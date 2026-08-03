ජ්යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහා නාහිමිවරු, රටේ උසස් අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත විධිමත් ලිපියක් යොමු කර ඇත.
රටේ ප්රමුඛතම බෞද්ධ නිකායන් නියෝජනය කරන මහා නාහිමිවරු, ජනාධිපතිවරයා වෙත සෘජුවම ලිපිය අමතා ඇති අතර, ඔවුන් විසින් ව්යවස්ථාමය හා අධිකරණමය වශයෙන් සංවේදී විය හැකි කාරණාවක් ලෙස සලකන මෙම ප්රශ්නය පිළිබඳ ආගමික පිරිසෙහි වර්ධනමාන අසහනය ඉන් ගම්ය වේ.
ආගමික නායකත්වයේ මැදිහත්වීම
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාවේ බුදු දහමට ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිව ඇති මෙරට, රාජ්ය ප්රතිපත්ති හා මහජන ඒකමතිය හැඩ ගැන්වීමේදී බෞද්ධ භික්ෂු සංඝයා සාම්ප්රදායිකව කඩිනම් බලපෑමක් ඇති කරන බැවින්, මහා නාහිමිවරුන්ගේ මෙම මැදිහත්වීම විශේෂ වැදගත්කමකින් යුතු වේ. රාජ්ය නායකයා සමඟ විධිමත් ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට ගත් ඔවුන්ගේ තීරණය, මෙම කාරණාවට ඔවුන් ආරෝපණය කරන බරපතළකම අවධාරනය කරයි.
ලිපියේ සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය මහජනයාට හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව කේන්ද්ර කරගෙන ලිපිය සකස් වී ඇති බව අවබෝධ කරගෙන ඇත.
අධිකරණ නිදහස පිළිබඳ කනස්සල්ල
එවැනි යෝජනාවලට විරෝධය දක්වන්නන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, විශේෂයෙන් විධායක හෝ නීති සම්පාදන ක්රියාමාර්ග හරහා ධූරාසීන විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම, අධිකරණයේ නිදහස සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්රතිවිපාකවලට හේතු විය හැකි බවය. දේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා විනිසුරුවන්ගේ ධූරකාලය හැසිරවිය හැකිය යන සිතිවිල්ල, අධිකරණය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය හානිකර ලෙස බලපෑ හැකි අවදානමක් ඇති කරයි.
අනෙක් අතට, දීර්ඝ කිරීමට පක්ෂ අය තර්ක කරන්නේ, අධිකරණ ක්රමය දැඩි නඩු තදබදයකට හා ආයතනික පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙකල, දැනට පවතින විශ්රාම සීමාවෙන් ඔබ්බට පළපුරුදු නීතිඥයන් රඳවා ගැනීම අධිකරණ ක්රමයට ප්රයෝජනවත් විය හැකි බවය.
ජනාධිපති කාර්යාලය තවමත් මහජනයාට ප්රතිචාර දැක්වීමට නොමැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, ජනාධිපති කාර්යාලය නාහිමිවරුන්ගේ ලිපියට ප්රතිචාරයක් ලෙස කිසිදු මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. ඉදිරි දිනවල නීතිඥ ප්රජාව, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ දේශපාලන පක්ෂ අතර මෙම කාරණාව වැඩිදුර විවාදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ව්යවස්ථාමය, නෛතික සහ මහජන අවශ්යතා සලකා බැලීම් පිළිබඳ සංකීර්ණ භූ දර්ශනයක් තුළ රජය ගමන් කරන මෙකල, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ සිදු වෙමින් පවතින සාකච්ඡාවලට මෙම සිදුවීම නව මානයක් එක් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.