නාමල් රාජපක්ෂගේ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට — ශ්රී ලංකාවේ බලවත්ම දේශපාලන පවුලට නැවත පහරක්
හිටපු ජනාධිපති හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් රොහිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ, එක් කලෙක ශ්රී ලාංකීය දේශපාලනය牢牢 ශ්රී ලාංකීය දේශපාලනය ආධිපත්යකර ගත් රාජපක්ෂ දේශපාලන රාජවංශය නැවතත් දැඩි විමර්ශනයකට ලක්ව ඇති අතර, ඒ සමඟ මේ පවුලේ劇 නාටකීය බලය බිඳ වැටීමේ ඉතිහාසයේ තවත් වැදගත් පරිච්ඡේදයක් එකතු වී තිබේ.
පණිවිඩයක් දෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමක්
රොහිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීම කොළඹ දේශපාලන කවයන් කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, කිසිදු පුද්ගලයෙකු — පවුලේ නම හෝ දේශපාලන උරුමය කුමක් වුවත් — ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන අධිකාරීන්ගේ අත් විස්තර නොවන බව එමඟින් පැහැදිලි කෙරේ. 2022 වසරේ ජනතා නැගිටීම රාජපක්ෂ පවුල නොතකා හරිය නොහැකි ලෙස බලයෙන් පලවා හැරීමෙන් අනතුරුව රටේ දේශපාලන වාතාවරණය තුළ ඇති වී ඇති පුළුල් වෙනසක් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ඉස්මතු කරයි.
දශක ගණනාවක් තිස්සේ, විශේෂයෙන් රටේ දකුණු ප්රදේශය තුළ, රාජපක්ෂ නාමය ශ්රී ලංකාව පුරා අති විශාල දේශපාලන බලයක් දරා සිටියේය. පවුලේ බල අල්ලාගැනීම ඉහළ ම අවස්ථාවට ළඟා වූයේ, ඒකාබද්ධ රජය තුළ ප්රධාන ධුර ගණනාවක් ඔවුන්ගේ සාමාජිකයන් එකවරම දැරූ අවස්ථාවේදී වන අතර, බලයත් රාජ්ය සම්පත්ත් එකම පවුල් ජාලය තුළ කේන්ද්රගත කර ඇතැයි චෝදනා කළ විරුද්ධ පක්ෂ කණ්ඩායම් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන ඒ පිළිබඳ පුළුල් විවේචනයක් එල්ල කළේය.
දිගටම විමර්ශනයට ලක් වන පවුලක්
2022 වසරේ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ දැවැන්ත මහජන විරෝධතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමට හේතු වූ අතර, කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට විරෝධිකාරීන් කඩා පැන් ගිය අනතුරුව ඔහු රටින් පිටව ගියේය. ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා වන මහින්ද, එම කළකිරීම් හමුවේ සති කිහිපයකට පෙරාතුව අගමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී සිටියේය. ඒ සිට ගතවූ වර්ෂ කිහිපය තුළ රාජපක්ෂ පවුලේ දේශපාලන තත්ත්වය ক්රමයෙන් දිරාගෙන ගොස් ඇති අතර, පවුලේ විවිධ සාමාජිකයන්ට දූෂණ, මූල්ය අක්රමිකතා හා බල අපයෝජනය සම්බන්ධ චෝදනා ඉදිරිපත් ව තිබේ. ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් රජය වගවීම සඳහා ස්ථිර ඉදිරිදර්ශනයක් ප්රකාශ කර ඇති අතර, රොහිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීම ඒ ප්රකාශිත ස්ථාවරයට අනුකූල බව පෙනේ.
නාමල් රාජපක්ෂ දේශපාලන වේදිකාවේ දිගටම
පවුල මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා මධ්යයේ ද, මහින්දගේ වැඩිමල් පුත් නාමල් රාජපක්ෂ ශ්රී ලාංකීය විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනයේ ක්රියාශීලී චරිතයක් ලෙස දිගටම රැඳී සිටින අතර, ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්දදායකයන් අතර නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ ප්රයත්නයට නායකත්වය දෙමින් සිටී. ඔහුගේ බාල සහෝදරයා වන රොහිත අත්අඩංගුවට ගැනීම, නාමල්ට පවුලේ දේශපාලන උරුමය ගලවා ගැනීමේ මාර්ගය සකසා ගැනීමේ ප්රයත්නය තුළ ඔහු කෙරෙහි පෞද්ගලික හා දේශපාලන පීඩනය තව දුරටත් වැඩි කරයි.
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ආර්ථික කඩා වැටීමේ දුෂ්කරතා අත්විඳීමෙන් අනතුරුව ජනතාව අතර විනිවිදභාවය හා වගවීම සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් ව ඇති ශ්රී ලාංකීය ප්රජාතන්ත්රවාදය තුළ ඇති වෙමින් පවතින පුළුල් පරිවර්තනය රාජපක්ෂ පවුලේ තත්ත්වය ප්රතිබිම්බ කරන බවය.
ඉදිරියට සිදුවන්නේ කුමක් ද?
රොහිත රාජපක්ෂට එරෙහිව නිශ්චිත ලෙස කුමන චෝදනා ඉදිරිපත් කෙරේ ද, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියේදී කෙසේ 展開 展開 展開 ගෙනයනු ලැබේ ද යන්න තවම නොපැහැදිලිය. රාජපක්ෂ පවුලට පමණක් නොව, රටේ ක්රියාත්මක නීතියේ ආධිපත්යය සහ දේශපාලන වගවීම තහවුරු කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයට ද සැලකිය යුතු ගම්යාර්ථ ලබා දිය හැකි මෙම නඩුව ශ්රී ලාංකීය ජනතාව හා දේශපාලන නිරීක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.