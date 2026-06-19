හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම උසාවියේ නඩු පත්රිකා ගොනු කරයි
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ සහ තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ නිල නඩු පත්රිකා ගොනු කර ඇත. කීර්තිමත් රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයෙකු ඉලක්ක කරගත් මෙම දූෂණ නඩුවේ තීරණාත්මක පිය වරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ගොනු කළ නඩු පත්රිකා
සඳුදා දින ගොනු කරන ලද මෙම නඩු පත්රිකා, ශ්රී ලාංකික අධිකරණ ක්රියාවලියේ තීරණාත්මක අවස්ථාවකට නඩුව ගෙන ආ ඇත. රාජ්ය අමාත්යවරයෙකු ලෙස කලක් කටයුතු කළ ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ, සහ-සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සමඟ නිල චෝදනාවලට මුහුණ දෙන අතර, අල්ලස් කොමිසම රටේ ඉහළ අධිකරණ ක්රමය හරහා මෙම නඩුව ඉදිරියට ගෙන යාමට ක්රියා කරයි.
මහාධිකරණය හමුවේ නඩු පත්රිකා ගොනු කිරීම, චෝදනාලත් පාර්ශවයන්ට එරෙහිව සම්පූර්ණ නඩු විභාගයක් ආරම්භ කිරීමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කර ඇති බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරන බව පෙන්නුම් කරයි. අල්ලස් කොමිසම, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස මෑත වසරවලදී අධි-සන්නිවේදිත දූෂණ නඩු ගණනාවක් ක්රියාශීලීව හඹා යයි.
පසුබිම සහ වැදගත්කම
ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ, ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ දීර්ඝ කාලයක් ප්රධාන බලවේගයක් ලෙස කටයුතු කළ බලගතු රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයෙකි. රටේ දේශපාලනයේ ඔහුගේ පවුලේ කැපී පෙනෙන ස්ථානය හේතුවෙන්, ඔහුට එරෙහිව ගොනු කෙරෙන නඩු පත්රිකා සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශපාලන සම්බන්ධතාව හෝ සමාජ තත්ත්වය නොතකා, රාජ්ය නිලධාරීන් කථිත මූල්ය අවිනිවිධ හා බලය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකීමට ලක් කිරීමේ අල්ලස් කොමිසමේ අඛණ්ඩ කාර්යභාරය මෙම නඩුව පිළිබිඹු කරයි.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ තවදුරටත් නඩු විභාග කටයුතු කළ ගන්නු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ අවස්ථාවේදී චෝදනාලත් පාර්ශවයන් තමන්ට එරෙහිව නිල ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවලට නිල ප්රතිචාර දැක්වීමට බැඳී සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.