Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රිකට් නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ වැදගත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර, එම සාකච්ඡාවල මූලික අවධානය යොමු වූයේ දිවයිනේ ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ අනාගත දිශාව කෙරෙහිය.

著名 ප්‍රමුඛ පිරිසක් කොළඹට පැමිණේ

ICC සභාපති ජේ ෂා සහ BCCI ලේකම් දේවජිත් සයිකියා සාකච්ඡා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අතර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින පරිවර්තන උත්සාහයන් කෙරෙහි ගෝලීය හා කලාපීය ක්‍රිකට් ආයතන දෙකම කොතරම් වැදගත්කමක් දක්වන්නේද යන්න මේ තුළින් පැහැදිලි විය. මෙම සාකච්ඡාව ආසියානු හා ලෝක ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම බලගතු පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකු එකම වහලක් යට එකතු කළේය.

සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රස්ථානය වූ පරිවර්තන කමිටුව

ජාතික ක්‍රිකට් මණ්ඩලය තුළ ව්‍යුහාත්මක හා පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ අධීක්ෂණය සඳහා පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව, සංචාරක නිලධාරීන් සත්කාර කළේය. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් අධිකාරීන්ගේ දෘෂ්ටිගෝචරයට ලක් වී ඇති දීර්ඝකාලීන පාලනාධිකාරී ගැටලු විසඳීම කමිටුවට පවරා ඇති කාර්යභාරය වේ.

සාකච්ඡාවට පෙර සම්පූර්ණ හා සවිස්තරාත්මක න්‍යාය පත්‍රයක් මහජනතාවට නිකුත් නොකළ නමුත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ ප්‍රධාන කරුණු සාකච්ඡාවට ඇතුළත් වූ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සනාථ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්

ෂා සහ සයිකියාගේ සංචාරය සිදු වූයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා ඉතාමත් සංවේදී කාල පරිච්ඡේදයකදීය; එනම් තම පරිපාලන ක්‍රියාවලීන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ අර්ථවත් ප්‍රගතියක් ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කෙරෙහි පීඩනය එල්ල වෙමින් පවතින අවස්ථාවකදීය. ICC සභාපතිවරයා친히 සහභාගී වීම, ප්‍රතිසංස්කරණ නිවැරදිව හා විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් අධිකාරීන් දක්වන බරපතලකම අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් හා පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා, රටේ වඩාත්ම ප්‍රිය ක්‍රීඩාව පාලනය කරන ජාතික මණ්ඩලයේ දීර්ඝකාලීන ස්ථාවරත්වය හා විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීමේ අතිශය තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම සාකච්ඡා සැලකිය හැකිය.

සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නුදුරු අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑමත් සමඟ රට අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්…

19 Jun 2026 Discuss
අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම්

ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වන මුකේෂ් අම්බානි විසින් පාලනය කරනු ලබන රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමූහයේ විදුලිසංදේශ අංශය වන ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම, විශ්ලේෂකයන් විසින්…

19 Jun 2026 Discuss
2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි Sinhala

2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි

2021 බඳවාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ පොලිස් කොන්ස්ටේබල් තනතුරු සඳහා සාර්ථකව සුදුසුකම් ලැබූ නමුත් නිල පත්වීම් නොලැබ වසර පහකට ආසන්න කාලයක් බලා සිටින කාන්තා කණ්ඩායමක…

19 Jun 2026 Discuss