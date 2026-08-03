Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, එහි තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

හිටපු රාජ්‍ය නායකයා විසින් අභියාචනාධිකරණය හරහා සහනයක් ලබාගැනීම අරමුණු කරගෙන ගොනු කරන ලද මෙම නඩු කටයුත්තේ විභාගයන් නිමාවීම, නීතිමය කාරණාවේ වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගික සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

පෙත්සමේ පසුබිම

2022 ජූලි මාසයේ පුළුල් ජනතා විරෝධතාවන් මධ්‍යයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ අටවන ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ධුරයෙන් පිටවීමෙන් පසු නීතිමය හා දේශපාලනික අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙමින් සිටී.

අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ ඇති රිට් පෙත්සම, හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්වී ක්‍රමයෙන් රටට නැවත පැමිණීමෙන් අනතුරු ව, ඔහු විසින් අනුගමනය කරන ලද විධිමත් නීතිමය මාර්ගවලින් එකක් නියෝජනය කරයි.

ඉදිරියේ සිදුවන්නේ කුමක්ද

විභාගයන් දැන් විධිමත්ව අවසන් වී ඇති බැවින්, සැප්තැම්බර් 22 වනදා තීරණය නිවේදනය කිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණය රැස්වන අවස්ථාව කරා සැමගේ අවධානය යොමු වනු ඇත. පෙත්සම්කරුගේ ඉහළ පෙළේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම තීරණය සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥයන් හා දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් මෙම නඩු කටයුතු සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් අපේක්ෂිත සහනයේ ස්වභාවය අනුව, ප්‍රතිඵලය පුළුල් ඇඟවුම් දරන්නට ඉඩ ඇත.

ඉදිරි මාසයේ අධිකරණය තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී, පෙත්සමේ නිශ්චිත පදනම් හා ලබාගැනීමට අපේක්ෂිත සහනය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහා නාහිමිවරු, රටේ උසස් අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරමින්, ජනාධිපති…

03 Aug 2026 Discuss
දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, බ්‍රහස්පතින්දා දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත සන්ධානයක නියෝජිතයන් සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී හමුවිය. නව…

03 Aug 2026 Discuss
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පන්ති සහ විභාග අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අනිශ්චිත කාලයක් සඳහා අත්හිටුවයි Sinhala

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පන්ති සහ විභාග අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අනිශ්චිත කාලයක් සඳහා අත්හිටුවයි

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම අධ්‍යාපනික කටයුතු සහ විභාග, නරක අතට හැරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන්, සිසුන්ගේ සහ කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා…

03 Aug 2026 Discuss