Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තලවතුගොඩ ප්‍රදේශයේ සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් වෙස්වලාගෙන ක්‍රියාත්මක වූ නීති විරෝධී ගණිකා නිවාස නවයක් පොලීසිය විසින් කඩාබිඳ දමයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තලවතුගොඩ ප්‍රදේශයේ සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් වෙස්වලාගෙන ක්‍රියාත්මක වූ නීති විරෝධී ගණිකා නිවාස නවයක් පොලීසිය විසින් කඩාබිඳ දමයි

වාලන මධ්‍යම අපචාර විරෝධී විශේෂ බලකාය විසින් සිදු කරන ලද සම්බන්ධීකරණ වැටලීම් මාලාවකින් අනතුරුව, තලවතුගොඩ ප්‍රදේශයේ නීත්‍යානුකූල සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ නීති විරෝධී ගණිකා නිවාස ජාලයක් බලධාරීන් විසින් විනාශ කර දමනු ලැබීය.

මෙහෙයුම තුළ ස්ථාන නවයක් ඉලක්ක කෙරේ

විශේෂ අපචාර විරෝධී ඒකකයේ නිලධාරීන් මෙම මෙහෙයුම අතරතුර වෙනම ස්ථාන නවයකට වර්ෂාව කළ අතර, ඒ සියල්ල සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන ලෙස ජනතාව හමුවේ ඉදිරිපත් වෙමින්, ෙකාල්ලවල් කටයුතු පහසු කරන බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය තුළ ස්ථාපිත නීති විරෝධී ජාලයක් ලෙස පෙනී ගිය දෙයකට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් කරන ලද වැටලීම් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 43 දෙනෙකු රඳවාගනු ලැබීය.

හඳුනාගැනීමෙන් මිදීමට වෙස්වළාගැනීම යොදාගෙන

නීති විරෝධී ලිංගික සේවා සඳහා සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන වෙස්වළාගැනීමක් ලෙස භාවිත කිරීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සඳහා වර්ධනීය ගැටළුවක් වී තිබේ. නීත්‍යානුකූල සෞඛ්‍ය ව්‍යාපාරයක රූපය යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන්, එවැනි ස්ථාන බොහෝ විට දිගු කාලයක් ඒ කෙරෙහි යොමු විය හැකි දෘෂ්ටිය මඟහරවා ගනිමින් , බලධාරීන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ප්‍රමාණවත් බුද්ධි තොරතුරු රැස්කර ගන්නා තෙක් ගැලවී ඇත.

තලවතුගොඩ මෙහෙයුම, 착ිය හා අවදානමට ලක් වූ පුද්ගලයින්ට හානිකර ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන එවැනි ජාල හඹා ගොස් බිඳ දැමීමට අපචාර විරෝධී ඒකක දිගින් දිගටම කැපවී සිටින බව සංඥා කරයි.

විමර්ශන ක්‍රියාත්මකව පවතී

වැටලීම් වලදී අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් 43 දෙනා මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තහවුරු කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරන අතරතුර ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා රඳවාගෙන සිටී. නීති විරෝධී ස්ථාන පවත්වාගෙන යාමේ හෝ පහසු කිරීමේ ක්‍රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව සොයා ගනු ලබන අයට චෝදනා ගොනු කරනු ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තලවතුගොඩ කඩාබිඳ දැමීමේ රැල්ල ඉදිරියට ගෙන යෑමට පොලීසිය බලාපොරොත්තු වන අතර, සමාන ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාර හා සම්බන්ධ ඕනෑම සැක සහිත ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් විසින් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ICC සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලන අර්බුදය නිරාකරණය සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ හමුවීමට සූදානම් Sinhala

ICC සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලන අර්බුදය නිරාකරණය සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ හමුවීමට සූදානම්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංවිධානය සහ එහි මතභේදාත්මක අතුරු කමිටුව සම්බන්ධයෙන් පවතින පාලන ආරවුල නිරාකරණය…

19 Jun 2026 Discuss
මෙවර වසරේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

මෙවර වසරේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

2025 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ රෝගී තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිතින්, මේ වන විට දිවයිනේ සිව්දිග වාර්තා වූ ඩෙංගු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

19 Jun 2026 Discuss
හර්ෂ ද සිල්වා බදු ක්‍රමය දණ්ඩනය කරයි: සබන් 22%කට බදු අය කරද්දී මාර්ගගත ක්‍රීඩා නිදහස් වෙයි Sinhala

හර්ෂ ද සිල්වා බදු ක්‍රමය දණ්ඩනය කරයි: සබන් 22%කට බදු අය කරද්දී මාර්ගගත ක්‍රීඩා නිදහස් වෙයි

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ව්‍යුහයේ ප්‍රකට විෂමතා ඉස්මතු කරයි විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තියට දැඩි විවේචනයක් එල්ල…

19 Jun 2026 Discuss