Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ ඇතුළු තිදෙනෙකුට අපරාධ නඩුවක දී විධිමත් ලෙස චෝදනා පත්‍ර ගොනු කෙරේ

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ ඇතුළු තිදෙනෙකුට අපරාධ නඩුවක දී විධිමත් ලෙස චෝදනා පත්‍ර ගොනු කෙරේ

හිටපු උව පළාත් ආණ්ඩුකාර ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ ඇතුළු තිදෙනෙකුට අපරාධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ලෙස චෝදනා පත්‍ර ගොනු කර ඇති අතර, ප්‍රමුඛ රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධ මෙම නීතිමය ව්‍යාවර්ථනය වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.

විධිමත් චෝදනා ගොනු කිරීම

ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ ඇතුළු තිදෙනෙකුට එරෙහිව චෝදනා පත්‍රය ගොනු කිරීමත් සමඟ නීතිමය කටයුතු වඩාත් බරපතල අදියරකට පිවිස ඇත. විධිමත් ලෙස චෝදනා ගොනු කිරීම, නඩුව විමර්ශන අදියර ඉක්මවා දැන් අධිකරණය ඉදිරිපිට විභාගයට නියමිත බව පෙන්නුම් කරයි.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ බෑනා වන ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, රටේ රාජපක්ෂ නායකත්වය යටතේ පැවති ශාසනයක් අතරතුර උව පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සේවය කළ ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ කැපී පෙනෙන චරිතයකි.

නීතිමය කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

හිටපු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ඇතුළු චූදිතයන් තිදෙනෙකුට චෝදනා පත්‍ර ගොනු කිරීම, ඉහළ පෙළේ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු විධිමත් අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා හඹා යාමේ ශ්‍රී ලාංකික නීතිමය බලධාරීන්ගේ අඛණ්ඩ උත්සාහය අවධාරණය කරයි.

නිශ්චිත චෝදනා සහ අනෙකුත් චූදිතයන් දෙදෙනාගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන රාජවංශයක් සමඟ චූදිතයා සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාවර්ථනය සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇත. ඉදිරි සති හා මාස තුළ නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රිකට් නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ වැදගත් සාකච්ඡාවක්…

19 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑමත් සමඟ රට අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්…

19 Jun 2026 Discuss
අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම්

ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වන මුකේෂ් අම්බානි විසින් පාලනය කරනු ලබන රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමූහයේ විදුලිසංදේශ අංශය වන ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම, විශ්ලේෂකයන් විසින්…

19 Jun 2026 Discuss