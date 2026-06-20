CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්යාපනය මුළු ශ්රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ අරමුණින්, දිවයිනේ දිගින් දිගටම ආවරණය වන ආකාරයෙන් ආයෝජක සංසද මාලාවක් පවත්වාලීමට ඒකාබද්ධව සැලසුම් ප්රකාශ කර ඇත.
මූල්ය සාක්ෂරතාව මූලික මට්ටමට ගෙන යාම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය පිළිබඳ ඇති සංකීර්ණ බව දුරු කිරීමට නියාමන හා වෙළඳපොළ ආයතන දෙකම දැරූ එකමුතු උත්සාහයක ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙම වැඩසටහන හඳුනාගත හැකිය. කොළඹෙන් ඔබ්බට ප්රාදේශීය ප්රජාවන් කරා මෙම සංසද රැගෙන යාමෙන්, CSE සහ SEC ආයතන ඒකාබද්ධ ආර්ථික සහභාගීත්වය සඳහා ස්ථිර කැපවීමක් ප්රදර්ශනය කරයි.
දිවයිනපුරා ව්යාප්ත මෙම ප්රචාරක වැඩසටහන පළාත් කිහිපයක් ආවරණය කිරීමට නියමිත අතර, එක් එක් ස්ථානයේදී අනාගත ආයෝජකයන්, දැනට වෙළඳපොළේ ක්රියාකාරී සහභාගිකයන් සහ මූල්ය වෘත්තිකයන් එකම වේදිකාවකට එක්සේ ගෙන ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ.
සංසදවලින් ඉටු කිරීමට අපේක්ෂිත අරමුණු
මෙම සංසද ප්රධාන අරමුණු කිහිපයක් ඉටු කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති අතර, ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- කොටස් වෙළඳපොළේ ආරක්ෂිතව හා වගකීමෙන් ආයෝජනය කරන ආකාරය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ සුරැකුම්පත් නීතිය යටතේ ආයෝජකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා ලැබෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම
- වෙළඳපොළේ ද්රවශීලතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සිල්ලර ආයෝජකයන්ගේ සහභාගීත්වය දිරිමත් කිරීම
- ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ ආයෝජනයන් පිළිබඳ පවතින වැරදි මත හා ශංකාවන් දුරු කිරීම
වෙළඳපොළ වර්ධනය සඳහා උපාය මාර්ගික ප්රවේශයක්
ශ්රී ලංකාවේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ බොහෝ කලෙක සිට ආයතනික ආයෝජකයන් සහ සාපේක්ෂව සීමිත සිල්ලර සහභාගිකයන් කුඩා පිරිසකගේ ආධිපත්යයට යටත්ව පවතී. එම පදනම පුළුල් කිරීම, CSE හි දිගුකාලීන සංවර්ධනය හා ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සඳහා අත්යවශ්ය කාරණයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
හොඳින් දැනුවත් ආයෝජක ප්රජාවක් වෙළඳපොළේ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට හා තිරසාර වර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීමට මූලික වශයෙන් අවශ්ය බව හඳුනා ගනිමින්, CSE සහ SEC යන ආයතන දෙකම මෑත වසරවලදී ආයෝජකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්ර කර ඇත.
සැලකිය යුතු මූල්ය කැළඹිලිකාරී කාලපරිච්ඡේදයකට අනතුරුව ශ්රී ලංකාව ක්රමානුකූලව ආර්ථික විශ්වාසය යළි ගොඩනගාගන්නා මොහොතක මෙම නිවේදනය එළිදකිනු ලබයි. එබැවින් ජනතාවගේ ඉතිරිකිරීම් ඵලදායී ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ මෙවලම් කෙරෙහි යොමු කිරීමේ ප්රයත්නයන් වඩාත් යෝග්ය හා කාලෝචිත ස්වරූපයක් ගනී.
ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත ආයෝජක සංසද සඳහා නිශ්චිත දිනයන්, ස්ථාන සහ ලියාපදිංචි ක්රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත CSE සහ SEC විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.