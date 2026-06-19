මෙවර වසරේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව 44,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ අර්බුදය තීව්ර වෙයි
2025 වසරේ ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ රෝගී තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිතින්, මේ වන විට දිවයිනේ සිව්දිග වාර්තා වූ ඩෙංගු ආසාදිතයින් සංඛ්යාව 44,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, එය බලධාරීන් සහ වෛද්ය විශේෂඥයන් අතර බරපතළ මහජන සෞඛ්ය උත්සුකයන් ඇති කර තිබේ.
වර්ධනය වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය හදිසි තත්ත්වයක්
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාවේ තියුණු ඉහළ යාම රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක රෝහල් මෙම මදුරුවන් මගින් බෝ වන රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන්ගේ ඉහළ ආමතනයක් වාර්තා කරයි. සෞඛ්ය නිලධාරීන් මෙම තත්ත්වය ඉතා බිය උපදවන සුළු ලෙස විශේෂණය කරමින්, රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමට ජනතාව ක්ෂණිකව අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවට ආවර්තනීය සෘතු අභියෝගයකි. එහෙත්, මෙවර වසංගතයේ පරිමාණය දේශීය හා ජාත්යන්තර සෞඛ්ය නිරීක්ෂකයන් අතර ඊට වඩා ඉහළ අවධානයක් ඇති කර ඇත.
මහජනයා දත යුතු කරුණු
ඩෙංගු උණ, එහි වඩාත් බරපතළ හා ජීවිතයට තර්ජනයක් වන ඩෙංගු රක්තපාත උණ බවට වර්ධනය වීම වළකා ගැනීමට කල් ඉකුත් නොවී රෝගය හඳුනා ගැනීම ඉතා ප්රධානාර්ථ බව වෛද්ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති. ප්රධාන අනතුරු ලකුණු අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- දින කිහිපයක් පුරා පවතින දරුණු උණ
- දරුණු හිසරදය සහ ඇස් පිටිපස වේදනාව
- සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
- සමේ කුෂ්ඨ
- නාසයෙන් හෝ විලුඹෙන් ලේ ගැලීම
වැළැක්වීම හොඳම ආරක්ෂාව ලෙස පවතී
Aedes මදුරුවාගේ ප්රධාන සංජනනස්ථාන වන සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීමට ගෘහස්ථ හා ප්රජා සංවිධාන ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සෞඛ්ය බලධාරීන් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටිති. ෙවළ නොවූ ජල ටැංකි, ඉවතලන ටයර්, මල් කුඩු සහ අවහිර වූ ජල ඇළ මාර්ග ප්රධාන සංජනනස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
ප්රජා මට්ටමින් මදුරු සංජනනස්ථාන ඉවත් කිරීම, මෙම වසංගතය පාලනය යටතට ගෙන ඒමට ඇති එකම වඩාත් ඵලදායී ක්රමය වේ.
රාජ්ය සෞඛ්ය කණ්ඩායම් ඉහළ අවදානම් සහිත ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ දෛශික පාලන මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කරමින් සිටින නමුත්, සංඛ්යාත්මකව අර්ථවත් ඵලදායිතාවක් ලබා ගැනීමට ස්ථිර මහජන සහයෝගය අත්යාවශ්ය බව නිලධාරීහු පිළිගනිති.
බලධාරීන් අවධානයෙන් සිටීමට ඉල්ලා සිටිති
වසංගතය සමගිකව සමනය වීමේ ලකුණු නොපෙනෙන හෙයින්, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගස ගෙදරදී ප්රාථමික ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා වෙනුවට ක්ෂණිකව වෛද්ය සහාය ලබා ගන්නා ලෙස ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. ඩෙංගු රෝගයට නිශ්චිත ප්රතිකාරයක් නොමැති බැවින්, රෝගය පැතිරීම මැඩ ගැනීමට ඇති වඩාත් ඵලදායී ක්රම ලෙස වැළැක්වීම සහ කාලෝචිත වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම බව ජනතාවට මතක් කර දීමටද නිලධාරීහු කටයුතු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.