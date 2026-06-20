Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලරයේ ඉහළ යාම මධ්‍යයේ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 60ක මිල නිර්දේශ සංශෝධනයට NMRA සූදානම්

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමරිකානු ඩොලරයේ ඉහළ යාම මධ්‍යයේ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 60ක මිල නිර්දේශ සංශෝධනයට NMRA සූදානම්

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය (NMRA) අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 60ක උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) සංශෝධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, මෙම පියවර ගැනීමට හේතු වී ඇත්තේ ඇමරිකානු ඩොලරයේ සැලකිය යුතු අගය ඉහළ යාම සහ එය ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ ආනයන පිරිවැයට ඇති කරන බලපෑමයි.

මිල සංශෝධනය කිරීමට හේතු

ශ්‍රී ලංකාව සිය ඖෂධ සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ආනයනය කරන අතර, එම ගනුදෙනු බොහෝ දුරට ඇමරිකානු ඩොලර් හරහා සිදු කෙරේ. මෑතකදී ඩොලරයේ අගය ඉහළ යාම ආනයනකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර, පාඩු නොව පවතින මිල සීමාවන් පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් දුෂ්කර වී තිබේ. NMRA මෙම ආර්ථික යථාර්ථයන් පිළිගෙන, රටපුරා ඖෙෂධ සැපයුම අඛණ්ඩව හා ස්ථාවරව සහතික කිරීම සඳහා MRP සකස් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටී.

බලපෑමට ලක්වන ඖෂධ මොනවාද

යෝජිත සංශෝධන, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ මූලික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ අවශ්‍යතා සඳහා ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය යැයි සලකන අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 60ක් ආවරණය කරනු ඇත. බලපෑමට ලක්වන ඖෂධවල සම්පූර්ණ ලේඛනය තවමත් සාර්වජනිකව සවිස්තරාත්මකව නිකුත් කර නොමැති නමුත්, සාමාන්‍ය සහ නිදන්ගත රෝග සඳහා බහුලව භාවිතා වන ඖෂධ ඒ අතර ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දැරිය හැකි මිල සහ ලබා ගැනීමේ හැකියාව අතර සමතුලිතතාවය

මෙම තීරණය NMRA සංවේදී තත්ත්වයකට පත් කරයි; දැනටමත් දැඩි මූල්‍යමය පීඩනයකට ලක්ව සිටින සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඖෂධ දැරිය හැකි මිලකට ලබා ගත හැකිව තිබීම සහතික කිරීම සහ වෙළඳපොළේ ඖෂධ ප්‍රමාණවත් ලෙස ලබා ගත හැකිව තිබීම අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති කර ගැනීම එම අධිකාරිය සඳහා අනිවාර්ය වේ.

සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ලබා ගත හැකිව සහ ප්‍රාප්‍ය ලෙස පවතීනු සහතික කිරීම මෙම සංශෝධන ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවන මූලික කාරුණිකතාවයයි.

සෞඛ්‍ය පෙරමුණේ නියැලෙන්නන් සහ රෝගී කණ්ඩායම් ඕනෑම මිල ඉහළ දැමීමේ ප්‍රමාණය සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, සැපයුම් දාම ආරක්ෂා කරමින් සකස් කිරීම් හැකිතාක් අවමකර ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ඉදිරියේ සිදුවන්නේ කුමක්ද

NMRA තක්සේරු ක්‍රියාවලිය අවසන් කිරීමෙන් පසු සංශෝධිත MRP අගයන් නිල රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. යාවත්කාලීන කළ මිල ගණන් ව්‍යුහය අවසන් කළ පසු, ජනතාව සහ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් NMRA හි නිල නිවේදන හරහා ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම සඳහා උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

මෙම වර්ධනය ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින පුළුල් ආර්ථික අභියෝග යටිරේඛා ගසයි; මුදල් විනිමය උච්චාවචනයන් රටේ පුරවැසියන්ගේ, විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ, දෛනික ජීවිතය කෙරෙහි ප්‍රත්‍යක්ෂ හා ස්පර්ශනීය බලපෑමක් ඇති කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිසුන් 225,000කට අධික පිරිසක් 2025 සා/පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව උ/පෙළ අධ්‍යාපනයට සුදුසුකම් ලබයි Sinhala

සිසුන් 225,000කට අධික පිරිසක් 2025 සා/පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව උ/පෙළ අධ්‍යාපනයට සුදුසුකම් ලබයි

2025 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 225,748 දෙනෙකු අ.පො.ස. උසස් පෙළට පෙනී සිටීමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන දිනදර්ශනයේ…

20 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාජ දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් ශූරතාව දිනා ගනී Sinhala

රුමේෂ් පතිරාජ දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග පතිරාජ, කීර්තිමත් දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් විසි කිරීමේ 종목යේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර රඟදැල්ලේ…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මෙම වර්ෂයේ මෙතෙක් සිදු වූ 44,000කට අධික ආසාදන සහ මරණ 28ක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මෙම වර්ෂයේ මෙතෙක් සිදු වූ 44,000කට අධික ආසාදන සහ මරණ 28ක්

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය තුළ දිවයිනේ ජීවිත 28ක් අහිමි වී ඇති අතර 44,000කට අධික පිරිසක් ආසාදනයට ලක් වී ඇත. මෙය…

20 Jun 2026 Discuss