සිසුන් 225,000කට අධික පිරිසක් 2025 සා/පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව උ/පෙළ අධ්යාපනයට සුදුසුකම් ලබයි
2025 අ.පො.ස. සාමාන්ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 225,748 දෙනෙකු අ.පො.ස. උසස් පෙළට පෙනී සිටීමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන දිනදර්ශනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් තබා ඇත.
මෙම ප්රතිඵල, දිවයිනේ විභාගයේ දී තම කාර්යසාධනය හරහා උසස් පෙළ ශිෂ්ය ගමන ඉදිරියට කරගෙන යාමේ අවස්ථාව දිනාගත් ලක්ෂ සංඛ්යාත තරුණ ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා ඉතා වැදගත් ඉදිරි පියවරක් සනිටුහන් කරයි — විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය හා උසස් අධ්යාපනයට ඇති තීරණාත්මක ද්වාරය වන උසස් පෙළ, ඔවුන්ගේ අනාගතය සඳහා දොරගුළු විවර කරයි.
විශාල පිරිසක් ඉදිරියට ගමන් කරයි
අ.පො.ස. සාමාන්ය පෙළ විභාගය ශ්රී ලාංකේය පාසල් ක්රමයේ අතිශය තීරණාත්මක තක්සේරු කිරීමකි; සාමාන්යයෙන් ද්විතීයික අධ්යාපනය නිම කළ නව යොවුන් සිසුන් විසින් මෙය ලියනු ලැබේ. උසස් පෙළ සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම යනු අධ්යාපනික ජයග්රහණයක් පමණක් නොව, විවිධ වෘත්තීය හා අධ්යාපනික අනාගත මාර්ග කරා යන දොරටු විවෘත කිරීමකි.
සිසුන් 225,748 දෙනෙකු දැන් උ/පෙළ අධ්යාපනය සඳහා සුදුසු බව තහවුරු වී ඇති බැවින්, පාසල් හා පළාත් අධ්යාපන අධිකාරීන් විද්යා, කලා, වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන් හරහා නව සිසු කොටස ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සූදානම් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද
සුදුසුකම් ලත් සිසුන් දැන් ඔවුන්ගේ කැමති උසස් පෙළ විෂය ධාරාව තෝරා ගත යුතු අතර, විශ්වවිද්යාල ඇතුළත් කිරීම් කෙරෙහි ඒ තේරීමේ සෘජු බලපෑම හේතුවෙන් එය ඉතාමත් වැදගත් තීරණයකි. දෙමාපියන්, ගුරුවරුන් හා පාසල් උපදේශකයින් සිසුන්ට මෙම තීරණය ගැනීමේ දී ප්රවේශමෙන් මග පෙන්වීමට දිරිමත් කෙරේ.
දිස්ත්රික්කය අනුව සමත් අනුපාත හා විෂය කාර්යසාධන සංඛ්යාලේඛන ඇතුළු ප්රතිඵලවල සම්පූර්ණ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය අධ්යාපන අධිකාරීන් විසින් තවම නිවේදනය කර නොමැති අතර, එය ජාතික අධ්යාපනික ප්රවණතාවන් පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක චිත්රයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ පවුල් මුහුණ දෙන සමාජ-ආර්ථික අභියෝග මධ්යේ ගුණාත්මක අධ්යාපනය ලබා දීමේ ගුරුවරුන්ගේ හා ආයතනවල අඛණ්ඩ උත්සාහය හා සිසුන්ගේ ශක්තිමත් ආකල්පයේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස මෙම නිවේදනය රටපුරා අධ්යාපනඥයින් විසින් ප්රශංසාවෙන් පිළිගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.