Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම උසාවියේ නඩු පත්‍රිකා ගොනු කරයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම උසාවියේ නඩු පත්‍රිකා ගොනු කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ සහ තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ නිල නඩු පත්‍රිකා ගොනු කර ඇත. කීර්තිමත් රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයෙකු ඉලක්ක කරගත් මෙම දූෂණ නඩුවේ තීරණාත්මක පිය වරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ගොනු කළ නඩු පත්‍රිකා

සඳුදා දින ගොනු කරන ලද මෙම නඩු පත්‍රිකා, ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ තීරණාත්මක අවස්ථාවකට නඩුව ගෙන ආ ඇත. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස කලක් කටයුතු කළ ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, සහ-සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සමඟ නිල චෝදනාවලට මුහුණ දෙන අතර, අල්ලස් කොමිසම රටේ ඉහළ අධිකරණ ක්‍රමය හරහා මෙම නඩුව ඉදිරියට ගෙන යාමට ක්‍රියා කරයි.

මහාධිකරණය හමුවේ නඩු පත්‍රිකා ගොනු කිරීම, චෝදනාලත් පාර්ශවයන්ට එරෙහිව සම්පූර්ණ නඩු විභාගයක් ආරම්භ කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කර ඇති බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරන බව පෙන්නුම් කරයි. අල්ලස් කොමිසම, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්‍රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස මෑත වසරවලදී අධි-සන්නිවේදිත දූෂණ නඩු ගණනාවක් ක්‍රියාශීලීව හඹා යයි.

පසුබිම සහ වැදගත්කම

ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ දීර්ඝ කාලයක් ප්‍රධාන බලවේගයක් ලෙස කටයුතු කළ බලගතු රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයෙකි. රටේ දේශපාලනයේ ඔහුගේ පවුලේ කැපී පෙනෙන ස්ථානය හේතුවෙන්, ඔහුට එරෙහිව ගොනු කෙරෙන නඩු පත්‍රිකා සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේශපාලන සම්බන්ධතාව හෝ සමාජ තත්ත්වය නොතකා, රාජ්‍ය නිලධාරීන් කථිත මූල්‍ය අවිනිවිධ හා බලය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකීමට ලක් කිරීමේ අල්ලස් කොමිසමේ අඛණ්ඩ කාර්යභාරය මෙම නඩුව පිළිබිඹු කරයි.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ තවදුරටත් නඩු විභාග කටයුතු කළ ගන්නු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ අවස්ථාවේදී චෝදනාලත් පාර්ශවයන් තමන්ට එරෙහිව නිල ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවලට නිල ප්‍රතිචාර දැක්වීමට බැඳී සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ICC සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලන අර්බුදය නිරාකරණය සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ හමුවීමට සූදානම් Sinhala

ICC සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලන අර්බුදය නිරාකරණය සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ හමුවීමට සූදානම්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංවිධානය සහ එහි මතභේදාත්මක අතුරු කමිටුව සම්බන්ධයෙන් පවතින පාලන ආරවුල නිරාකරණය…

19 Jun 2026 Discuss
මෙවර වසරේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

මෙවර වසරේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

2025 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ රෝගී තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිතින්, මේ වන විට දිවයිනේ සිව්දිග වාර්තා වූ ඩෙංගු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

19 Jun 2026 Discuss
හර්ෂ ද සිල්වා බදු ක්‍රමය දණ්ඩනය කරයි: සබන් 22%කට බදු අය කරද්දී මාර්ගගත ක්‍රීඩා නිදහස් වෙයි Sinhala

හර්ෂ ද සිල්වා බදු ක්‍රමය දණ්ඩනය කරයි: සබන් 22%කට බදු අය කරද්දී මාර්ගගත ක්‍රීඩා නිදහස් වෙයි

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ව්‍යුහයේ ප්‍රකට විෂමතා ඉස්මතු කරයි විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තියට දැඩි විවේචනයක් එල්ල…

19 Jun 2026 Discuss