Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑමත් සමඟ රට අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවීම රටපුරා සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් හා ජනතාව අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

මහජන සෞඛ්‍යයට වැඩෙන තර්ජනයක්

ඩෙංගු ආසාදනවල මෙම ඉහළ යෑම රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බරක් පැටවී ඇති අතර, දිස්ත්‍රික් කිහිපයක රෝහල් මදුරුවන් හරහා පැතිරෙන මෙම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ ඇති රෝගීන් ඉහළ සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කර ගනිමින් සිටී. ජනතාව දිරිගන්වමින් රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රවේශමෙන් හා වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

ඒඩිස් ඊජිප්තායි මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීනව පවතින ගෙඩි රෝගවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. මෙම රෝගය මෘදු උණ රෝග ලක්ෂණ පමණක් ඇති කරන සුළු ස්වභාවයේ සිට ඩෙංගු රක්ත වහනය ඇතුළු ජීවිතයට තර්ජනාත්මක ස්වභාවය දක්වා වෙනස් විය හැකිය.

ප්‍රධාන අවදානම් සාධක හා අනතුරු ලකුණු

ඩෙංගු රෝගයේ මුල් අනතුරු ලකුණු පිළිබඳ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් ජනතාවට මතක් කරන්නේ, ඒවා අතරට:

  • දින කිහිපයක් පවතින දැඩි උණ
  • දරුණු හිසරදය හා ඇස් පිටුපස වේදනාව
  • සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
  • සමේ කුෂ්ඨ
  • ඔක්කාරය හා වමනය

මෙම රෝග ලක්ෂණ ඇති ඕනෑම කෙනෙකු නිවසේදී ම ස්වයං ප්‍රතිකාර ගැනීමට ඒ වෙනුවට හැකි ඉක්මනින් වෛද්‍ය සහාය ලබා ගන්නා ලෙස තරයේ ඉල්ලා සිටී.

වැළැක්වීම ප්‍රමුඛ අරමුණ ලෙස

මදුරු බෝකරන් ඉවත් කිරීම ඩෙංගු වාහකත්වය අඩු කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී ක්‍රමය බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නැවත අවධාරණය කරයි. මල් බඳුන්, දමා දැමූ ටයර් හා ජල ගබඩා භාජන ඇතුළු නිශ්චල ජලය රැඳෙන භාජන නිතිපතා හිස් කිරීමට හෝ වැසීමට පදිංචිකරුවන් දිරිමත් කෙරේ.

ඩෙංගු වැළැක්වීම සාමූහික වගකීමකි. නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීමේදී හා පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගැනීමේදී සෑම නිවෙසක්ම තම කාර්යභාරය ඉටු කළ යුත්තේ, තමන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කිරීමට පමණක් නොව, මුළු ප්‍රජාවම ආරක්ෂා කිරීමටය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය සහ කාලානුරූප වර්ෂාපතනය මදුරු බෝකිරීමට හිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය කරන බැවින්, ඉක්මන් වැළැක්වීමේ පියවර පුළුල්ව ක්‍රියාත්මක නොවුවහොත් තත්ත්වය තවත් නරක් වීමට ඉඩ ඇතැයි විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි. ප්‍රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා සම්බන්ධිත දුම් අතුගැසීමේ කාර්යයන් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තීව්‍ර කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රජා ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ඇරයුම

පළාත් පාලන ආයතන, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවකයන් මූලික මට්ටමේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම සඳහා සූදානම් කර ඇත. සිසු පාසල්, රැකියා ස්ථාන හා ආගමික ආයතනවලටද හැකි මදුරු වාසස්ථාන ඉවත් කිරීමේ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්වලට සහභාගී වන ලෙස ඇරයුම් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගය ජය ගැනීමට ඉදිරියට යන අතරතුර, ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කර රටේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමට සමාජයේ සෑම මට්ටමකම ඉක්මන් හා සාමූහික ක්‍රියාමාර්ගය අත්‍යවශ්‍ය බව බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රිකට් නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ වැදගත් සාකච්ඡාවක්…

19 Jun 2026 Discuss
අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම්

ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වන මුකේෂ් අම්බානි විසින් පාලනය කරනු ලබන රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමූහයේ විදුලිසංදේශ අංශය වන ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම, විශ්ලේෂකයන් විසින්…

19 Jun 2026 Discuss
2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි Sinhala

2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි

2021 බඳවාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ පොලිස් කොන්ස්ටේබල් තනතුරු සඳහා සාර්ථකව සුදුසුකම් ලැබූ නමුත් නිල පත්වීම් නොලැබ වසර පහකට ආසන්න කාලයක් බලා සිටින කාන්තා කණ්ඩායමක…

19 Jun 2026 Discuss