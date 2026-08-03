Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පන්ති සහ විභාග අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අනිශ්චිත කාලයක් සඳහා අත්හිටුවයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පන්ති සහ විභාග අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අනිශ්චිත කාලයක් සඳහා අත්හිටුවයි

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම අධ්‍යාපනික කටයුතු සහ විභාග, නරක අතට හැරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන්, සිසුන්ගේ සහ කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පූර්වක්‍රියාකාරී පියවර ලෙස, වැඩිදුර දැනුම්දීමක් එනතෙක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය විසින් නිවේදනය කරන ලද මෙම අත්හිටුවීම, කඳුකර අගනුවර වන මහනුවර නගරයේ පිහිටා ඇති, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කීර්තිමත් සහ පැරණිතම විශ්වවිද්‍යාලයන්ගෙන් එකක් වන මෙම ආයතනයේ සියලුම නියමිත පන්ති, දේශන සහ විභාගවලට බලපෑම් ඇති කරයි.

සිසුන්ගේ සහ කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛතාවය

අහිතකර කාලගුණය මෙම තීරණය ගැනීමට ප්‍රධාන හේතුව බව විශ්වවිද්‍යාල නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇති අතර, දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් පවතින කාල සීමාවන්හිදී සිසු ප්‍රජාවේ සහ අධ්‍යාපනික කාර්යමණ්ඩලයේ යහසුව ආයතනයේ ප්‍රමුඛතම සැලකිල්ල වන බව ඔවුන් අවධාරණය කළහ.

සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධ නිවේදන සඳහා, සිසුන් සහ කාර්යමණ්ඩලය නිල විශ්වවිද්‍යාල නාලිකා හරහා යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස දන්වා ඇත.

අධ්‍යාපනික දින දර්ශනයට බලපෑම

අධ්‍යාපනික කටයුතු හදිසියේ නතර වීම, විශේෂයෙන් විභාග කාලසීමාව මධ්‍යයේ සිටින සිසුන්ට, විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතින අධ්‍යාපනික දින දර්ශනයට බලපෑම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බලපෑමට ලක් වූ විභාග සහ පාඨමාලා කටයුතු සඳහා සංශෝධිත කාලසටහන් විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන් විසින් තවමත් නිවේදනය කර නොමැත.

මහවැලි නදිය දෙපස පිහිටා ඇති පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, එහි පුළුල් ගංඟා තීරී පරිශ්‍ර සැලැස්ම හේතුවෙන්, අධික වර්ෂාපතන කාලසීමාවන්හිදී බාධාවන්ට ඉතා සංවේදී ආයතනයකි.

මධ්‍යම පළාත පුරා කාලගුණික තත්ත්වයන් වර්ධනය වෙමින් යත්ම, විශ්වවිද්‍යාලය විසින් වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, එහි තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ප්‍රකාශයට පත්…

03 Aug 2026 Discuss
ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහා නාහිමිවරු, රටේ උසස් අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරමින්, ජනාධිපති…

03 Aug 2026 Discuss
දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, බ්‍රහස්පතින්දා දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත සන්ධානයක නියෝජිතයන් සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී හමුවිය. නව…

03 Aug 2026 Discuss