Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කාර්මික මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL) ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික සබඳතා ගාඪ කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇති අතර, එහි සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් අතිගරු සන්තෝෂ් ජා මහතා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් පවත්වා සවිස්තරාත්මක ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික රාමුවක් සකස් කිරීමට කටයුතු කළේය.

සහයෝගීතාවයේ ප්‍රධාන අංශ

අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය යැයි හඳුනාගත් ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රස්ථානය විය. න්‍යාය පත්‍රයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන මාතෘකා අතර ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය, කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර (SME) සඳහා වැඩිදියුණු කළ සහාය, සහ රුපියල් සිට රුපියල් දක්වා ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම ඇතුළත් විය.

යෝජිත සෘජු මුදල් වෙළඳ යාන්ත්‍රණය විශේෂ අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණකි; මන්ද එමඟින් ඉන්දියාව සමඟ වෙළඳ ගනුදෙනු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු ඩොලරය මත රඳා පැවතීම අඩු කළ හැකි බැවිනි — බොහෝ ආර්ථික විශේෂඥයින්ගේ අදහස් වන්නේ මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනය සමනය කිරීමටත්, දේශසීමා හරහා වෙළඳාම සුගම කිරීමටත් හේතු විය හැකි බවය.

කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සහාය ඉදිරියට

කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ කොඳු නාරටිය සේ ක්‍රියා කරන අතර, FCCISL නියෝජිතයින් ප්‍රාදේශීය SME ඉන්දීය වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය, තාක්ෂණ හුවමාරුව සහ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ මුලපිරීම්වලින් ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසන ඉලක්කගත වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කළහ.

දෙපාර්ශ්වයම පිළිගත්තේ, රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ SME සැලකිය යුතු බාධාවන්ට මුහුණ දී ඇති බවත්, ව්‍යුහගත ද්විපාර්ශ්වික සහාය යාන්ත්‍රණ ඒවායේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ දීර්ඝකාලීන වර්ධනය ත්වරාන්විත කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බවත්ය.

වර්ධනයේ ධාවකයක් ලෙස ඩිජිටල් ආර්ථිකය

ඩිජිටල් ආර්ථිකය ද්විපාර්ශ්වික සංවාදයේ තවත් කේන්ද්‍රීය අවධානයක් බවට පත් වූ අතර, ෆින්ටෙක්, ඊ-වාණිජ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහ ඩිජිටල් ගෙවීම් වැනි ක්ෂේත්‍රවල විය හැකි සහයෝගීතාව සාකච්ඡා විය. ඉන්දියාවේ දියුණු ඩිජිටල් පරිසර පද්ධතිය — විශේෂයෙන් ඒකාබද්ධ ගෙවීම් අතුරුමුහුණත (UPI) — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් පරිවර්තන අභිලාෂයන් සඳහා විභව ආදර්ශ ආකෘතියක් සහ හවුල් වේදිකාවක් ලෙස සැලකිණි.

ගොඩනැගෙන ක්‍රමෝපාය හවුල්කාරිත්වයක්

මෙම සාකච්ඡාව ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවල පුළුල් ගමන් වේගය පිළිබිඹු කරයි; ආර්ථික සහයෝගීතාව රටවල් දෙකේ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයේ ශක්තිමත් කුළුණක් ලෙස ক්‍රමයෙන් සලකා බලනු ලැබේ. ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සමඟ FCCISL ගේ සහභාගිත්වය, රජය-රජය නාලිකා ඔස්සේ ඉක්මවා යමින් එම සම්බන්ධතාවය හැඩගැස්වීමේදී ක්‍රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට පෞද්ගලික අංශයේ අදහස සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය සහ වර්ධනය කරා ගමන් කරන විට, මෙවැනි හවුල්කාරිත්වයන් රටවල් දෙක අතර වෙළඳාම, ආයෝජනය සහ හවුල් සමෘද්ධිය සඳහා නව මාර්ග විවෘත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

රට පුරා වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ අගයක් සටහන් කර ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රවණතාවක් අඛණ්ඩව දිගු…

19 Jun 2026 Discuss
කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි

බහුලව සාකච්ඡාවට ලක් වූ 'කැරම් බෝඩ්' නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් තමාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීම ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු…

19 Jun 2026 Discuss
AFP කාරක සත්‍යාපනය: ශ්‍රී ලංකා නීති ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ පදනම් විරහිත කටකතා ජාතික හා ආගමික භේදය අවුලුවයි Sinhala

AFP කාරක සත්‍යාපනය: ශ්‍රී ලංකා නීති ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ පදනම් විරහිත කටකතා ජාතික හා ආගමික භේදය අවුලුවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික ප්‍රජාවන් ඉලක්ක කරගත් අසත්‍ය කටකතා අන්තර්ජාලයේ පැතිරෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට කරන ලද බවට කියන වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් පදනම් විරහිත…

19 Jun 2026 Discuss