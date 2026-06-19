Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 75ක් වටිනා කුෂ් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ දේමටගොඩ පුද්ගලයෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 75ක් වටිනා කුෂ් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ දේමටගොඩ පුද්ගලයෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

බැංකොක්, තායිලන්තයේ සිට පැමිණි ගුවන් යානයකින් ගමන් කළ දේමටගොඩ පදිංගිකාරයෙකු වන 41 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු, රුපියල් මිලියන 75කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් කුෂ් කෘතීම මත්ද්‍රව්‍ය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් රැගෙන ගිය බව හෙළිදරව් වීමෙන් අනතුරුව කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පැමිණෙන අවස්ථාවේදීම සැකකරු අත්අඩංගුවට

තායි අගනුවරෙන් පැමිණි ගුවන් ගමනෙන් පිටව ගමනාගමන පර්යන්තය හරහා ගමන් කරමින් සිටි සැකකරු, ගුවන්තොටුපළේ රාජකාරි කරන රේගු හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් වළකා ගෙන ඇත. සැකකරුගේ ශරීරය හෝ රැගෙන ආ මිටියාවත් තුළ මත්ද්‍රව්‍ය සඟවා තිබූ බව බලධාරීන් පවසන අතර, ඒ හේතුවෙන් ඔහු ක්ෂණිකව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයාගැනීම

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රමයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කෘතීම කැනබිනොයිඩ් වර්ගයක් වන කුෂ් මත්ද්‍රව්‍ය තොගය — රුපියල් මිලියන 75ක වීදි වටිනාකමකින් යුක්ත බව ගණනය කර ඇති අතර, ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ ඒකීය මෙහෙයුමකදී සිදුකළ සැලකිය යුතු අල්ලා ගැනීමක් ලෙස මෙය සැලකේ.

නාගරික ප්‍රදේශවල, විශේෂයෙන් තරුණ පිරිස් අතර, කුෂ් බහුලව ලබාගත හැකි වීම සහ ශරීරයට ඇතිකරන දරුණු සෞඛ්‍ය අවදානම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල වැඩෙන කනස්සල්ලට මෙය ලක්ව ඇත.

විමර්ශන ආරම්භ

තායිලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ක්‍රියාත්මක විශාල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයක කොටසක් ලෙස ඔහු ක්‍රියා කළේ දැයි තීරණය කිරීම සඳහා විමර්ශකයන් කටයුතු කරන අතරතුර, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා දිගටම ප්‍රශ්න කිරීමට රඳවා ගෙන ඇත. දේශීය හෝ විදේශීය සහ සැකකරුවන් සිටීමේ හැකියාව බලධාරීන් බැහැර කර නොමැත.

නඩුව වැඩිදුර නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ මත්ද්‍රව්‍ය විමර්ශන ඒකකවලට භාර දී ඇත. සැකකරු ඉදිරියේදී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රිකට් නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ වැදගත් සාකච්ඡාවක්…

19 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑමත් සමඟ රට අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්…

19 Jun 2026 Discuss
අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම්

ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වන මුකේෂ් අම්බානි විසින් පාලනය කරනු ලබන රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමූහයේ විදුලිසංදේශ අංශය වන ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම, විශ්ලේෂකයන් විසින්…

19 Jun 2026 Discuss