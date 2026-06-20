අමාත්ය නානායක්කාර චෙම්මනී සමූහ මිනී වළ අවතැන් භූමිය නරඹා, වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ පොරොන්දුව
යුක්ති සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර, යාපනයේ චෙම්මනී සමූහ මිනී වළ අවතැන් භූමිය නරඹා, ඓතිහාසිකව වැදගත් මෙම ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යමින් වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමට රජයේ කැපවීම නැවත තහවුරු කර ඇත.
ඉතිහාසයේ බරක් දරාගත් ස්ථානයක්
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ අඳුරුතම පරිච්ඡේද කිහිපයක් හා බැඳී ඇති චෙම්මනී ස්ථානය, සමූහ මිනී වළ පිළිබඳ සත්යය හෙළිදරව් කිරීම අරමුණු කරගත් කැණීම් කටයුතු බලධාරීන් ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ නැවත අවධානයට ලක් වී ඇත. දශක ගණනාවක් තිස්සේ, අතුරුදහන් වූ ආදරණීයයන් ගැන පිළිතුරු සොයන උතුරේ පවුල් හා ප්රජාවන් සඳහා මෙම ස්ථානය වේදනාකාරී සංකේතයක් ලෙස පවතී.
අමාත්යවරයා සිදු කෙරෙන කැණීම් පරීක්ෂා කරයි
සිය සංචාරය අතරතුර, අමාත්ය නානායක්කාර කැණීම් ස්ථානයේ ප්රගතිය පෞද්ගලිකව පරීක්ෂා කළ අතර, මෙම කාරණය වර්තමාන රජයේ ප්රමුඛතාවක් ලෙස පවතින බව ඒ මගින් සංඥා කෙරිණ. අමාත්යවරයාගේ සහභාගීත්වය, අතීතයේ නොවිසඳුණු තුවාල සමඟ මුහුණ දීමකින් තොරව වගවීම සහ ජාතික සංහිඳියාව ළඟා කරගත නොහැකි බවට රජය ප්රකාශ කළ ස්ථාවරය යටිරේ ඇඳිණ.
මෙහිදී සිදු වූ දෑ නිසා පීඩාවට පත් සියල්ලන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට විය යුතුය. මෙය කැණීමක් පමණක් නොවේ — එය ජාතියක් සුවපත් කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවරකි.
සංහිඳියාව සඳහා වන වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් සංහිඳියා ක්රියාවලිය තුළ චෙම්මනී කැණීම් ඉමහත් බරක් දරයි. උතුරේ බොහෝ දෙමළ පවුල් සඳහා, රටේ දිගු සන්නද්ධ ගැටුම් කාලය තුළ සිදු වූ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් ගැන නොවිසඳුණු ප්රශ්නවලට මෙම ස්ථානය නියෝජනය කරයි. පෙනී සිටින කණ්ඩායම් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ එවැනි ස්ථාන පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙනසුලු හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.
කැණීම් ක්රියාවලිය සමඟ රජයේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාව, යුද්ධ කාලීන වගවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ අවංකභාවය සහ ප්රජාවන් අතර දිගු කාලීන සාමය ගොඩනැඟීමේ මිනුමක් ලෙස දේශීය හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් දෙඅංශයෙන් සමීපව නරඹනු ලැබේ.
යුක්තිය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතාව ආවරණය කරන අමාත්ය නානායක්කාරගේ විෂය පථය ඔහු මෙම උත්සාහයන්හි කේන්ද්රස්ථානයට ගෙන එන අතර, චෙම්මනී ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඔහුගේ සෘජු සම්බන්ධතාව, වින්දිතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා සත්යය හා යුක්තිය අනුගමනය කිරීමේ දේශපාලන කැමැත්තේ සංකේතාත්මක මෙන්ම ප්රායෝගික ප්රකාශනයක් ලෙස සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.