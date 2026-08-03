ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, එහි තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ප්රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව ඇත.
හිටපු රාජ්ය නායකයා විසින් අභියාචනාධිකරණය හරහා සහනයක් ලබාගැනීම අරමුණු කරගෙන ගොනු කරන ලද මෙම නඩු කටයුත්තේ විභාගයන් නිමාවීම, නීතිමය කාරණාවේ වැදගත් ක්රියාමාර්ගික සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
පෙත්සමේ පසුබිම
2022 ජූලි මාසයේ පුළුල් ජනතා විරෝධතාවන් මධ්යයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට පෙර ශ්රී ලංකාවේ අටවන ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ධුරයෙන් පිටවීමෙන් පසු නීතිමය හා දේශපාලනික අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙමින් සිටී.
අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ ඇති රිට් පෙත්සම, හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්වී ක්රමයෙන් රටට නැවත පැමිණීමෙන් අනතුරු ව, ඔහු විසින් අනුගමනය කරන ලද විධිමත් නීතිමය මාර්ගවලින් එකක් නියෝජනය කරයි.
ඉදිරියේ සිදුවන්නේ කුමක්ද
විභාගයන් දැන් විධිමත්ව අවසන් වී ඇති බැවින්, සැප්තැම්බර් 22 වනදා තීරණය නිවේදනය කිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණය රැස්වන අවස්ථාව කරා සැමගේ අවධානය යොමු වනු ඇත. පෙත්සම්කරුගේ ඉහළ පෙළේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම තීරණය සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥයන් හා දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් මෙම නඩු කටයුතු සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් අපේක්ෂිත සහනයේ ස්වභාවය අනුව, ප්රතිඵලය පුළුල් ඇඟවුම් දරන්නට ඉඩ ඇත.
ඉදිරි මාසයේ අධිකරණය තීරණය ප්රකාශයට පත් කිරීමේදී, පෙත්සමේ නිශ්චිත පදනම් හා ලබාගැනීමට අපේක්ෂිත සහනය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.