කොළඹ සිට පිටත්ව ගිය ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් යානයකට අකුණු පහරක්
කොළඹ සිට ඕස්ට්රේලියාවේ සිඩ්නි නුවරට නියමිත සේවාවක් මෙහෙයවූ ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එයාර්බස් A330 යානයකට 2026 ජූනි මස 12 වැනි සිකුරාදා, බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළින් පිටත්ව ගිය මිනිත්තු 45කට පමණ පසු අකුණු පහරක් එල්ල විය.
මගීන් භීතියට පත් කළ බිහිරි හඬ හා දීප්තිමත් දැල්වීම
යානයේ සිටි මගීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය, කේබිනය හරහා දෝංකාර දුන් බිහිරි පිපිරීමේ හඬකින් හා දැඩි ආලෝක දැල්වීමකින් හදිසියේ භීතියට පත් විය. මෙම හදිසි හා නාට්යමය සිදුවීම අකුණු පහරකට අනුකූල ලක්ෂණ ගෙන දෙන අතර, එය යානයේ සිටි අය අතර දැඩි කලබලයක් ඇති කළේය.
එන්ජිමකට බලපෑමක් සිදුවූ බවට අනුමානය
ලබාගත හැකි තොරතුරුවලට අනුව, යානයේ වම් පසින් පිහිටි, එකවන නම්බරය ලෙස හඳුන්වන එන්ජිම, සැක කෙරෙන අකුණු පහරෙන් බලපෑමට ලක් වූ බව පෙනී යයි. සිදුවීම වූ අවස්ථාවේ යානයට සිදු වූ හානියේ සම්පූර්ණ ප්රමාණය ක්ෂණිකව තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි විය.
යානා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට
නූතන වාණිජ ගුවන් යාත්රා සැලසුම් කර සහ සහතික කර ඇත්තේ ගුවන් සේවාවේ සාපේක්ෂව සාමාන්ය සිදුවීමක් වන අකුණු පහරවලට ඔරොත්තු දීමටය. එහෙත්, එන්ජිමට සිදු වූ බව පෙනෙන බලපෑම, ගුවන් සේවා අධිකාරීන් විසින් පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, ගුවන් ගමනේ ප්රතිඵලය හෝ යානයේ හා යානයේ සිටි අයගේ තත්ත්වය විස්තර කරමින් දැනට නිල රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ගුවන් සේවය හා අදාළ ගුවන් සේවා අධිකාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කර සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිදුවීම, සම්මත ආරක්ෂක විමර්ශන පරිචයන්හි කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් සමාලෝචනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්ති කතාව අඛණ්ඩව අනුගමනය කරනු ඇති අතර, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත් සමඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.