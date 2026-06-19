තලවතුගොඩ ප්රදේශයේ සම්බාහන මධ්යස්ථාන වශයෙන් වෙස්වලාගෙන ක්රියාත්මක වූ නීති විරෝධී ගණිකා නිවාස නවයක් පොලීසිය විසින් කඩාබිඳ දමයි
වාලන මධ්යම අපචාර විරෝධී විශේෂ බලකාය විසින් සිදු කරන ලද සම්බන්ධීකරණ වැටලීම් මාලාවකින් අනතුරුව, තලවතුගොඩ ප්රදේශයේ නීත්යානුකූල සම්බාහන මධ්යස්ථාන වශයෙන් ක්රියාත්මක වූ නීති විරෝධී ගණිකා නිවාස ජාලයක් බලධාරීන් විසින් විනාශ කර දමනු ලැබීය.
මෙහෙයුම තුළ ස්ථාන නවයක් ඉලක්ක කෙරේ
විශේෂ අපචාර විරෝධී ඒකකයේ නිලධාරීන් මෙම මෙහෙයුම අතරතුර වෙනම ස්ථාන නවයකට වර්ෂාව කළ අතර, ඒ සියල්ල සම්බාහන මධ්යස්ථාන ලෙස ජනතාව හමුවේ ඉදිරිපත් වෙමින්, ෙකාල්ලවල් කටයුතු පහසු කරන බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
දිස්ත්රික්කය තුළ ස්ථාපිත නීති විරෝධී ජාලයක් ලෙස පෙනී ගිය දෙයකට එරෙහිව නීතිය ක්රියාත්මක කරමින් කරන ලද වැටලීම් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 43 දෙනෙකු රඳවාගනු ලැබීය.
හඳුනාගැනීමෙන් මිදීමට වෙස්වළාගැනීම යොදාගෙන
නීති විරෝධී ලිංගික සේවා සඳහා සම්බාහන මධ්යස්ථාන වෙස්වළාගැනීමක් ලෙස භාවිත කිරීම ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සඳහා වර්ධනීය ගැටළුවක් වී තිබේ. නීත්යානුකූල සෞඛ්ය ව්යාපාරයක රූපය යටතේ ක්රියාත්මක වීමෙන්, එවැනි ස්ථාන බොහෝ විට දිගු කාලයක් ඒ කෙරෙහි යොමු විය හැකි දෘෂ්ටිය මඟහරවා ගනිමින් , බලධාරීන් ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ප්රමාණවත් බුද්ධි තොරතුරු රැස්කර ගන්නා තෙක් ගැලවී ඇත.
තලවතුගොඩ මෙහෙයුම, 착ිය හා අවදානමට ලක් වූ පුද්ගලයින්ට හානිකර ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන එවැනි ජාල හඹා ගොස් බිඳ දැමීමට අපචාර විරෝධී ඒකක දිගින් දිගටම කැපවී සිටින බව සංඥා කරයි.
විමර්ශන ක්රියාත්මකව පවතී
වැටලීම් වලදී අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් 43 දෙනා මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තහවුරු කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරන අතරතුර ප්රශ්න කිරීම සඳහා රඳවාගෙන සිටී. නීති විරෝධී ස්ථාන පවත්වාගෙන යාමේ හෝ පහසු කිරීමේ ක්රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව සොයා ගනු ලබන අයට චෝදනා ගොනු කරනු ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
තලවතුගොඩ කඩාබිඳ දැමීමේ රැල්ල ඉදිරියට ගෙන යෑමට පොලීසිය බලාපොරොත්තු වන අතර, සමාන ආකාරයකින් ක්රියාත්මක වන ව්යාපාර හා සම්බන්ධ ඕනෑම සැක සහිත ක්රියාකාරකම් වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් විසින් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.