දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, බ්රහස්පතින්දා දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත සන්ධානයක නියෝජිතයන් සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී හමුවිය. නව පරිපාලනය යටතේ ජනවර්ග අතර දේශපාලන සංවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගත් වැදගත් පියවරක් ලෙස නිරීක්ෂකයන් මෙම හමුව වර්ණනා කරති.
පුළුල් න්යාය පත්රයක් සාකච්ඡා මේසයට
රට පුරා දෙමළ හා මුස්ලිම් සමාජය නියෝජනය කරන ජ්යේෂ්ඨ නියෝජිතයන් මෙම රැස්වීමට එක්වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ සුළු ජාතික ප්රජාවන්ට අදාළ පුළුල් පරාසයක ගැටළු සාකච්ඡාවට භාජනය වූ බව දැනගන්නට ඇත. තම තනතුරට පත්වීමෙන් අනතුරුව සුළු ජාතික දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සබඳතා ගොඩනැඟීමේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රාථමික උත්සාහය මෙම රැස්වීමෙන් පිළිබිඹු වේ.
ඇතුළත් කිරීමේ පාලනයේ ප්රකාශනයක්
දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන ස්පෙක්ට්රමයෙන් ගත් පක්ෂ හයකින් සමන්විත මෙම සන්ධානය, රාජ්ය නායකයා ඉදිරියේ සෘජුවම තම ප්රජාවන්ගේ ප්රමුඛතා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස මෙම හමුව ඉල්ලා සිටියේය. විශේෂයෙන් උතුරේ, නැගෙනහිරේ සහ සැලකිය යුතු දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනගහනයක් සිටින අනෙකුත් ප්රදේශවල, මධ්යම රජය හා සුළු ජාතික ප්රජාවන් අතර විශ්වාසය ඇති කිරීම සඳහා මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා අත්යාවශ්ය බව බහුලව සලකනු ලැබේ.
ජනාධිපති දිසානායක, තම ධූර කාලයේ මුල් අවධියේදීම බහු-වාර්ගික පක්ෂ නියෝජිත පිරිස් භාර ගැනීමට දැක්වූ කැමැත්ත, ඔහු තනතුරට පත් වූ දා සිටම අවධාරණය කරමින් සිටින ඇතුළත් කිරීමේ පාලනය කෙරෙහිවූ කැපවීමේ ප්රකාශනයක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකි බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්රජාවන් දිගු කලක් තිස්සේ රජයේ ඉහළම මට්ටමේදී තම කාරණා සඳහා වැඩිදුර නියෝජනයක් හා පිළිගැනීමක් ඉල්ලා සිටී. මෙවැනි රැස්වීම් දිගු කලක් තිස්සේ පැවති හිමිකම් ඉල්ලීම් සංවාදය හරහා ඉටු කිරීමේ, බැහැර කිරීමට ඉඩ නොතබා, පරිපාලනයේ අභිප්රායයේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති සාකච්ඡාවලදී ළඟා වූ නිශ්චිත ප්රතිඵල හෝ එකඟතාවයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල රාජ්ය නිල නාලිකා හරහා නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.