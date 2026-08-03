නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ දරුණු කාලගුණය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අවතැන්වීමත් සමඟ හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට ditakෙදෙස් බිය
දැඩි වර්ෂාපතනය සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාලගුණ සිදුවීම් හේතුවෙන් නුවරඑළිය කඳුකර දිස්ත්රික්කයේ පුද්ගලයින් හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට වාර්තා වන අතර, එම ප්රදේශය පුරා පුද්ගලයින් 2,300 කට අධික ප්රමාණයකට මෙම තත්ත්වය බලපා ඇත.
දිස්ත්රික්කය පුරා පැතිරුණු බාධාවන්
අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් නුවරඑළිය පුරා ජනතා ජීවිතය දැඩි ලෙස අෝපිඩිතව ඇති අතර, බලධාරීන් දැඩි කාලගුණ හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වා ඇති මෙම සිදුවීමෙන් දහස් ගණනක් ජනතාව බලපෑමට ලක්ව ඇත. මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් සහ හදිසි සේවා ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී ඇත.
අතුරුදන් වූ හය දෙනාගේ ඉරණම තවමත් නොදනී. ගවේෂණ හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් ආශ්රිත ප්රදේශවල අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ගිය ගිය දෙසක් නොදන්නා ඔවුන්ගේ පවුලේ අය දැඩි කම්පනයකට පත්ව සිටිති. දිගටම පවතින කාලගුණ අභියෝග මධ්යේ දුෂ්කර භූ දර්ශනය මැද කණ්ඩායම් ඔවුන් සොයා ගැනීමට කටයුතු කරමින් ඇත.
දහස් ගණනක් ජනතාවට බලපෑම
දැඩි වර්ෂාවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවගේ සමස්ත සංඛ්යාව 2,300 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් සුන්දර නමුත් කාලගුණික අනතුරුවලට ගොදුරු විය හැකි මෙම දිස්ත්රික්කයට කොටුවී ඇති අර්බුදයේ පරිමාණය ඉන් ඉස්මතු වේ. මධ්යම කඳුකරයේ පිහිටි නුවරඑළිය, දැඩි වර්ෂා කාලවලදී නායයෑම්, ගංවතුර සහ වෙනත් කාලගුණ ආශ්රිත ආපදාවලට විශේෂයෙන් ගොදුරු වන ප්රදේශයකි.
අධික අවදානම් සහිත ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් දැඩි අවධානයෙන් සිට ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය නිකුත් කළ ආරක්ෂක උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බව බලධාරීන් ජනතාවට දැනුම් දී ඇත. පහත් බිම් සහ නායයෑම් ඇතිවිය හැකි ප්රදේශවල ජනතාව, තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත්වන තෙක් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යාමට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
සහන කටයුතු ක්රියාත්මකයි
අවතැන් වූ සහ ක්ෂණික සහාය අවශ්ය ජනතාවට සහාය වීම සඳහා හදිසි සහන මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කර ඇත. සම්බන්ධිත රජයේ ආයතන සම්පත් සම්බන්ධීකරණය කර, අවශ්ය ස්ථානවලදී නවාතැන්, ආහාර සහ වෛද්ය ආධාර ඇතුළුව පීඩාවට පත් පවුල්වලට නියමිත වේලාවට සහාය ලැබෙන බව සහතික කරන ලෙස නිලධාරීහු ඉල්ලා සිටිති.
දිවයිනේ කිහිපයක් පුරා කාලගුණ තත්ත්වයන් ඉදිරි දිනවලදී ජීවිතවලට සහ දේපළවලට අවදානමක් ඇති කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින බැවින් නුවරඑළිය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.