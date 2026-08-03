හැටන් නායයෑමකින් කිහිප දෙනෙකු අතුරුදහන්
පොල්පිතිය ප්රදේශයට විපතක් — බිම් කඩා වැටීමෙන් ජීවිත අනතුරේ
හැටන් පොල්පිතිය ප්රදේශයේ සිදු වූ නායයෑමකින් කිහිප දෙනෙකු අතුරුදහන් වී ඇති බව අද (03) වාර්තා වේ. මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් පළාත් බලධාරීන් සහ කඳුකර ප්රදේශයේ වාසිකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති වී තිබේ.
පොලීසිය තහවුරු කළ පරිදි, එම ප්රදේශයේ පස් ස්කන්ධයක් කඩා වැටීම නිසා භයානක නායයෑමක් ඇති වී ජීවිත අවදානමකට ලක් වී ඇත. අතුරුදහන් වූවන් සොයා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් හදිසි සෝදිසි හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.
අනතුරට ලක්විය හැකි කඳුකර ප්රදේශය
මධ්යම පළාතේ හැටන් සහ එහි අවට ප්රදේශවලට මෙවැනි ස්වාභාවික විපත් නුහුරු නොවේ. එම ප්රදේශයේ බෑවුම් සහිත භූ විෂමතාවය සහ දැඩි වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් නායයෑම් සහ බිම් කඩා වැටීම්වලට ඉතා පහසුවෙන් ගොදුරු වීමේ ස්වභාවයක් පවතී. විශේෂයෙන් දිගුකාලීන තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ බෑවුම් මතට හෝ ආසන්නව ජීවත් වන ප්රජාවන්ට නැවත නැවත අනතුරු ඇති වේ.
තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙත්ම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම බලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ. ආසන්න ප්රදේශවල වාසිකයන්ට ප්රවේශම් වන ලෙසත්, ප්රදේශයේ ඕනෑම ගොඩබිම් චලිතයක් සම්බන්ධව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් දැනුම් දී ඇත.
මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්තියකි. ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ඉදිරියට යත්ම සහ පොලීසිය හා ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු බලාපොරොත්තු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.