Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ සිට පිටත්ව ගිය ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් යානයකට අකුණු පහරක්

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ සිට පිටත්ව ගිය ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් යානයකට අකුණු පහරක්

කොළඹ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවරට නියමිත සේවාවක් මෙහෙයවූ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එයාර්බස් A330 යානයකට 2026 ජූනි මස 12 වැනි සිකුරාදා, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළින් පිටත්ව ගිය මිනිත්තු 45කට පමණ පසු අකුණු පහරක් එල්ල විය.

මගීන් භීතියට පත් කළ බිහිරි හඬ හා දීප්තිමත් දැල්වීම

යානයේ සිටි මගීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය, කේබිනය හරහා දෝංකාර දුන් බිහිරි පිපිරීමේ හඬකින් හා දැඩි ආලෝක දැල්වීමකින් හදිසියේ භීතියට පත් විය. මෙම හදිසි හා නාට්‍යමය සිදුවීම අකුණු පහරකට අනුකූල ලක්ෂණ ගෙන දෙන අතර, එය යානයේ සිටි අය අතර දැඩි කලබලයක් ඇති කළේය.

එන්ජිමකට බලපෑමක් සිදුවූ බවට අනුමානය

ලබාගත හැකි තොරතුරුවලට අනුව, යානයේ වම් පසින් පිහිටි, එකවන නම්බරය ලෙස හඳුන්වන එන්ජිම, සැක කෙරෙන අකුණු පහරෙන් බලපෑමට ලක් වූ බව පෙනී යයි. සිදුවීම වූ අවස්ථාවේ යානයට සිදු වූ හානියේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය ක්ෂණිකව තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි විය.

යානා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට

නූතන වාණිජ ගුවන් යාත්‍රා සැලසුම් කර සහ සහතික කර ඇත්තේ ගුවන් සේවාවේ සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය සිදුවීමක් වන අකුණු පහරවලට ඔරොත්තු දීමටය. එහෙත්, එන්ජිමට සිදු වූ බව පෙනෙන බලපෑම, ගුවන් සේවා අධිකාරීන් විසින් පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, ගුවන් ගමනේ ප්‍රතිඵලය හෝ යානයේ හා යානයේ සිටි අයගේ තත්ත්වය විස්තර කරමින් දැනට නිල රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ගුවන් සේවය හා අදාළ ගුවන් සේවා අධිකාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කර සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සිදුවීම, සම්මත ආරක්ෂක විමර්ශන පරිචයන්හි කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් සමාලෝචනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්‍රවෘත්ති කතාව අඛණ්ඩව අනුගමනය කරනු ඇති අතර, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත් සමඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ Sinhala

අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ

විදේශයේ නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගත් පවුල දැන් බලහත්කාරයෙන් ආපසු යැවීමේ අවදානමට ලක්වේ අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් දැන් නෙරපා හැරීමේ ඉතා සැබෑ…

19 Jun 2026 Discuss
ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද? Sinhala

ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මෑතකදී පැවති ක්‍රිකට් තරග මාලාවෙන් රහසිගත මතභේදයක් මතුව ඇති අතර, එය කේන්ද්‍ර වී ඇත්තේ ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීව…

19 Jun 2026 Discuss
මතක චිප් පිරිවැය ඉහළ යාම මධ්‍යේ Apple නිෂ්පාදන මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් — ටිම් කුක් තහවුරු කරයි Sinhala

මතක චිප් පිරිවැය ඉහළ යාම මධ්‍යේ Apple නිෂ්පාදන මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් — ටිම් කුක් තහවුරු කරයි

මතක චිප් හිඟයක් හා සම්බන්ධ පිරිවැය ඉහළ යාමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන තාක්ෂණ දැවැන්තයා වන Apple, තම නිෂ්පාදන කිහිපයක මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් වන බව ප්‍රධාන විධායක…

19 Jun 2026 Discuss