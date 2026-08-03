පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලයේ පන්ති සහ විභාග අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අනිශ්චිත කාලයක් සඳහා අත්හිටුවයි
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලයේ සියලුම අධ්යාපනික කටයුතු සහ විභාග, නරක අතට හැරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන්, සිසුන්ගේ සහ කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පූර්වක්රියාකාරී පියවර ලෙස, වැඩිදුර දැනුම්දීමක් එනතෙක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.
විශ්වවිද්යාල පරිපාලනය විසින් නිවේදනය කරන ලද මෙම අත්හිටුවීම, කඳුකර අගනුවර වන මහනුවර නගරයේ පිහිටා ඇති, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කීර්තිමත් සහ පැරණිතම විශ්වවිද්යාලයන්ගෙන් එකක් වන මෙම ආයතනයේ සියලුම නියමිත පන්ති, දේශන සහ විභාගවලට බලපෑම් ඇති කරයි.
සිසුන්ගේ සහ කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව ප්රමුඛතාවය
අහිතකර කාලගුණය මෙම තීරණය ගැනීමට ප්රධාන හේතුව බව විශ්වවිද්යාල නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇති අතර, දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් පවතින කාල සීමාවන්හිදී සිසු ප්රජාවේ සහ අධ්යාපනික කාර්යමණ්ඩලයේ යහසුව ආයතනයේ ප්රමුඛතම සැලකිල්ල වන බව ඔවුන් අවධාරණය කළහ.
සාමාන්ය අධ්යාපනික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධ නිවේදන සඳහා, සිසුන් සහ කාර්යමණ්ඩලය නිල විශ්වවිද්යාල නාලිකා හරහා යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස දන්වා ඇත.
අධ්යාපනික දින දර්ශනයට බලපෑම
අධ්යාපනික කටයුතු හදිසියේ නතර වීම, විශේෂයෙන් විභාග කාලසීමාව මධ්යයේ සිටින සිසුන්ට, විශ්වවිද්යාලයේ පවතින අධ්යාපනික දින දර්ශනයට බලපෑම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බලපෑමට ලක් වූ විභාග සහ පාඨමාලා කටයුතු සඳහා සංශෝධිත කාලසටහන් විශ්වවිද්යාල බලධාරීන් විසින් තවමත් නිවේදනය කර නොමැත.
මහවැලි නදිය දෙපස පිහිටා ඇති පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලය, එහි පුළුල් ගංඟා තීරී පරිශ්ර සැලැස්ම හේතුවෙන්, අධික වර්ෂාපතන කාලසීමාවන්හිදී බාධාවන්ට ඉතා සංවේදී ආයතනයකි.
මධ්යම පළාත පුරා කාලගුණික තත්ත්වයන් වර්ධනය වෙමින් යත්ම, විශ්වවිද්යාලය විසින් වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.