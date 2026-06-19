ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත 2025 දී අහෝසි කිරීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් — ආදේශක නීතිය අවසන් අදියරේ
ශ්රී ලංකාව, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් වූ ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) මේ වර්ෂය තුළදීම අහෝසි කිරීමට තීරණාත්මක පියවර ගනිමින් සිටින අතර, එය ආදේශ කිරීම සඳහා නව නීති කෙටුම්පතක් දැනට අවසන් අදියරේ පවතින බව රජය තහවුරු කර ඇත.
දශක ගණනක් පුරා පැවති මතභේදය
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ශ්රී ලංකාවේ නෛතික ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මතභේදාත්මක නීති කෙටුම්පත් අතර ස්ථානගත වී ඇත. මානව හිමිකම් සංවිධාන, සිවිල් සමාජ ආයතන සහ ජාත්යන්තර සංවිධාන වසර ගණනාවක් තිස්සේ එය අහෝසි කිරීමට ඉල්ලා සිටි අතර, විශේෂයෙන් සුළු ජාතීන්ට අයත් පුද්ගලයන් නිසි අධිකරණ අධීක්ෂණයක් හෝ නිසි නෛතික ක්රියාදාමයක් නොමැතිව රඳවා ගැනීමට මෙම නීතිය නිතරම අවභාවිතා කර ඇති බව ඔවුහු තර්ක කළහ.
ආදේශක නීති කෙටුම්පත අවසන් අදියරේ
PTA ආදේශ කිරීම සඳහා සකස් කෙරෙමින් පවතින නව ත්රස්තවාදය විරෝධී නීති රාමුව දැනට අවසාන කෙටුම්පත් අදියරේ පවතින බව බලධාරීන් සඳහන් කර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්තවාදය විරෝධී නෛතික රාමුව ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ප්රමිතීන්ට වඩාත් සමීපව සුසර කිරීමට රජය කැපවී සිටින බවට මෙම පියවර සංඥා කරන අතර, රට හඹා යන පුළුල් ආර්ථික හා රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතාවන් සමඟද එය බැඳී ඇත.
PTA අහෝසි කිරීම දේශීයව සහ ජාත්යන්තරව මානව හිමිකම් නියෝජිතයින්ගේ දිගුකාලීන ප්රධාන ඉල්ලීමක් වී ඇති අතර, වඩාත් සමබර නීතියකින් එය ආදේශ කිරීම ශ්රී ලංකාවේ නෛතික භූ දර්ශනයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරනු ඇත.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
මෙම ප්රගතිය ශ්රී ලංකාවට බහු පාර්ශ්වීය වැදගත් ඇඟවීම් රැසක් දරයි:
- PTA යටතේ වසර ගණනාවක් පුරා රඳවා ගන්නා ලද සිය ගණනක් ජනයාට නිසි නඩු විභාගයක් නොමැතිව දිගුකාලීන සිරභාරයට මුහුණ දීමට සිදු වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් ජාත්යන්තර දැඩි විවේචනයට ලක් විය.
- යුරෝපා සංගමය සහ අනෙකුත් ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් PTA අහෝසි කිරීම ඇතුළු මානව හිමිකම් ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ප්රගතිය සමඟ වෙළෙඳ සහන සහ ආධාර සලකා බැලීම් පෙර කිහිප විටකදීම සම්බන්ධ කර ඇත.
- PTA රඳවා ගැනීම්වල ඓතිහාසිකව වැඩිපුරම ගොදුරු වූ සුළුතර දෙමළ සහ මුස්ලිම් ප්රජාවන්, මෙම පියවර සංහිඳියාව හා යුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ගයක් ලෙස දකිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියේදී සිදු විය යුත්තේ කුමක්ද
නව නීති කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල සීමාවක් රජය තවම ප්රකාශ කර නොමැති නමුත්, එම ක්රියාවලිය වසර අවසානයට පෙර සම්පූර්ණ කරන බවට ලැබුණු සහතිකය, මෙම ප්රතිසංස්කරණය සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ව්යාපාරයේ නිරත වූ පෙනීසිටීමේ කණ්ඩායම් අතර බලාපොරොත්තු ඇති කර ඇත. නව නීති කෙටුම්පත වෙනත් නාමයකින් එම බලතලම ප්රතිනිර්මාණය නොකරන බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නෛතික විශේෂඥයින් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් ඒ ගැන සමීප ලෙස අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා PTA අහෝසි කිරීම හුදෙක් නෛතික ප්රතිසංස්කරණයකට වඩා වැඩි දෙයක් නියෝජනය කරනු ඇත — එය වගවීම පිළිබඳ අර්ථවත් 身몸짓gesture එකක් ලෙස සහ සියලු පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ලැබෙන අලුත් කැපවීමක් ලෙස සළකනු ලැබෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.