණාත්මක වෙළෙඳපොළවලින් එකක් ලෙස දිගින් දිගටම පවතී.
ශ්රී ලංකාව සිය පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිය දිගටම කරගෙන යන මෙකී අවස්ථාවේ දී මෙම ගිවිසුම්වල කාලීනභාවය විශේෂයෙන් අදාළ වන බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති; රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ස්ථාවර කිරීමේ දී සංචාරක කර්මාන්තය සහ මැදපෙරදිගින් ලැබෙන ප්රේෂණ මුදල් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
මෙම නව අන්තර් රේඛා ගිවිසුම් දැන් ක්රියාත්මක වී ඇති හෙයින්, ශ්රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර ගමන් කරන මගීන්ට වඩාත් සම්බන්ධිත හා සුමට අත්දැකීමක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරි මාසවල දී ප්රධාන ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළවල සිය ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීම ඉලක්ක කරගනිමින් ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මෙම පදනම් මත තවදුරටත් ගොඩ නඟා ග
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.