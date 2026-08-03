Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හැටන් නායයෑමකින් කිහිප දෙනෙකු අතුරුදහන්

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හැටන් නායයෑමකින් කිහිප දෙනෙකු අතුරුදහන්

පොල්පිතිය ප්‍රදේශයට විපතක් — බිම් කඩා වැටීමෙන් ජීවිත අනතුරේ

හැටන් පොල්පිතිය ප්‍රදේශයේ සිදු වූ නායයෑමකින් කිහිප දෙනෙකු අතුරුදහන් වී ඇති බව අද (03) වාර්තා වේ. මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් පළාත් බලධාරීන් සහ කඳුකර ප්‍රදේශයේ වාසිකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති වී තිබේ.

පොලීසිය තහවුරු කළ පරිදි, එම ප්‍රදේශයේ පස් ස්කන්ධයක් කඩා වැටීම නිසා භයානක නායයෑමක් ඇති වී ජීවිත අවදානමකට ලක් වී ඇත. අතුරුදහන් වූවන් සොයා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් හදිසි සෝදිසි හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අනතුරට ලක්විය හැකි කඳුකර ප්‍රදේශය

මධ්‍යම පළාතේ හැටන් සහ එහි අවට ප්‍රදේශවලට මෙවැනි ස්වාභාවික විපත් නුහුරු නොවේ. එම ප්‍රදේශයේ බෑවුම් සහිත භූ විෂමතාවය සහ දැඩි වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් නායයෑම් සහ බිම් කඩා වැටීම්වලට ඉතා පහසුවෙන් ගොදුරු වීමේ ස්වභාවයක් පවතී. විශේෂයෙන් දිගුකාලීන තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ බෑවුම් මතට හෝ ආසන්නව ජීවත් වන ප්‍රජාවන්ට නැවත නැවත අනතුරු ඇති වේ.

තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙත්ම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම බලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ. ආසන්න ප්‍රදේශවල වාසිකයන්ට ප්‍රවේශම් වන ලෙසත්, ප්‍රදේශයේ ඕනෑම ගොඩබිම් චලිතයක් සම්බන්ධව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් දැනුම් දී ඇත.

මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්‍රවෘත්තියකි. ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ඉදිරියට යත්ම සහ පොලීසිය හා ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, එහි තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ප්‍රකාශයට පත්…

03 Aug 2026 Discuss
ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහා නාහිමිවරු, රටේ උසස් අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරමින්, ජනාධිපති…

03 Aug 2026 Discuss
දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, බ්‍රහස්පතින්දා දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත සන්ධානයක නියෝජිතයන් සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී හමුවිය. නව…

03 Aug 2026 Discuss