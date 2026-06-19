ICC සභාපති ජේ ෂා, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් පාලන අර්බුදය නිරාකරණය සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ හමුවීමට සූදානම්
ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) සභාපති ජේ ෂා, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) සංවිධානය සහ එහි මතභේදාත්මක අතුරු කමිටුව සම්බන්ධයෙන් පවතින පාලන ආරවුල නිරාකරණය කිරීමේ ඉහළ මට්ටමේ ප්රයත්නයක් ලෙස ශ්රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හමුවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි තීරණාත්මක හමුවීමක්
ICC සභාපතිවරයා සහ ශ්රී ලංකා රාජ්ය නායකයා අතර සිදුවීමට නියමිත මෙම හමුව, ශ්රී ලංකා ක්රිකට්ට බලපාන වර්තමාන පරිපාලන අවුල් සහගත තත්ත්වය කෙරෙහි ජාත්යන්තර ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය දක්වන බරපතල අවධානය මනාව පිළිඹිඹු කරයි. SLC අතුරු කමිටුවේ පත්වීම හා කාර්යසාධනය පිළිබඳ ආරවුල, ගෝලීය ක්රිකට් පරිපාලනයේ ඉහළම මට්ටම් දක්වා කනස්සල්ල ඇති කර තිබේ.
පසුගිය වසර අවසානයේ ICC සභාපති ධුරය භාරගත් ජේ ෂා, සාමාජික රාටවල් හරහා පාලනය සම්බන්ධ ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට කඩිනමින් ක්රියාත්මක වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව ඔහුගේ මුල් ප්රමුඛතා අතර සිටින බව පෙනේ. මෙම හමුව, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුව පරිපාලනය වන බව සහතික කිරීම සඳහා ICC දේශපාලන මට්ටමින් සෘජුව සම්බන්ධ වීමට සූදානම් බව පෙන්නුම් කරයි.
අර්බුදයේ පසුබිම
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සංවිධානය දිගු කලක් පුරා පවතින පරිපාලන අවිනිශ්චිතතාවකින් අනතුරුව අතුරු කමිටුවක් යටතේ කටයුතු කරමින් සිටී. ක්රිකට් මණ්ඩලයේ කටයුතුවලට ශ්රී ලංකා රජයේ සම්බන්ධීකරණය ඓතිහාසිකව සංවේදී කරුණක් ව පැමිණ ඇත්තේ, ICC හි දැඩි රෙගුලාසි යටතේ සාමාජික ක්රිකට් මණ්ඩලවලට රාජ්ය මැදිහත්වීම තහනම් කර ඇති බැවිනි.
එවැනි මැදිහත්වීමක් නිල වශයෙන් තහවුරු වුවහොත්, ශ්රී ලංකාවට ICC තරඟාවලිවලින් තහනම් කිරීමේ ඉඩකඩ පවතී — ඉදිරි ගෝලීය තරඟාවලි ඇතුළු ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි දිවයිනේ සහභාගිත්වයට දැඩි ලෙස බලපාන ප්රතිවිපාකයක් ලෙස එය සැලකේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්ට ඇති ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන්ට හා නිලධාරීන්ට එක සේ, මෙහි අවදානම ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී. ICC අනුමත තරඟාවලිවලින් තහනම් කිරීමක් සිදු වුවහොත්, ලෝක කුසලාන හා ද්විපාර්ශ්වික තරඟ මාලා ඇතුළු ප්රධාන ක්රිකට් සිදුවීම්වලින් ජාතික කණ්ඩායම බැහැරවීමට සිදුවන අතර, එය ක්රීඩාවේ ජනප්රියත්වයට මෙන්ම රටේ ක්රිකට් ආදායමට ද දැඩි පිරිහීමක් ගෙනදෙනු ඇත.
දේශීය ක්රිකට් ප්රජාව තුළ නිරීක්ෂකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, ජේ ෂා සහ ජනාධිපති දිසානායක මහතා අතර සෘජු සාකච්ඡාව, SLC හට නිසි පාලනය යළිස්ථාපිත කරමින් ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ක්රිකට් ප්රජාව තුළ ස්ථිරව රඳවා ගනිමින් එකඟතා විසඳුමකට මඟ පාදනු ඇති බවයි.
හමුවීමේ දිනය හා ස්ථානය නිල වශයෙන් තවමත් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, කාරණාවේ කාල-සංවේදී ස්වභාවය හේතුවෙන් සාකච්ඡා සැලසුම් කිරීම ඉතා හදිසි ලෙස සිදු කෙරෙමින් පවතින බව මූලාශ්ර පෙන්වා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.