ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ ඇතුළු තිදෙනෙකුට අපරාධ නඩුවක දී විධිමත් ලෙස චෝදනා පත්ර ගොනු කෙරේ
හිටපු උව පළාත් ආණ්ඩුකාර ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ ඇතුළු තිදෙනෙකුට අපරාධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ලෙස චෝදනා පත්ර ගොනු කර ඇති අතර, ප්රමුඛ රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධ මෙම නීතිමය ව්යාවර්ථනය වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.
විධිමත් චෝදනා ගොනු කිරීම
ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ ඇතුළු තිදෙනෙකුට එරෙහිව චෝදනා පත්රය ගොනු කිරීමත් සමඟ නීතිමය කටයුතු වඩාත් බරපතල අදියරකට පිවිස ඇත. විධිමත් ලෙස චෝදනා ගොනු කිරීම, නඩුව විමර්ශන අදියර ඉක්මවා දැන් අධිකරණය ඉදිරිපිට විභාගයට නියමිත බව පෙන්නුම් කරයි.
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ බෑනා වන ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ, රටේ රාජපක්ෂ නායකත්වය යටතේ පැවති ශාසනයක් අතරතුර උව පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සේවය කළ ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ කැපී පෙනෙන චරිතයකි.
නීතිමය කටයුතු ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
හිටපු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ඇතුළු චූදිතයන් තිදෙනෙකුට චෝදනා පත්ර ගොනු කිරීම, ඉහළ පෙළේ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු විධිමත් අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා හඹා යාමේ ශ්රී ලාංකික නීතිමය බලධාරීන්ගේ අඛණ්ඩ උත්සාහය අවධාරණය කරයි.
නිශ්චිත චෝදනා සහ අනෙකුත් චූදිතයන් දෙදෙනාගේ අනන්යතාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන රාජවංශයක් සමඟ චූදිතයා සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් මෙම ව්යාවර්ථනය සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇත. ඉදිරි සති හා මාස තුළ නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.