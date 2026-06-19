හර්ෂ ද සිල්වා බදු ක්රමය දණ්ඩනය කරයි: සබන් 22%කට බදු අය කරද්දී මාර්ගගත ක්රීඩා නිදහස් වෙයි
විපක්ෂ මන්ත්රීවරයා ශ්රී ලංකාවේ බදු ව්යුහයේ ප්රකට විෂමතා ඉස්මතු කරයි
විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී හර්ෂ ද සිල්වා රජයේ බදු ප්රතිපත්තියට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරමින්, නිලධාරීන් ප්රසිද්ධියේ පිළිගන්නාට වඩා බෙහෙවින් වැඩි බදු බරක් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් දරන බවත්, මාර්ගගත ක්රීඩා ඇතුළු ඇතැම් කර්මාන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම බදු වලින් නිදහස් වන බවත් තර්ක කළේය.
රජය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) 18% බව නිතර නිතර ප්රකාශ කළද, දෛනික භාණ්ඩ සඳහා සැබෑ බදු බර සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතින බව ද සිල්වා පෙන්වා දුන්නේය. අදාළ සියළු බදු හා ගාස්තු ගණනය කළ විට සාමාන්ය සබන් කෑල්ලක් මත 22% ක් ක්රියාකාරී බදු අනුපාතයක් පනවා ඇති බව ඔහු උදාහරණයක් ලෙස ගෙන හැර දැක්වීය.
අත්යවශ්ය දෛනික භාණ්ඩවලට දැඩිම පහරක්
විපක්ෂ මන්ත්රීවරයාගේ ප්රකාශ, මූලික පාරිභෝගික නිෂ්පාදන සඳහා අය කෙරෙන බහුවිධ බදු හා ගාස්තු නිසා ඇති වන අනුක්රමික බලපෑම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. ද සිල්වාට අනුව, VAT ඉක්මවා අය කෙරෙන අතිරේක ගාස්තු සැළකිල්ලට ගත් විට, ශ්රී ලංකාව පුරා පවුල් ප්රකාශිත බදු අනුපාතයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මුදලක් ගෙවන බව පෙනෙන්නට ඇත — විශේෂයෙන් සාමාන්ය පවුල්වලට නොමැතිව ගත නොහැකි අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සදහා.
රජය VAT 18% යැයි ජනතාවට කියන විට, සාමාන්ය සබන් කෑල්ලකට 22% ක් බදු අය කෙරේ. එහෙත් මාර්ගගත ක්රීඩා වේදිකාවලට එවැනි බරක් කිසිසේත්ම නැත.
මාර්ගගත ක්රීඩා බදු දැලෙන් ගැලවෙයි
මෙම ගැටලුව තවත් උත්සන්න කරමින්, සැලකිය යුතු ආදායම් විභවයක් සහිත ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වන කර්මාන්තයක් වන මාර්ගගත ක්රීඩා අංශය සම්පූර්ණයෙන්ම බදු දැලෙන් පිටත පවතින බව ද සිල්වා ඉස්මතු කළේය. අත්යවශ්ය අවශ්යතා සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයන් මිරිකා ගනිමින්ම, මෙම අංශයෙන් ආදායම් ලබා ගැනීමට ක්රියාමාර්ග හඳුන්වා දීමට රජය අපොහොසත් වූයේ ඇයිදැයි ඔහු ප්රශ්න කළේය.
මන්ත්රීවරයාගේ අදහස් පිළිබිඹු කරන්නේ, ශ්රී ලංකාවේ අර්බුදයෙන් පශ්චාත් බදු ප්රතිසංස්කරණ, නැගී එන ඩිජිටල් කර්මාන්ත ඇතුළත් කිරීමෙන් බදු පදනම පුළුල් කිරීමට අපොහොසත් වෙමින්, අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභීන්ට අසමාන ලෙස බලපෑ බව විපක්ෂ නීතිඥවරුන් අතර පවතින පුළුල් සැලකිල්ලයි.
සාධාරණ බදු රාමුවක් සඳහා ඉල්ලීම්
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ආර්ථික ය立直ාවේ ගමන් කරමින් සිටින මෙවන් වකවානුවක, ද සිල්වාගේ ප්රකාශ බදු ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධ පවතින පාර්ලිමේන්තු විවාදය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වර්තමාන ව්යුහය විවේචනය කරන්නන් තර්ක කරන්නේ, රජය ආවරණ නොවන මාර්ගගත ක්රීඩා වැනි අංශ ආදායම් ප්රභව වලට ඇතුළත් කරගනිමින්, අත්යවශ්ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා ක්රියාකාරී බර අඩු කිරීමෙන් ස්වකීය ප්රවේශය තාර්කික කළ යුතු බවයි.
අසමතුලිත හා පසුගාමී බදු ක්රමයක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙය පිළිබඳ විපක්ෂය ශබ්දාවලී ලෙස声音 කතා කිරීම වැඩිවෙමින් තිබෙන අතර, ද සිල්වාගේ නවතම මැදිහත්වීම ඉදිරි මූල්ය ප්රතිපත්ති සාකච්ඡාවලදී මෙම නොගැලපීම් විසඳීමට භාණ්ඩාගාරය කෙරෙහි නැවුම් පීඩනයක් එල්ල කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.