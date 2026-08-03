Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුණු කාලගුණය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අවතැන්වීමත් සමඟ හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට ditakෙදෙස් බිය

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුණු කාලගුණය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අවතැන්වීමත් සමඟ හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට ditakෙදෙස් බිය

දැඩි වර්ෂාපතනය සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාලගුණ සිදුවීම් හේතුවෙන් නුවරඑළිය කඳුකර දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට වාර්තා වන අතර, එම ප්‍රදේශය පුරා පුද්ගලයින් 2,300 කට අධික ප්‍රමාණයකට මෙම තත්ත්වය බලපා ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය පුරා පැතිරුණු බාධාවන්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් නුවරඑළිය පුරා ජනතා ජීවිතය දැඩි ලෙස අෝපිඩිතව ඇති අතර, බලධාරීන් දැඩි කාලගුණ හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වා ඇති මෙම සිදුවීමෙන් දහස් ගණනක් ජනතාව බලපෑමට ලක්ව ඇත. මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් සහ හදිසි සේවා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

අතුරුදන් වූ හය දෙනාගේ ඉරණම තවමත් නොදනී. ගවේෂණ හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ගිය ගිය දෙසක් නොදන්නා ඔවුන්ගේ පවුලේ අය දැඩි කම්පනයකට පත්ව සිටිති. දිගටම පවතින කාලගුණ අභියෝග මධ්‍යේ දුෂ්කර භූ දර්ශනය මැද කණ්ඩායම් ඔවුන් සොයා ගැනීමට කටයුතු කරමින් ඇත.

දහස් ගණනක් ජනතාවට බලපෑම

දැඩි වර්ෂාවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවගේ සමස්ත සංඛ්‍යාව 2,300 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් සුන්දර නමුත් කාලගුණික අනතුරුවලට ගොදුරු විය හැකි මෙම දිස්ත්‍රික්කයට කොටුවී ඇති අර්බුදයේ පරිමාණය ඉන් ඉස්මතු වේ. මධ්‍යම කඳුකරයේ පිහිටි නුවරඑළිය, දැඩි වර්ෂා කාලවලදී නායයෑම්, ගංවතුර සහ වෙනත් කාලගුණ ආශ්‍රිත ආපදාවලට විශේෂයෙන් ගොදුරු වන ප්‍රදේශයකි.

අධික අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් දැඩි අවධානයෙන් සිට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිකුත් කළ ආරක්ෂක උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බව බලධාරීන් ජනතාවට දැනුම් දී ඇත. පහත් බිම් සහ නායයෑම් ඇතිවිය හැකි ප්‍රදේශවල ජනතාව, තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත්වන තෙක් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යාමට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

සහන කටයුතු ක්‍රියාත්මකයි

අවතැන් වූ සහ ක්ෂණික සහාය අවශ්‍ය ජනතාවට සහාය වීම සඳහා හදිසි සහන මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. සම්බන්ධිත රජයේ ආයතන සම්පත් සම්බන්ධීකරණය කර, අවශ්‍ය ස්ථානවලදී නවාතැන්, ආහාර සහ වෛද්‍ය ආධාර ඇතුළුව පීඩාවට පත් පවුල්වලට නියමිත වේලාවට සහාය ලැබෙන බව සහතික කරන ලෙස නිලධාරීහු ඉල්ලා සිටිති.

දිවයිනේ කිහිපයක් පුරා කාලගුණ තත්ත්වයන් ඉදිරි දිනවලදී ජීවිතවලට සහ දේපළවලට අවදානමක් ඇති කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින බැවින් නුවරඑළිය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, එහි තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ප්‍රකාශයට පත්…

03 Aug 2026 Discuss
ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහා නාහිමිවරු, රටේ උසස් අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරමින්, ජනාධිපති…

03 Aug 2026 Discuss
දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, බ්‍රහස්පතින්දා දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත සන්ධානයක නියෝජිතයන් සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී හමුවිය. නව…

03 Aug 2026 Discuss