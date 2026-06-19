රාජ්යය තුළ සෙවනැලි රාජ්යයක්: රහස් බුද්ධි අංශ ජාලයක් ශ්රී ලංකාවේ මහජන මුදල් අනවසරයෙන් උකහා ගත් බවට චෝදනා
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්රණය තුළින් ඉතා කලකිරීම් සහගත චිත්රයක් මතුව එමින් පවතී — නීතියේ සීමාවන්ගෙන් සම්පූර්ණයෙන් බැහැරව ක්රියාත්මක වූ සමාන්තර බුද්ධි අංශ ජාලයක් හිතාමතා ස්ථාපිත කර, රාජ්ය මූල්ය ක්රමානුකූලව අවභාවිතය හරහා එය මූල්යමය වශයෙන් පෝෂණය කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
සෙවනැලි තිරය තුළ ගොඩනැගුණු ජාලයක්
දේශපාලන හා ආරක්ෂක කවයන් අතර දැන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින හෙළිදරව්කිරීම් වලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ නිල බුද්ධි අංශ සේවාවන් සමග සමගාමීව රහසිගත ව්යුහයක් ස්ථාපිත කර ඇති බව වාර්තා වේ. පාර්ලිමේන්තුවට හා විධායකයට වගකිව යුතු නිල වශයෙන් පිළිගත් ආයතන මෙන් නොව, මෙම සෙවනැලි ජාලය ක්රියාත්මක වූයේ කිසිදු නෛතික බලයක් නොමැතිව, කිසිදු ආයතනික අධීක්ෂණයක් නොමැතිව, සහ කිසිදු විනිවිදභාවයක් නොමැතිව බව කියැවේ.
මෙම සමාන්තර ක්රමයේ ගෘහනිර්මාණය නීතිසම්මත බුද්ධි අංශ මෙහෙයුම් පිළිබිඹු කරමින්, නියාමන විමර්ශනයෙන් හිතාමතා සැඟවී සිටීමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ. ජාතික ආරක්ෂාවේ අත්යවශ්යතාවය ලෙස සාධාරණීකරණය කරගෙන, ශ්රී ලංකාවේ කිසිදු නීතියකින් අනුමත නොකරන ලද, නීතිවිරෝධී කටයුතු ක්රියාකරුවන් විසින් සිදු කරන ලද බවට චෝදනා ඉදිරිපත් වී ඇත.
මෙහෙයුම් මූල්යනය සඳහා රාජ්ය භාණ්ඩාගාරය කොල්ලකෑවා යැයි චෝදනා
මෙම චෝදනාවල වඩාත්ම භීතිකාජනක මානය වන්නේ, මෙම ජාලය පවත්වාගෙන යාමට රාජ්ය මූල්ය හරවා යොමු කළ බවට කරන ලද ප්රකාශයයි. රාජ්ය සම්පත්වලින් ලබාගත් — සෑම ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකුටම අයත් — මුදල්, කිසිදු නීතිසම්මත රාජ්ය හෝ පාර්ලිමේන්තු ක්රියාවලියක් මගින් අනුමත නොකළ රහසිගත මෙහෙයුම් මූල්යනය සඳහා යොමු කළ බවට චෝදනා ඇත.
සනාථ වුවහොත්, එවැනි අවභාවිතය බරපතල අපරාධ වරදක් පමණක් නොව, ජාතියේ මූල්ය හා ආරක්ෂාව කළමනාකරණය කිරීමට භාරදෙන ලද අයව පුරවැසියන් තැබූ මහජන විශ්වාසයට කළ ගැඹුරු විශ්වාසඝාතකත්වයක්ද වනු ඇත.
නීතිවිරෝධී මෙහෙයුම් හා ඒවායේ ඇඟවුම්
මෙම කරුණු පිළිබඳ හුරුපුරුදු මූලාශ්ර පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම සෙවනැලි ජාලය හරහා සිදු කළ ක්රියාකාරකම් සාමාන්ය බුද්ධි අංශ සොයාගැනීම් ඉක්මවා ගිය බවයි. ප්රශ්නගත මෙහෙයුම් නීතිවිරෝධී ලෙස විස්තර කෙරේ — එනම් ශ්රී ලංකාවේ පවතින නෛතික රාමුව හිතාමතා මගහැරෙමින්, පුරවැසියන්ට ව්යවස්ථාමය ආරක්ෂාවන් උල්ලංඝනය කරමින් ඒවා සිදු කර ඇති බවයි.
එවැනි ක්රියාකාරකම් මෙම මෙහෙයුම් අනුමත කළේ කවුරුන් ද, ඒවායෙන් ප්රතිලාභ ලැබුවේ කවුරුන් ද, සහ සැලකිය යුතු බලය දරන පුද්ගලයෝ ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ වූයේ ද යන්න පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරයි.
වගවීම මූලික ප්රශ්නය ලෙස ඉතිරිව පවතී
අඛණ්ඩ පාලන අර්බුද හරහා මාර්ගය සොයා ගෙන, රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීමට සංඝර්ෂ කරන රටක් වශයෙන් ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙවැනි ප්රමාණයේ චෝදනා අති විශාල බරක් දරයි. ඓතිහාසිකව අවම මහජන වගවීමකින් ක්රියාත්මක වූ බුද්ධි අංශ හා ආරක්ෂක අංශ තුළ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා, පුරවැසියන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් ඉල්ලා සිටි ඇත.
ස්ථාපිත නෛතික මාර්ග මගහරින ඕනෑම සමාන්තර ව්යුහයක් පැවතීම, ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ ම පදනම ද වෙත ප්රහාරයක් එල්ල කරයි. නිල විමර්ශන ආරම්භ කෙරෙන්නේ නම්, ස්වාධීන විමර්ශකයෝ, පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කමිටු සහ අධිකරණය ඒ සියල්ල ඉටු කළ යුතු තීරණාත්මක කාර්යභාරයන් ඇත.
චෝදනා ඔප්පු වූවහොත්, ශ්රී ලංකාවේ මෑත කාලීන දේශපාලන ඉතිහාසයේ ආයතනික අඛණ්ඩතාවය කෙරෙහ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.